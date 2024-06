Satul Viscri din regiunea centru va fi restaurat cu sprijinul fondurilor europene

Satul Viscri, unul din obiectivele UNESCO de la nivel regional, isi va completa atractiile locale turistice ce redau emotii autentice turistilor, in urma implementarii proiectului de restaurare si conversie functionala a unei gospodarii sasesti traditionale edificata in urma cu aproape 150 ani. Proiectul va fi finantat in cadrul Interventei 7.1.1 Conservarea, protectia si punerea in valoare a patrimoniului cultural UNESCO si de clasa A a Programului "Regiunea Centru" 2021-2027, operatiune de importanta strategica la nivel regional, coordonat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru. Prin intermediul acestuia se va revitaliza si se va transforma un element de patrimoniu cultural regional intr-un spatiu public multifunctional de care vor beneficia comunitea locala si turistii. "Casa noastra Viscri", proiectul depus in parteneriat intre Fundatia Mihai Eminescu Trust si UAT Judetul Brasov, semnat de presedintele fundatiei, doamna Carolina Fernolend si domnul Simion Cretu, director general al ADR Centru, are o valoare totala de peste 9 milioane lei si propune restaurarea unui element de patrimoniu cultural autentic prin intregirea tipologiei arhitecturale.

Satul Viscri care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, isi are originile in secolul al XII-lea, si a devenit faimos dupa ce printul Charles si-a cumparat o casa aici in 2006. Localitatea a inflorit si a devenit unul dintre locurile preferate de turisti, intâmpinându-i cu produse traditionale."Casa noastra Viscri", casa de la nr. 140 din satul in care locuitorii sunt vecini cu Regele Angliei, va deveni prin lucrarile de restaurare si activitatile prevazute in proiect finantate prin PR Centru 2021-2027 - un spatiu punte intre vechea comunitate a satului a carei imbatrânire este o realitate ce nu poate fi ocolita si familiile nou venite, de obicei tineri cu copii. Dupa restaurare, casa nr. 140 din Viscri va deveni o gospodarie conservata "in situ", deschisa publicului larg pentru o experienta de vizitare autentica si va reprezenta o sinteza a arhitecturii vernaculare din Transilvania, recunoscuta si prin statutul de sit UNESCO. Aici vor avea loc ateliere de gatit, olarit, paslarit, dar si cursuri de ghizi pe bicicleta. Ansamblul gospodariei care va ajuta turistii sa guste din viata la tara va cuprinde casa de locuit, anexa si sura, iar din elementele peisagere s-au pastrat si vor fi puse in valoare: vita de vie pe fatada dinspre curte a casei, fântâna de apa, un par batran in curtea din fata, fragmente de pavaj traditional din piatra de râu, curtea si gradina.

PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027

Prioritatea 7 - O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL

Acţiunea 7.1 - Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin punerea în valoare a potenţialului lor turistic natural şi cultural, Intervenţia 7.1.1 - Conservarea, protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO şi de clasă A

PROIECT: ""CASA NOASTRĂ VISCRI" RESTAURARE ŞI CONVERSIE FUNCŢIONALĂ GOSPODĂRIE SĂSEASCĂ ÎN SPAŢIU COMUNITAR PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL"

BENEFICIAR: Parteneriat între Fundaţia Mihai Eminescu Trust şi UAT Judeţul Braşov

DURATA DE IMPLEMENTARE PROIECT 39 luni (Iunie 2024 - Septembrie 2027)

SCOP/OBIECTIVUL proiectului: Obiectivul general al proiectului - Creşterea rolului culturii şi al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea şi inovarea socială în comunitatea sitului rural Viscri, judeţul Braşov, clasat pe Lista patrimoniul mondial UNESCO. Scopul investiţiei este de a contribui la conservarea integrităţii şi autenticităţii sitului rural Viscri, prin restaurarea, refuncţionalizarea şi redarea funcţiunii sociale unei gospodării tradiţionale în prezent nelocuite şi abandonate, în sensul unei folosiri adecvate momentului şi nevoilor actuale la nivelul comunităţii satului Viscri, prin:

1. Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a clădirii aflate în zona de protecţiei a bisericii fortificate Viscri;

2. Reintegrarea gospodăriei în viaţa comunităţii, prin crearea de spaţii destinate socializării comunitare, educaţiei non-formale şi evenimentelor culturale;

3. Implicarea publicului larg şi a membrilor comunităţii în acţiuni directe de comunicare, promovare, conservare şi restaurare a clădirilor de patrimoniu.

După restaurare Gospodăria nr. 140 va deveni o gospodărie conservată "in situ", deschisă publicului larg pentru o experienţă de vizitare autentică şi va reprezenta o sinteză a arhitecturii vernaculare din Transilvania, recunoscută şi prin statutul de sit UNESCO, generând un impact pozitiv pentru vizitatori şi turişti, prin întregirea tipologiei arhitecturale şi constructive ale sitului rural Viscri.

Proiectul susţine inovarea socială şi antreprenorială, promovând în acelaşi timp cultura şi tradiţiile locale prin organizarea de ateliere meşteşugăreşti demonstrative susţinute de locuitorii satului: pâslitul practicat în principal de femeile din sat încă din anii 1990, olăritul un meşteşug practicat în zonă, iar atelierele de gastronomie vor demonstra pentru publicul larg reţete tradiţionale locale, parte a patrimoniului imaterial local practicat de femeile din sat.

Toate spaţiile în care vor fi organizate evenimentele menţionate mai sus vor fi deschise publicului larg şi promovate pentru a crea vizitatorilor o nouă oportunitate complementară de petrecere a timpului în satul Viscri.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 Revitalizarea elementului de sit UNESCO, gospodărie tradiţională săsească Viscri nr. 140, în cel mult 27 luni de la semnarea contractului de finanţare, prin desfăşurarea şi monitorizarea acţiunilor de restaurare, reabilitare, dotare şi refuncţionalizarea a acestuia.