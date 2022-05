SUPLIMENT "PIEŢELE DE CAPITAL ÎN VREMURI DE RĂZBOI" / ALEX CRISTESCU, NOROFERT:"Investesc în majorări de capital, emisiuni de obligaţiuni şi plasamente private"

Investitorul activează în Piaţa AeRO, sistem al Bursei de Valori Bucureşti destinat finanţării societăţilor de dimensiuni relativ reduse aflate la început de drum, deoarece acolo, chiar dacă riscurile sunt mai mari, are oportunitatea să investească în companii dar mai ales în oameni care progresează, după cum ne-a spus.

Reporter: Care a fost primul dumneavoastră contact cu piaţa de capital şi cum aţi luat decizia să investiţi ?

Alex Cristescu: În urmă cu aproape 20 de ani, în clasa a 7-ea, am avut un proiect la informatică iar profesorul a decis că, pentru a învăţa funcţii în Excel, cel mai bine ar fi să ne alegem cinci companii pe care sa le monitorizăm. Eu mi-am ales Microsoft, Apple, Yahoo, Colgate şi Nike. Yahoo nu mai este listată, dar celelalte companii mi-au adus un profit virtual impresionant. Pe Bursa de la Bucureşti am ajuns mult mai târziu şi activez pe Piaţa AeRO unde, chiar dacă riscurile sunt mai mari, am oportunitatea să investesc în companii dar mai ales în oameni care progresează.

Reporter: Care sunt criteriile principale în funcţie de care evaluaţi oportunitatea unei investiţii ? Puteţi detalia ?

Alex Cristescu: Faţă de acum 20 de ani când urmăream exclusiv ştiri şi preţuri, astăzi mi-am dat seama că sunt un investitor care se bazează pe analiza fundamentală, citesc rapoarte şi când investesc rămân pe termen lung, după cum am învăţat la şcoală. Pe lângă rezultatele financiare, ţelul meu este să înţeleg cât mai bine strategia de afaceri şi abilitatea echipei de a o executa. Apoi contează piaţa în care activează - dacă are potenţial mare de creştere, atunci se conturează un potenţial succes pentru companie şi, implicit, pentru mine. Îmi place să investesc în majorări de capital social, emisiuni de obligaţiuni şi plasamente private, motivul fiind că investesc direct în companie. Mă bucură să ştiu că banii mei au ajutat entitatea să-şi îndeplinească un ţel şi să treacă la un alt nivel de dezvoltare.

Reporter: Cum vă poziţionaţi portofoliul în actualul context, marcat de inflaţie ridicată şi creşteri ale dobâzii de politică monetară, decelerarea creşterii economice şi conflictul din Ucraina ?

Alex Cristescu: De doi ani de când a început pandemia nu mi-am schimbat abordarea. Am înţeles repede că are să vină o inflaţie semnificativă aşa că investesc unde consider că există sau se realizează active profitabile care produc valoare adăugată cu mult peste rata de inflaţiei. Trebuie să luăm în considerare creşterea costului creditelor, dar fără să fim speriaţi, pentru că în trecut au fost costuri mult mai mari şi tot ne-am dezvoltat. La fel a fost şi cu inflaţia. Conflictul din Ucraina se va termina mai devreme sau mai târziu. Au mai fost conflicte la graniţa României şi noi tot ne-am continuat dezvoltarea.

Consider mai important anul 2030. Din facultate am observat o ciclicitate istorică a schimbărilor socio-economice la fiecare 40 de ani. În 2030 se împlinesc 40 de ani de la căderea comunismului. Familia mea investea foarte mult încă din 1900, avea şi acţiuni după Unire, dar la aproximativ 40 de ani a izbucnit războiul şi ne-am ales cu o naţionalizare. Tăvălugul istoriei vine şi este nemilos, fiind de preferat să nu te prindă sub el. Nu ştiu cum va fi viitorul, poate vine o schimbare benefică. Eu mă străduiesc să fiu cât mai productiv cu timpul, mintea, munca şi capitalul meu, ca să progresez prin valoare adăugată.

Reporter: Ce sfaturi aveţi pentru cineva care nu a tranzacţionat/investit niciodată? Care sunt primii paşi pe care ar trebui să îi facă?

Alex Cristescu: Sfatul meu este să înceapă cu orice sumă, pentru că altfel nu se poate învaţa. De asemenea, cred că un avantaj este să activezi într-o comunitate de investitori. Pe mine mă ajută foarte mult comunitatea Investestelabursa.ro unde, pe lângă ajutor ca să înţeleg mentalitatea bursieră, sunt şi rapoarte financiare pentru mai mulţi emitenţi, atât trimestriale şi anuale, uşor de analizat şi interpretat. Saltul calitativ pe care l-am făcut în activitatea mea investiţională se datorează în mare parte acestei comunităţi.

Reporter: Vă mulţumesc!