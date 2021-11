Sovata - emblema renăscută a turismului balneoclimateric

Staţiunea Sovata reprezintă un exemplu pozitiv privind modul în care administraţia publică locală şi oamenii de afaceri au înţeles să contribuie pentru dezvoltarea turismului balneoclimateric din ţara noastră. Fondurile europene, fondurile de la bugetul de stat, de la bugetul local folosite pentru dezvoltarea infrastructurii şi investiţiile realizate de oamenii de afaceri în unităţile de cazare şi modernizarea bazelor de tratament au reuşit în ultimii ani să schimbe în bine faţa unei staţiuni care a cunoscut o perioadă de declin după procesul de privatizare ce a intervenit după anul 1990.

Motorul dezvoltării actuale a staţiunii Sovata este, însă, complexul hotelier Ensana (parte a lanţului european Health Spa Ensana), compus din hotelurile recent renovate Sovata, Brădet, Ursina şi lacurile Ursu, Aluniş, Paraschiva, care beneficiază de două baze de tratament ultramoderne unde sunt aplicate tratamente cu calitate de brand reprezentate de apa sărată hiperconcentrată şi nămolul sapropelic peloidogen, ambele extrase din Lacul Ursu. Administrat de Balneoclimaterica SA, companie care este parte a grupului Ensana, întregul complex a cunoscut o perioadă de investiţii masive care au dus la modernizarea acestuia la standarde europene.

"Administraţia publică locală a înţeles că nu prin impozitarea celor care îşi aduc capitalul în Sovata poate să dezvolte oraşul, ci din fonduri atrase de la Uniunea Europeană, de la Guvern, pentru drumuri, căi de acces şi trasee turistice. Astfel, administraţia locală a investit în ultimii 20 de ani, din bani europeni sau de la bugetul de stat, aproape 44 milioane euro în lucrări de infrastructură, care au schimbat faţa staţiunii Sovata. În acest timp, am putut să investim în modernizarea hotelurilor pe care le deţinem în cadrul grupului Ensana. Primul hotel modernizat a fost Sovata, pentru care proprietarii grupului au alocat iniţial 5 milioane dolari. După modernizare, hotelul Sovata a fost clasificat la patru stele şi, pe baza activităţii desfăşurată în cadrul acestuia şi a bazei de tratament, am reuşit în următorii ani să modernizăm hotelurile Brădet şi Ursina, precum şi amenajările din jurul lacurilor Ursu şi Aluniş, lacuri pe care le avem în concesiune. În ultimii 15 ani, am investit pentru modernizarea unităţilor de cazare şi a bazelor de tratament aproape 30 milioane euro, din care 8,5 milioane euro numai în modernizarea hotelului Ursina, investiţie care a fost realizată integral anul trecut, în plină pandemie. În acest moment, lucrăm la modernizarea a încă trei etaje din hotelul Sovata, investiţie care se ridică la 2,4 milioane lei şi dorim în următorii ani să mărim cu încă 120 locuri capacitatea de cazare a întregului complex hotelier şi a bazei de tratament. Pentru investiţiile viitoare, din care 20% vor fi pentru baza de tratament, iar 80% pentru partea de cazare, relaxare şi conferinţe, va fi nevoie de o alocare financiară cuprinsă între 20 şi 25 milioane euro. Cert este că, în toată această perioadă, am beneficiat de înţelegerea proprietarilor grupului Ensana, care au lăsat cea mai mare parte din profitul anual în contul companiei pentru investiţii şi au luat din el foarte puţin cu titlul de dividende", ne-a declarat Janos Fulop-Nagy, directorul general al Clusterului Ensana Hotels România, vicepreşedinte al Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România.

• 80.000 de nopţi de cazare, rulaj de 46 milioane lei

Investiţiile făcute în bazele de tratament din Sovata se văd în gradul de ocupare al celor trei hoteluri deţinute de grupul Ensana (fost Danubius), chiar şi în timpul pandemiei. De exemplu, gradul de ocupare în luna octombrie 2021 a fost de 52%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019 când acesta a fost între 65 şi 80%, diferenţiat pe cele trei hoteluri. Complexul a înregistrat aproape 80.000 de nopţi de cazare/an în hotelurile Sovata, Brădet şi Ursina, peste 80% dintre turişti fiind din ţara noastră, iar restul din Ungaria, Ucraina, Italia, Spania, Israel şi Republica Moldova. Un sejur mediu în complexul hotelier este cuprins între 3,2 şi 3,5 zile, iar cel mai bine merg pachetele de weekend şi ofertele de sărbătorile de iarnă, cele pentru vacanţele copiilor, pentru sărbătorile pascale, dar şi pentru perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naţionale, aceste din urmă pachete fiind deja epuizate.

De aceea, conducerea complexului hotelier Ensana din Sovata estimează că până la finalul anului 2021 va avea un rulaj de 46 milioane lei, o sumă considerabilă ţinând cont de faptul că încă ne aflăm în pandemie. Iar toată această activitate este susţinută de cei 250 de angajaţi permanenţi ai complexului, la care se adaugă încă 100 de angajaţi pe timpul verii pentru baza de tratament şi zonele de relaxare situate pe malurile lacurilor Ursu şi Aluniş.

Administratorii complexului hotelier se aşteaptă la o creştere a activităţii şi la o dezvoltare a ei în următoarea decadă, după ce va fi finalizată şi dată în exploatare autostrada care va lega Târgu Mureş de Iaşi, drum care va trece la trei kilometri de staţiunea Sovata.

