Reporter: Astăzi mi-am propus să vorbim despre aviaţie, pentru că ştiu că vă pasionează. Ce noutăţi aveţi în acest domeniu?

Cristian Pandel: Chiar avem noutăţi, iar veştile sunt dintre cele mai bune. Am hotărât să intrăm cu adevărat în industria aviatică, pentru a creşte şi a duce la un alt nivel proiectul nostru Animawings, pe care l-am fondat în 2019. În acest context, am cumpărat partea majoritară de acţiuni a companiei, pe care o deţinea Aegean Airlines - cel mai mare jucător din regiune în acest sector -, iar acum deţinem 100% din Animawings. A fost o decizie destul de dificilă dar naturală, pentru că, de la început, targetul nostru a fost să facem ceva pentru România în acest domeniu, să avem un proiect de aviaţie complet românesc (acum, liderul de piaţă din sectorul aviaţiei din ţara noastră nu mai are capital românesc).

Pentru a învăţa cum se fac lucrurile cu succes în această industrie, ne-am asociat cu colegii de la Aegean, care sunt printre cei mai buni în domeniu din regiunea noastra, şi am învăţat foarte mult în ultimii trei ani, atât din punct de vedere operaţional, cât şi în ceea ce priveşte procesul de lucru, echipele, trainingul şi multe altele.

Când am fondat Anima era doar un proiect, acum, la cumpărare, este o companie care operează de aproape cinci ani, cu foarte mulţi pasageri, care au călătorit şi au fost mulţumiţi de serviciile de calitată înaltă. Este o companie cu infrastructură, echipă, sisteme, proceduri şi protocoale de siguranţă. Evident că acest lucru a presupus şi presupune în continuare şi runde foarte mari de investiţii, de care suntem conştienţi.

Reporter: Cât aţi investit în acest proiect până acum?

Cristian Pandel: Vorbim de cifre cu şapte zero-uri, iar investiţia a fost graduală. Tot ceea ce s-a făcut până acum a fost doar investiţie în Animawings, nu beneficiu. Pe parcurs s-a majorat capitalul, iar acum pornim de la un capital pozitiv. În următoarea fază vom investi activ, pentru susţinerea Anima şi pentru creşterea cotei de piaţă.

Achiziţia capitalului majoritar al companiei de aviaţie a fost un proces destul de lung, care cred că a durat circa opt luni; am trecut şi prin aproba- rea Consiliului Concurenţei, iar acum proiectul a devenit 100% românesc şi avem planuri foarte mari cu el.

Reporter: Unde vor zbura avioanele Animawings?

Cristian Pandel: Toată lumea se aşteaptă ca proiectul să fie dedicat grupului Christian Tour pe divizia de chartere, pentru că noi aşa am pornit cu Anima, dar proiectul de aviaţie nu se limitează doar la chartere. Ne dorim să facem atât chartere, cât şi curse regulate, pentru că România duce lipsă de un produs diversificat pe zona de aviaţie şi, cel mai important, pe anumite rute sau zone există chiar monopol din partea unor jucători, ceea ce pentru clientul direct nu este foarte benefic. Noi vom opera diverse rute regulate, unele şi pentru destinaţii de vacanţă. Am lucrat mult pe marginea acestor planuri, iar decizia noastră a fost să fondăm o companie cu un produs foarte bun din punct de vedere al calităţii şi al orientării pe client. În orice caz, aceasta este politica grupului din ultimii ani - clientul este pus în centru, iar noi toti, din echipă, muncim pentru a-i aduce acestuia cât mai mult beneficiu şi satisfacţie.

Reporter: Cum s-a făcut asocierea cu Aegean?

Cristian Pandel: Ideea de a lansa o companie în domeniul aviaţiei a apărut în anul 2019, iar în 2020, în plină pandemie, am obţinut licenţele şi aprobările de funcţionare pentru Animawings. Atunci ne-am dat sema că avem nevoie de know-how-ul unui jucător important, cu experienţă, pentru a realiza un proiect de succes. Am găsit sprijin în partenerii noştri de la Aegean, cu care lucrăm de 15 ani, şi am acceptat ca ei să intre cu 25% în acest proiect încă de la fondare. Am avut un proiect de dezvoltare discutat cu ei, în care noi trebuia să ne extindem şi Aegean a crescut deţinerea sa la 51%, preluând managementul, operaţiunile şi structura companiei. În acest timp echipa Animawings a învăţat toate procedurile, sistemele, dar, din păcate, ceea ce visam noi ca dezvoltare pentru România nu era în planurile Aegean. Ei se concentrează în principal pe baza din Grecia, iar noi ne doream să creştem pe România. Am discutat şi am stabilit ca fiecare să meargă pe drumul lui.

Ei reprezintă un model pentru noi, întrucât au plecat de la o firmă privată şi au ajuns compania aeriană naţională a Greciei. Nu mi-am dorit ca Anima să devină Aegean România, pentru că asta ar fi urmat.

