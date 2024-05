Sisteme de deminare croate, pe frontul din Ucraina

English Version

Unul dintre expozanţii de la BSDA 2024 este compania croată DOK-ING care este specializată în fabricarea de sisteme de deminare. În cadrul expoziţiei, vizitatorii pot admira sistemul MV10, destinat deminării antitanc, sistem ce cântăreşte aproape 21 tone, este operat de la distanţă şi are o autonomie de 1,5 kilometri, echipament ce este utilizat pe frontul din Ucraina.

Referitor la aceste aspecte, Dino Isasegi, sales manager în cadrul companiei DOK-ING Croaţia, a declarat pentru ziarul BURSA: "Compania noastră este lider mondial în segementul de piaţă al produselor destinate salvării vieţilor umane în condiţii dificile. Majoritatea produselor noastre sunt destinate activităţilor de deminare antitanc şi antipersonal, dar oferim şi produse ce pot fi utilizate în situaţii de urgenţă şi pentru combaterea atentatelor teroriste. Produsul pe care l-am adus la BSDA 2024 este un sistem robotic de deminare antitanc şi este capabil să detoneze încărcături cuprinse între 10 şi 50 kilograme de explozibil, fără să fie avariat. Sistemul este controlat de la distanţă, prin intermediul unei telecomenzi, de către un operator, fie de la sol, fie din aer - prin intermediul unei drone -, chiar şi în condiţii dificile. Operăm cu acest sistem în toate statele din lume unde au loc activităţi de deminare, pentru a proteja vieţile omeneşti. Am trimis până acum 32 de sisteme de deminare antitanc în Ucraina, iar până la finalul anului vom avea acolo 47 de astfel de sisteme, la care se vor adăuga 19 sisteme de deminare antipersonal. Cele 32 de sisteme din Ucraina au deminat până acum o suprafaţă de 7 milioane metri pătraţi (n.red. - 700 hectare), dar scopul nostru este ca până la finalul acestui an să ajungem în total la 13 milioane metri pătraţi. Aceste sisteme sunt folosite nu doar în Ucraina, ci şi în Azerbaidjan, Arabia Saudită, Coreea de Sud, care au şi ele probleme cu terenuri minate. Autonomia unui astfel de sistem este de 1,5 kilometri, la nivel minim de operare".

Valentin Simion, reprezentant al DOK-ING în România, a adăugat: "Vorbim despre un utilaj care protejează vieţile oamenilor, un produs de înaltă trehnologie, care are în componenţă materiale de înaltă calitate, cum ar fi de exemplu hard-ox -oţelul suedez folosit la blindaj. MV10 este manevrat de la distanţă de un operator prin intermediul unei telecomenzi, are un sistem de urmărire cu opt camere, dintre care una are un sistem night-vision. Dacă MV10 este pentru dfeminare antitanc, MV4 este un produs destinat deminării antipersonal, dar rezistă şi la exploziile minelor antitanc, fără a suferi avarii grave. Armata SUA are 140 de sisteme MV4, care un motor de 275 cai putere, spre deosebire de MV10 care are un motor de 766 cai putere. Şi sistemul robotic autonom MV4 este operat de la distanţă, precum MV10. MV4 este un sistem multiroll, adică poate face deminare, poate face construcţii de geniu, poate demina şosele şi poate fi utilizat ca sistem logistic prin dotare cu încărcător frontal, portlift, sau pentru detonarea unor bombe de aviaţie".

Potrivit datelor tehnice, MV10 are 8 metri lungime, o lăţime de aproape 3 metri, o înălţime de 2,33 metri şi o greutate de 20,9 tone. Sistemul este dotat cu un motor Caterpillar C18 de 766 cai putere, are un consum de combustibil cuprins între 25 şi 50 litri pe oră, deţine o capacitate de deminare de 4000 metri pătraţi pe oră şi o viteză de operare cuprinsă între 0,5 şi 3 kilometri pe oră. MV10 este singurul sistem de deminare din clasa sa care a fost verificat în situaţie reală de luptă. În plus, datorită puterii mari a motorului şi rezistenţei mari la explozie, MV10 se prezintă drept cel mai puternic sistem din categoria sa.