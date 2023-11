Târg de turism online la Hello Holidays

Circuitele toamnei în România, Turcia, Austria, Grecia, Ungaria, vacanţele de Revelion şi cele din vara 2024 au preţuri speciale, reduse cu până la 50%, în perioada târgului de turism pe care Hello Holidays îl organizează online, în perioada 9-13 noiembrie.

Circuite din noiembrie şi decembrie, vacanţele la târgurile de Crăciun ori cele de Revelion marca Hello Holidays, cu transport autocar, la Istanbul, Belgrad, Budapesta, Budapesta - Viena, Viena - Praga - Dresda, Macedonia de Nord - Kosovo, Atena, Skopje, în Bucovina ori Apuseni, cu o durată de cinci sau şase zile, au o reducere de până la 90 de euro/persoană, în funcţie de program şi durată.

Toate sejururile verii viitoare în Bulgaria, Turcia, Grecia, organizate cu transport charter autocar Hello Holidays, sunt mai ieftine în campania online:

Bulgaria

Hello Holidays organizează curse charter autocar spre litoralul bulgăresc din mai până la finalul lunii septembrie, zilnic din Bucureşti, de două ori pe săptămână din Sibiu şi Craiova, de trei ori pe săptămână din Braşov şi asigură transferuri de două ori pe săptămână din zona Moldovei. .

Turcia

Cursele charter autocar pentru Kusadasi, Marmaris, Bodrum sunt organizate de la jumătatea lunii mai până în octombrie. Hello Holidays lansează oferta "Plăteşti 1 şi mergi 2" pentru transportul din perioada 1.07 - 18.08 şi mai oferă o reducere de până la 35% din tarifele de cazare în Kusadasi şi de până la 25% pentru hotelurile din Marmaris şi Bodrum.

Cursa charter avion spre Antalya este organizată de la începutul lunii mai până în octombrie.

Grecia

În campania online, o serie de studiouri din Halkidiki, Thassos, Riviera Olimpului, Lefkada, Parga vin cu reducere de jumătate din preţ pentru rezervări de la jumătatea lunii mai până la final de septembrie, dar plata se face integral la înscriere. Hello Holidays are în sezonul 2024 curse charter autocar săptămânale spre toate aceste zone de vacanţă.

"Oferim discounturi importante pentru toate vacanţele foarte căutate din oferta noastră, pe care mulţi dintre cei 50 de mii de turişti pe care i-am avut în acest an le cumpără frecvent, fie că este vorba despre un circuit clasic ori premium, de un sejur. Este cea mai mare campanie de oferte speciale din acest an, pe care o organizăm de joi până luni. Agenţii noştri sunt la dispoziţia turiştilor pentru a-i îndruma să aleagă cea mai potrivită vacanţă pentru ei, încurajându-le dorinţa de a călători", declară Denisa Oprea, marketing manager Hello Holidays