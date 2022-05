SUPLIMENT "PIEŢELE DE CAPITAL ÎN VREMURI DE RĂZBOI" / VALENTIN DRAGU, INVESTITOR PE PIAŢA DE CAPITAL:"Sunt un investitor cu un profil de risc ridicat, chiar agresiv"

"Nu fac rebalansări în portofoliu în funcţie de ceea ce se întâmplă pe termen scurt", spune investitorul, referindu-se la situaţia actuală a pieţelor marcată de inflaţie ridicată şi războiul din Ucraina. "Din contra, mă pregătesc pentru astfel de perioade prin acumulare de cash, astfel încât atunci când apar corecţii mari în pieţe să pot cumpăra şi mai mult ceea ce deja am în portofoliu, pentru că investesc în companii în care am încredere foarte mare", afirmă Valentin Dragu, care este şi consultant privat de investiţii.

Reporter: Care a fost primul dumneavoastră contact cu piaţa de capital şi cum aţi luat decizia să investiţi ?

Valentin Dragu: Primul meu contact cu piaţa de capital s-a petrecut în 2007. Eram angajat la ING Bank, în departamentul de private banking şi aveam o relaţie foarte strânsă cu cei din trezorerie. Am început să avem discuţii despre piaţa de capital şi am înţeles, atât de la clienţii băncii cât şi de la colegii mei cu experienţă mai mare că, dacă vreau să îmi cresc averea netă, este foarte important să am investiţii în instrumente ale pieţei de capital. Aşa am început să investesc, iniţial în acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti, primele deţineri fiind Banca Transilvania, SIF Oltenia şi SIF Moldova. În scurt timp a venit criza din 2008-2009, un moment dureros pentru mulţi investitori, care au renunţat. Dar eu am avut marele noroc să am un mentor, care m-a ajutat să trec cu bine prin acea perioadă.

Reporter: Care sunt criteriile principale în funcţie de care evaluaţi oportunitatea unei investiţii ? Puteţi detalia?

Valentin Dragu: Încă de la început ţin să precizez că sunt un investitor cu un profil de risc ridicat, chiar agresiv aş putea spune, aşa că abordarea mea nu este potrivită pentru toată lumea.

Procesul investiţional începe cu analiza geopolitică. Urmăresc dezbaterile care au loc anual la Forumul Economic Mondial de la Davos, în cadrul Grupului Bliderberg sau a Clubului de la Roma. Acolo se discută cele mai importante probleme care vor avea impact asupra economiei şi societăţii la nivel mondial. Din dezbateri încerc să îmi dau seama, în primul rând, care sunt industriile care au potenţial mare de creştere, precum şi care sunt industriile în declin.

Pentru mine contează foarte mult şi transferul de avere netă care are loc la nivel mondial, de la baby boomers (n.r. persoanele născute între 1946 - 1964) la noile generaţii - millennials (1977-1995), generaţia Z (1997- 2012). Sunt generaţii diferite cu preferinţe diferite, inclusiv în investiţii, şi urmăresc aceste trenduri.

După identificarea domeniilor cu potenţial, încep să caut companiile care pot să devină jucători de marcă în acele industrii. Un aspect extrem de important este avantajul competitiv. Caut companii cu un avantaj competitiv clar, din industrii cu bariere ridicate de intrare. De asemenea, studiez piaţa căreia se adresează compania, şi încerc să-mi fac o idee despre cât de mult ar putea să acapareze. Apoi, managementul este extrem de important. Trebuie să văd că CEO-ul, echipa, a avut realizări importante până acum, că a demonstrat faptul că poate să crească un business.

