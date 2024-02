Redactor: Cum au perceput operatorii din turism anul 2023 şi cum a evoluat activitatea la Litoralulromanesc.ro?

Ionuţ Nedea: Privit în ansamblu, sezonul 2023 a fost unul destul de complicat pentru operatorii de turism de pe litoral. Totuşi, agenţia nostră a reuşit să se adapteze contextului şi să înregistreze o creştere a rezervărilor cu 25% faţă de anul trecut, lucru ce se datorează continuării procesului de digitalizare, implementării unor soluţii software, precum şi reacţiei rapide la nevoile turiştilor. Am avut perioade în care agenţii noştri abia au făcut faţă fluxului mare de solicitări, dar şi perioade de acalmie, cauzate, în principal, de factori externi.

Cu toate acestea, litoralul autohton nu a dus lipsă de turişti, cele mai aglomerate intervale fiind finalul lunii iunie şi jumătatea lunii august. Unii dintre ei, în general turişti fideli acestei destinaţii, ne-au contactat pentru a-şi rezerva sejurul din 2024 chiar din momentul în care şi-au încheiat concediul de vara trecută.

Litoralulromanesc.ro este în industria turistică de aproape două decenii, interval în care ne-am dezvoltat continuu, am căutat cele mai bune soluţii pentru a îmbunătăţi relaţia cu turiştii noştri, pentru a-i convinge că merită să-şi facă vacanţa pe litoralul autohton. Iar rezultatele obţinute, feedback-urile primite de la turişti, faptul că un procent însemnat din cei care apelează la serviciile noastre revin ulterior ne arată că suntem pe drumul cel bun şi că până acum am reuşit să ne îndeplinim obiectivele asumate.

În plus, pe lângă cele peste 500 de unităţi de cazare din portofoliu, compania noastră deţine şi Hotelul Opal din Jupiter, o unitate de trei stele în care am investit din 2020 până în prezent 2,5 milioane euro (renovare camere, spaţii comune, amenajarea grădinii şi a terasei). Anul trecut a fost inaugurată şi piscina exterioară a hotelului, care a însemnat un plus pentru cei care aleg să-şi facă vacanţele aici.

Totodată, în 2023 am introdus în premieră un program de fidelizare a clienţilor, ce recompeneasea- ză turiştii care fac rezervare prin agenţia noastră, prin acordarea unor puncte de fidelitate ce pot fi folosite pentru rezervări ulterioare. Practic, pentru fiecare rezervare făcută, turiştii primesc o parte din bani înapoi. Este un proiect care a fost foarte bine primit de turiştii noştri care deja au acumulat puncte şi le-au folosit.

Redactor: Ce urmează în 2024?

Ionuţ Nedea: Având în vedere că focusul principal este legat de satisfacţia clienţilor noştri, ne vom concentra eforturile pentru implementarea unor noi soluţii software pentru a îmbunătăţi şi mai mult interacţiunea potenţialilor clienţi cu agenţia şi site-ul nostru, astfel încât să beneficieze mai facil de servicii de asistenţă şi consultanţă turistică.

De asemenea, dorim să venim cu soluţii integrate pentru a permite turiştilor să achiziţioneze nu doar servicii de cazare, ci şi alte servicii conexe, cum ar fi intrări la parcuri acvatice, parcuri de distracţie şi alte atracţii turistice şi experienţe în destinaţie.

Vom aduce, tot prin intermediul dezvoltărilor software, mai multe unităţi de cazare, inclusiv apartamente în regim hotelier în oferta noastră.

Redactor: Cu ce noutăţi veţi fi prezenţi la târgul de turism?

Ionuţ Nedea: De foarte mulţi ani, Litoralulromanesc.ro organizează în luna februarie un târg online de turism, în cadrul căruia promovează oferte speciale la sejururile din sezonul estival. Continuăm tradiţia în 2024, astfel că, în perioada 15-18 februarie, îi aşteptăm pe turiştii interesaţi de vacanţe pe litoralul autohton să viziteze site-ul www.Litoralulromanesc.ro sau să contacteze echipa din call center pentru a-şi rezerva un sejur. În acest moment, nu putem dezvălui care va fi discountul ma- xim acordat, însă putem garanta că vor fi cele mai mari reduceri din an, dat fiind că la discounturile care se aplică în cadrul programului Înscrieri Timpurii vor fi acordate extra-reduceri şi beneficii pentru turişti. După Târgul de Turism, discount-urile acordate vor scădea gradual, pe măsură ce ne apropiem de data la care vom spune din nou start sezonului estival. De aceea, sfatul nostru este ca cei interesaţi de achiziţia unei vacanţe la Marea Neagră să profite de aceste campanii promoţionale de la începutul anului; este o strategie foarte bună pentru a face economii şi pentru a-şi securiza sejurul de vară din 2024.

Redactor: Pentru ce destinaţii aţi avut cele mai multe solicitări în perioada estivală trecută?

Ionuţ Nedea: Clasamentul celor mai căutate staţiuni de la Marea Neagră de către turiştii români arată că Mamaia şi Eforie Nord îşi dispută prima poziţie, însă ca număr efectiv de turişti Mamaia câştigă, pentru că are o capacitate de cazare peste cea a staţiunii Eforie Nord. Pe poziţia a treia se află staţiunea Jupiter. De altfel, vreau să subliniez că staţiunile în care se fac investiţii constant, atât în hoteluri, cât şi în infrastructura locală, sunt cele mai solicitate. Acest lucru ne arată că nu putem avea aşteptarea ca turiştii să fie atraşi la mare dacă nu le oferim şi cele mai bune condiţii de cazare, masă, opţiuni de petrecere a timpului liber.

