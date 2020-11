Start-up Diaspora, program îngropat de MFE

Bilanţul primului an de man­dat în fruntea Ministerului Fondurilor Europene arată bine, pe hârtie, pentru ministrul Marcel Boloş. Rata de absorbţie a fondurilor europene pe Politica de Coeziune a crescut de la 25,2% la 38,9%, adică în 2020 ţara noastră a absorbit 3,2 miliarde euro în plus faţă de perioada 2014-2019. Din cele 36,7 miliarde euro alocate României de la Bruxelles pe cadrul bugetar multianual 2014-2020, am absorbit până în prezent 14,23 miliard euro, adică doar 46% din alocarea totală. Ministrul de resort mai susţine că în ultimul an au fost semnate 2185 de contracte faţă de cele 7230 de contracte din perioada 2014-2019, că au fost lansate 59 de apeluri de proiecte în mai multe domenii de activitate, inclusiv în infrastructură şi în domeniul social.

Totul este frumos pe hârtie, dar realitatea este alta, în anumite domenii. Unul dintre acestea îl reprezintă formarea profesională a şomerilor din Valea Jiului, unde peste 3500 de oameni aşteaptă încă banii promişi de ministrul Boloş şi vicepremierul Turcan la începutul anului 2020.

Să rememorăm faptele.

8 ianuarie 2020 - Vicepremierul Raluca Turcan şi Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene anunţau de la Palatul Victoria lansarea unui apel pentru proiecte prin care peste 2000 de persoane vulnerabile şi 1560 de mineri disponibilizaţi din Petroşani, Vulcani, Aninoasa, Lupeni şi Uricani vor beneficia de cursuri gratuite de formare profesională, de o primă de integrare în muncă, iar pentru cei care vor fi efectiv angajaţi, patronii vor primi, timp de un an, o subvenţie de 2250 lei pe lună, pentru fiecare angajat.

Suma necesară derulării acestui amplu program de reinserţie socială a persoanelor din Valea Jiului se ridica la 2 milioane de euro, iar banii urmau să fie alocaţi din fondurile europene.

Vicepremierul Raluca Turcan susţinea: "Am lansat public un prim apel de proiecte printr-un program care va aduce un sprijin concret pentru cei aproximativ 1560 de şomeri din această zonă, dar şi pentru alte categorii de persoane. Astfel, cele 2 milioane de euro din fonduri europene (...) vor permite eradicarea în totalitate a şomajului din zona Petroşani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni şi Uricani".

La rândul său, Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene, arăta: "Nu avem în vedere doar calificarea profesională a persoanelor respective, ci un ansamblu de măsuri integrate, cu echipamente de lucru şi subvenţionarea costului privind angajarea. Acest apel de proiecte este pilot şi, în funcţie de succesul lui, vom aplica măsurile şi în alte regiuni asemănătoare Văii Jiului".

Iar apelul a avut succes, pentru că proiectele depuse au nevoie de o finanţare totală de 3 milioane de euro, cu un milion de euro mai mult decât alocarea iniţială. Cu toate acestea, niciunul dintre proiecte nu a primit banii respectivi, pentru că Ministerul Fondurilor Europene nu a încheiat niciun contract de finanţare cu solicitanţii de la apelul lansat în 8 ianuarie 2020.

Acest lucru a reieşit din declaraţiile făcute ieri de ministrul Boloş, la finalul conferinţei de presă în care a prezentat bilanţul activităţii din ultimele 12 luni.

"Au fost alocaţi 2 milioane de euro pentru cursurile de perfecţionare din Valea Jiului. Amm avut solicitări de 3 milioane de euro. Întreaga sumă va fi contractată pentru a putea sprijini oamenii din zona respectivă. Pânâ acum nu am încheiat niciun contract, deoarece am avut de lucrat la stimulentul medical şi la granturile pentru programul Innotech Student", a declarat, ieri, Marcel Boloş.

• MFE nu renunţă: grant maxim de 150.000 euro pe măsura 2 pentru IMM-uri

Situaţia este mai tragică în privinţa finanţării programului Start-up Diaspora, unde iniţiativele propuse înainte de pandemie s-au dovedit a fi simple proiecte pe hârtie din partea ministerului de resort.