Ulterior trec la studiul rapoartelor companiei, la indicatori financiari şi de evaluare. De exemplu, deoarece mă interesează companii de tip growth, analizez întotdeauna Forward P/E Ratio (n.r. raport Price to Earnings care foloseşte estimări ale câştigurilor pentru următoarele douăsprezece luni). Niciodată companii precum Amazon, Google, Apple sau Tesla nu vor avea un PER mic. Cine analizează P/E Ratio doar pe baza rezultatelor trecute este un investitor de tip "value". Apoi mă uit la alte detalii, între care şi volumul de tranzacţionare al acţiunilor, care trebuie să fie mare. Vreau să văd că există interes pentru acea companie, atât din partea investitorilor instituţionali cât şi de retail. Odată intrat într-o companie, am un orizont lung de deţinere, dar care nu este neapărat de 20-30 de ani. Suntem într-o eră în care totul se mişcă cu o viteză foarte mare, companiile ard etape, aşa că îmi reevaluez investiţiile odată la câţiva ani.

Reporter: Cum vă poziţionaţi portofoliul în actualul context, marcat de inflaţie ridicată şi creşteri ale dobâzii de politică monetară, decelerarea creşterii economice şi conflictul din Ucraina?

Valentin Dragu: Încă din octombrie-noiembrie anul trecut mi-am pregătit investitorii cu care colaborez în privat pentru un scenariu cu o corecţie amplă în pieţele de capital. Nu anticipam războiul din Ucraina, ci credeam că din cauza inflaţiei mari, Jerome Powell va lua decizii cu impact major pentru bursă.

Dar, subliniez că eu nu fac rebalansări în portofoliu în funcţie de ceea ce se întâmplă pe termen scurt. Din contra, mă pregătesc pentru astfel de perioade prin acumulare de cash, astfel încât atunci când apar corecţii mari în pieţe să pot cumpăra şi mai mult ceea ce deja am în portofoliu, pentru că investesc în companii în care am încredere foarte mare. Practic, accept o scădere a valorii portofoliului şi o folosesc ca să acumulez mai ieftin.

Reporter: Ce sfaturi aveţi pentru cineva care nu a tranzacţionat/investit niciodată? Care sunt primii paşi pe care ar trebui să îi facă?

Valentin Dragu: Sfaturile pentru începători se dau în funcţie de profilul de risc al fiecăruia, de vârstă, în funcţie de veniturile pe care le are, a raportului dintre activele deţinute şi datorii, a fondului de siguranţă şi aşa mai departe. Aşă că, nu există un răspuns universal valabil ci trebuie analizată fiecare persoană în parte.

Dar aşa ca un sfat general, cred că este foarte important să se înceapă uşor, în tranşe. Mai ales acum, când avem o volatilitate mare în pieţe.

Cred că în momentul de faţă acţiunile includ o inflaţie mare, un preţ al petrolului ridicat, un dolar puternic şi războiul din Ucraina. Inversarea curbei randamentelor titlurilor de stat americane este un subiect mediatizat foarte agresiv, iar guidence-ul companiilor din ultima raportare a fost extrem de negativ. Inflaţia nu este tranzitorie şi ratele dobânzii de politică monetară vor creşte, ceea ce probabil va duce la corecţii. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că în SUA avem aşa-numitele "midterm elections", iar în astfel de ani piaţa de capital tinde să se corecteze, pentru că există incertitudine în rândul investitorilor. Este un an destul de delicat şi nu mă aştept ca pieţele de acţiuni să aibă creşteri importante pe termen scurt.

În opinia mea, un începător ar putea să intre treptat pe un ETF ce are expunere pe indicele S&P 500, adică să mear­gă pe creşterea economică a Statelor Unite, pentru că acolo este cea mai importantă piaţă din lume şi către SUA se îndreaptă cei mai mulţi bani la nivel mondial. Este bine să se aşeze în calea banilor, nu în spatele lor, riscând pe China, Turcia etc. Dacă porneşte uşor şi cu un activ sigur, va învăţa să administreze volatilitatea preţurilor, adică va începe să îşi controleze emoţiile, aspect de care va avea nevoie în toată viaţa sa investiţională.

Reporter: Vă mulţumesc!