Un alt aspect care merită menţio- nat este legat de preferinţa românilor pentru vacanţele all inclusive. Din ce în ce mai mulţi turişti aleg acest produs pe litoralul românesc - ne-o demonstrează cifrele înregistrate anul trecut - şi ne aşteptăm ca acesta să fie trendul şi în 2024. Cererea tot mai mare pentru vacanţele în regim all inclusive, care a crescut de la an la an, îi determină pe hotelieri să facă investiţii şi să-şi transforme unităţile de cazare în spaţii care pot oferi astfel de servicii. În sezonul 2023, numărul total al locurilor all inclusive în hotelurile de la Marea Neagră a ajuns la 18.500, ceea ce reprezintă o creştere cu 5.000 de locuri a capacităţii de cazare în sistem all inclusive, în comparaţie cu anul 2019. În vara lui 2023, un total de 38 de hoteluri au oferit servicii de tip all inclusive, cele mai multe fiind în Jupiter (9 hoteluri), staţiune urmată de Mamaia şi Neptun-Olimp, cu câte şapte hoteluri. În ceea ce priveşte gradul de clasificare, cele mai multe unităţi de cazare care oferă astfel de servicii, respectiv 19 hoteluri, sunt de 4 stele. Un număr de 16 hoteluri de 3 stele acomodează turişti în regim all inclusive. Un singur hotel de 2 stele este all inclusive şi două structuri clasificate la 5 stele. Un hotel de 4 stele din staţiunea Saturn oferă servicii ultra all inclusive, ceea ce presupune în plus faţă de sistemul clasic o ofertă mai diversificată la băuturi, mai multe gustări între mese într-un interval orar mai mare, late breakfast, live cooking.

Redactor: Din ce zonă vin cele mai multe cereri de vacanţă şi pentru ce destinaţii, în general?

Ionuţ Nedea: Peste o treime din totalul celor care au ales litoralul românesc în 2023 provin din Bucureşti. Următoarele două poziţii se află la mare distanţă; astfel, în vreme ce din Capitală sosesc pe litoralul românesc peste 36% din totalul turiştilor, din judeţul Prahova, care se află pe locul secund în top, provin aproape 6%, iar din judeţul Cluj, aflat pe locul al treilea, 5,27% din total. În continuare, topul 10 al judeţelor din care vin la mare turişti este format din Timiş (5,20%), Braşov (4,44%), Iaşi (4,30%), Argeş (2,75%), Bacău (2,14%), Dolj (2,14%) şi Suceava (2,10%). La polul opus se situează judeţele Tulcea, Ialomiţa, Mehedinţi şi Sălaj, care, cumulat, nu adună nici două procente.

Potrivit datelor centralizate, principala categorie de turişti care alege staţiunile de la Marea Neagră ca destinaţie de vacanţă, respectiv 68% din total, este formată din familii. Următoarea categorie e reprezentantă de cupluri, 22% din total.

Redactor: Cum vedeţi perspectivele domeniului?

Ionuţ Nedea: În ultimii ani, litora- lul românesc a trecut printr-un proces complex care a dus la dezvoltarea acestui produs turistic atât în ceea ce priveşte infrastructura de cazare, cât şi plajele, spaţiile verzi, falezele. E un proces în derulare pentru că mai sunt multe de făcut, dar e necesar să semnalăm şi aspectele pozitive. Vedem îmbunătăţiri de la an la an, ceea ce înseamnă că le putem oferi turiştilor noştri nu doar hoteluri bune şi foarte bune, restaurante diversificate, ci şi modalităţi pentru a descoperi destinaţia cu tot ceea ce are de oferit Dobrogea din punct de vedere cultu- ral, arhitectural, gastronomic, adică ceea ce îi conferă unicitate în raport cu orice altă regiune din ţară sau din străinătate. În felul acesta, putem spera, pe de o parte, că turiştii români vor explora litoralul românesc dincolo de şezlong şi de hotel, şi, pe de altă parte, că vom reuşi să atragem şi turişti străini la Marea Neagră.

Prin urmare, aşteptarea principală este aceea de a vedea autorităţile locale continuând investiţiile în staţiuni.

De asemenea, ne aşteptăm la mai multă predictibilitate legislativă în special în domeniul fiscal şi la o adaptare a legislaţiei şi a taxării şi în raport cu specificul turismului de litoral, care este o activitate sezonieră.

Ne aşteptăm şi ne dorim să vedem autorităţile centrale mai preocupate de sectorul turistic, în general, care considerăm că ar trebui să fie unul strategic pentru România, având în vedere impactul major pe care îl are nu doar prin încasările directe, cât şi prin capacitatea de a promova imaginea ţării în plan internaţional.

E important ca lucrurile să fie văzute în contextul regional şi să înţeleagă toată lumea că e nevoie de sprijinirea antreprenorilor locali din turism şi de crearea unui cadru corect care să permită concurarea cu alte ţări din regiune. Trebuie să existe o gândire în context regional pentru că, dacă vrei să fii competitiv într-un sector economic, trebuie să te aliniezi la ceea ce este în jur.

Redactor: Mulţumesc!