"Am avut o iniţiativă înainte de izbucnirea crizei pandemice în care am încercat să lansăm apelul de proiecte care să determine românii să se întoarcă în patria lor. După izbucnirea crizei pandemice, lucrurile s-au rezolvat de la sine, oamenii au revenit în ţară, iar în momentul de faţă analizăm alte tipuri de măsuri. Dacă rata şomajului va fi pe trend crescător, măsurile vor privi ocuparea forţei de muncă. Îmi doresc să se meargă pe alocări de fonduri pentru iniţiativele antreprenoriale de mare succes, care valorifică abilităţile antreprenoriale. Analizăm ca mecanismul formării profesionale să se desfăşoare prin intermediul mediului de afaceri care are nevoie de un anumit tip de calificare. De exemplu 100 de croitori pentru o firmă de textile care are nevoie de aceşti oameni", a spus Marcel Boloş, lăsând să se înţeleagă practic că Ministerul Fondurilor Europene a îngropat programul Start-up Diaspora.

În privinţa disputelor privind alocările prevăzute de măsura 2 stabilită prin OUG 130/2020, act normativ modificat prin OUG 174/2020. Pentru finanţarea capitalului de lucru a companiilor, ministrul Boloş a anunţat că fondul iniţial de 350 milioane euro va fi suplimentat cu 500 milioane euro.

Referitor la criterii şi la limita maximă a alocării, ministrul Fondurilor Europene a spus: "Haideţi să ne gândim la cifra de afaceri şi volumul activităţii unei întreprinderi. Companiile cu cifră mare de afaceri au nevoie de o infuzie de capital de lucru mai mare. Puteam să limităm valoarea grantului la 35.000 euro. Gândiţi-vă la o firmă mare: dacă îi dai 35.000, o bagi în faliment. Am gândit un mecanism ca să putem genera o infuzie pentru capital de lucru pentru firmele respective. Am încercat să eliminăm o serie de cheltuieli care însemnau risipă: salarii şi consultanţă. Am creat un sistem prin care banii să se ducă în economia reală. Am limitat la 150.000 de euro valoare maximă a grantului, pentru că sunt firme cu cifre de afaceri de 1 milion de euro. Dacă aveam o formulă standard, ne asumam riscul risipirii banilor, pentru că o parte din firme riscau să intre în faliment".

El a mai spus că analizează modul în care proiectele respective să poată fi transferate din cadrul Programului Operaţional Competitivitate în Planul Naţional de Rezilienţă şi Recuperare, pentru a asigura finanţarea mai multor solicitări.

• O nouă alocare pentru reţeaua termică a Capitalei

Marcel Boloş a vorbit şi despre proiectul privind reabilitarea reţelei de distribuire a agentului termic din Capitală. Amintim că există un proiect finanţat cu 300 milioane euro, prin care vor fi reabilitaţi 104 kilometri de conducte din cei 954 de kilometri ai reţelei de transport a agentului termic din municipiul Bucureşti.

"Mai gândim o alocare de 200 milioane de euro în Planul Naţional de Rezilienţă şi Recuperare. Este a doua parte din bugetul pe care l-am gândit. Sprijinul total va fi de 500 milioane euro. În mod normal încă 100 kilometri de reţea de transport a agentului termic ar putea fi reabilitaţi. Reabilitările ar trebui să fie făcute unde pierderea este cea mai mare, pentru a o diminua. Altfel costurile vor fi în continuare necontrolabile", a spus ministrul Marcel Boloş.

În rest, cifrele din bilanţul lui Marcel Boloş arată bine, dar nu se văd în realitatea zilnică, unde mediul rural este în continuare lipsit de canalizare şi de reţelele de gaze naturale, unde cele 800.000 de tablete destinate educaţiei online sunt aşteptate să ajungă probabil de Anul Nou, dacă nu de Crăciun sau de Sfântul Nicolae, unde infrastructura feroviară scârţâie din toate piroanele şi din toate garniturile de tren şi unde numărul kilometrilor de autostradă daţi în folosinţă arată bine pe hârtie, dar rău în carosabilul dat efectiv utilizării.