• Tratament natural pentru o gamă largă de boli

Staţiunea Sovata are câteva caracteristici ce-i conferă calitatea de unicat în rândul staţiunilor balneare din ţara noastră şi din străinătate. În centrul staţiunii se află cel mai mare lac helioterm din Europa, Lacul Ursu, care la adâncimea de 18 metri atinge salinitatea de 300 g/litru, salinitate pe care o întâlnim la Marea Moartă din Israel. Lacul Ursu are o dublă stratificare: termică şi salină. Apa sărată hiperconcentrată a lacului ameliorează inflamaţiile articulare, reface mobilitatea corpului în totalitate, reechilibrează endocrin în caz de hipofuncţie tiroidiană, ovariană, suprarenaliană, dar şi metabolic în caz de artrită urică sau creştere ponderală. Efectul antiinflamator şi de scădere a durerilor musculo-articulare are o remanenţă neobişnuită de aproximativ 6 luni-1 an postsejur. Motivul pentru care mulţi dintre turişti se reîntorc an de an este de obicei constatarea dispariţiei miraculoase a unor dureri cronice vechi de mulţi ani, rămase după traumatisme, accidentări, operaţii, sau ameliorarea de lungă durată a durerilor reumatice la cei veniţi din zone cu umiditate crescută. Dar efectul pentru care staţiunea Sovata şi-a câştigat renumele internaţional încă din anii '70 este creşterea fertilităţii feminine.

În ultimii ani, staţiunea a început să fie căutată şi de cei care doresc să se relaxeze şi să scape de stresul cotidian. În zona Sovatei, datorită lipsei poluării industriale aerul este extrem de pur, bogat în ioni negativi mai ales în zona Lacului Ursu şi a salbei de lacuri mai mici de pe acelaşi masiv de sare (Lacul Mierlei, Aluniş, Roşu, Verde). Mai mult, la Sovata coexistă aerul pur, apa sărată, masivele de sare vizibile chiar la suprafaţă pe alocuri şi vegetaţia extrem de abundentă, ceea ce face ca sejurul să detensioneze intens psihicul şi să combată oboseala cronică.

La Sovata se pot trata bolile aparatului locomotor (tip degenerativ - coxartroze, gonartroze, spondilartroze, hernii de disc, ca şi cele de tip inflamator - spondilită anchilozantă, artrită urică, poliartrită reumatoidă; boli de ţesuturi moi - tendinite, periartrite, fibromialgie; scolioze, cifoze, stări postoperatorii tip hernii de disc, protezare şold, genunchi, etc.), psoriazisul cutanat, eczemele cronice şi dermatita atopică, bolile respiratorii cronice (rinite alergice, sinuzite, bronşite, astm bronşic, etc.). se pot trata eficient la Sovata, ca si prevenirea infectiilor sezoniere la copii si adulti si cresterea imunitatii locale si generale.

Tratamentul ginecologic, cel care a dat renumele staţiunii Sovata, este efectuat în hotelurile Sovata, Brădet şi Ursina, aparţinând grupului Ensana Healt Spa Hotels, şi este coordonat de un medic specializat în tratarea infertilităţii de cuplu prin metode clasice şi naturale, pentru a garanta beneficiu maxim în funcţie de patologie. Cauzele principale de infertilitate tratabile la Sovata sunt stenozele (îngustările) de trompe ovariene, secundare inflamaţiilor repetate pelvine şi aderenţelor, insuficienţele ovariene primare şi secundare (cu nivel scăzut de estrogen, progesteron, disovulaţii), sindromul de ovare polichistice, endometrioză, avorturile repetate cauzate de deficitul de implantare a embrionului (endometru insuficient dezvoltat). În cazul pacientelor la care sarcina se poate obţine numai prin fertilizare in vitro (obstrucţie a ambelor trompe, rezecţie ovariană, etc), tratamentul ginecologic de la Sovata efectuat în prealabil creşte şansa implantării embrionului şi astfel a ducerii la termen a sarcinii.

• Nămol şi apă - două resurse care vindecă

Tratamentul cu nămol sau peloidoterapie este unul dintre cele mai accesate de turiştii care vin în complexul hotelier de la Sovata ce aparţine de grupul Ensana Healt Spa Hotels.

"Nămolurile acţionează asupra corpului uman pe trei niveluri: prin temperatură, presiune (în baia de namol) şi substantele conţinute - unele se pot absorbi prin piele (sulful, CO2, substanţele estrogenice). Nămolurile dezvoltă efecte locale şi generale, vezi efectul analgezic, antiinflamator, miorelaxant, detoxifiant, neuro-endocrin sau de reglare a imunităţii ", ne-a transmis Suzana Pretorian, medic balneolog la Ensana Health Spa Resorts Sovata.

De altfel, în complexul hotelier, există patru tipuri de tratamente cu nămol:

- terapia cu nămol rece este aceea care are efect intens asupra circulaţiei şi imunităţii.

- băile cu nămol, unde asistăm la imersia corpului într-o cadă umplută cu apă sărată şi nămol (10 kilograme nămol la 100 litri apă), la temperatură de 36-40şC, timp de 15-30 minute. La final, se spală corpul cu apa simplă de la duş la 36-37 şC.

- împachetări calde cu nămol, în triplu strat pentru a încetini pierderea căldurii

- tamponul vaginal, o formă particulară de aplicare a nămolului, care se se efectuează în condiţii de înaltă igienă, pe masa ginecologică, cu instrumentar steril, aplicat la temperatură de 35-40şC, 15-30 minute. În acest caz, nămolul este omogenizat suplimentar, până când ajunge la o granulaţie extrem de fină, ce creşte cantitatea de estrogen şi progesteron human-like.