Ne dorim ca Anima să fie un proiect românesc bazat pe calitate, care să pună România pe harta turistică şi de aviaţie. Sigur că nu este obligatoriu să rămânem doar noi acţionari, dar dacă ni se vor mai alătura investitori, aceştia trebuie să aibă capital românesc şi să adere la visul nostru ca Animawings să fie o companie naţională de top.

Reporter: Aveţi în plan, deci, ca într-o anumită perioadă de timp să vindeţi din acţiuni?

Cristian Pandel: Este vorba de acceptarea de investitori reali în companie, nu neapărat de vânzarea de acţiuni, în ideea de a dezvolta cât mai mult Animawings.

Ne dorim ca Anima să se extindă, să ajungă să fie o companie naţională. Aştepăm alături de noi şi alţi investitori cu viziune, cu suflet românesc, care doresc să investească într-un proiect de acest gen.

Reporter: Ce flotă de aeronave aveţi şi cum urmează să se dezvolte aceasta?

Cristian Pandel: Animawings va avea un produs diferit de ceea ce există acum în România şi pentru acest lucru am targetat să aducem alt tip de aeronavă. Acum, în flota Anima, avem în operare două aeronave.

Începând din vară vor veni încă două aeronave şi la fiecare şase luni vom avea (tot în leasing operaţional) aeronave noi sau în primul ciclu de viaţă (adică până în şase ani de viaţă), dar ideea noastră este să aducem aeronave noi, foarte fiabile, de ultimă generaţie.

Vom aduce avioane Airbus A220, care este vedeta momentului ca aeronavă în piaţă. În România nu mai există această aeronavă; este una foarte fiabilă, care se pretează trendului actual. Produce cu 50% mai puţin zgomot, cu 35% mai puţină poluare şi consumă cu 30-40% mai puţin petrol decât o aeronavă normală. Este exact ceea ce se doreşte acum, iar în România va fi premieră acest tip de aeronavă, axată pe client şi pe senzaţia pe care o are clientul care se află la bordul unui astfel de avion. Are 140/149 de locuri, 15 scaune business, spaţiul dintre scaune este mult superior a ceea ce există acum în piaţă, scaunele vor fi rabatabile, vom avea internet la bord, se va putea comanda catering cald, va avea câte două, respectiv trei locuri prevăzute pe cele două părţi. Aşadar, nu este o aeronavă low-cost, cum nici avioanele Aegean nu erau pe modelul low-cost. Acum, însă, vom avea tarife extrem de competitive, în contextul vechimii şi tehnologiei Airbus. Aeronava este pretabilă total pentru cei care doresc un confort ridicat la un preţ bun şi corect.

Aeronavele din flotă care vor fi A220 vor merge pe curse regulate. În flotă vom aduce şi Airbus A320neo, adică avioane de capacitate mai mare, care vor fi alocate în general diviziei de charter.

Reporter: Cum vă descurcaţi cu forţa de muncă din aviaţie?

Cristian Pandel: În aviaţie nu avem probleme cu forţa de muncă. Mai mult, pentru că Anima este un proiect de ţară, iar pe zona de piloţi şi personal sunt foarte mulţi plecaţi afară, dacă aceştia găsesc un proiect şi un antreprenor cu viziune îşi doresc foarte mult să se întoarcă acasă şi să lucreze în domeniu. Sunt români care au lucrat în companii de top şi pot veni acum să muncească acasă. Pe zona de tehnic, la fel se întâmplă. După căderea Blue Air a rămas o piaţă foarte mare cu oameni foarte bine pregătiţi care îşi doresc să se întoarcă în domeniu şi să lucreze într-un proiect de succes.

Această profesie a rămas ca un vis - cine lucrează în aviaţie este pasionat. Anima, în ultimii patru ani de operare, a fost exemplară. Nu am avut niciun incident, echipele sunt bine pregătite, iar imaginea noastră este foarte bună.

Reporter: De unde vine numele companiei - Animawings?

Cristian Pandel: Povestea este simplă. Căutam de mult un nume pe care să-l punem companiei noastre aeriene, ca să aibă şi domeniu liber pe Internet. Sigla grupului nostru (Memento Group) este o inimă şi am căutat să văd cum se spune inimă sau suflet în alte limbi. A apărut "anima", care în latină înseamă suflet. Când am pus Animawings, pentru că "wings" înseamnă aripi şi am gândit un nume care să sune cumva "aripi pentru suflet" sau "suflet cu aripi", am găsit liber animawings.com şi atunci am ieşit şi am strigat către colegii mei: "Am găsit numele!" Aşa a rămas. Este frumos, întrucât, pe lângă faptul că înseamnă suflet, verbul "a anima" este legat de bucurie, de viaţă, de trăirile pe care ţi le dau călătoriile, zborul... Mai mult, in greaca acest nume, anemos înseamnă vânt, suflu...

Noi nu suntem încă vmari, dar avem un suflet foarte mare. Atunci când angajăm, întâi verificăm caracterul omului şi dacă pune suflet în ceea ce face, devine parte din familie. Atunci când pui pasiune şi suflet în ceva, cu siguranţă iese ceea ce trebuie.

Reporter: Mulţumesc!