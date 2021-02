Pandemia de SARS-CoV-2 a lovit puternic ţările în care turis­mul are o pondere importantă în economie. Închiderea graniţelor dintre diverse state a blocat, anul trecut, turismul internaţional, obligând Guvernele şi industria de profil să adopte anumite strategii de resuscitare a turismului. Egiptul este una dintre ţările care are de suferit ca urmare a pierderilor majore din domeniu.

Sectorul turismului are o mare importanţă pentru Egipt şi pentru viitorul lui, din mai multe puncte de vedere, apreciază Yohanna Boshra, managerul sucursalei Regency Travel Hurghada. În cadrul unei întâlniri cu presa la Hurghada, domnia sa a precizat: "Turismul este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai importante domenii de convergenţă şi apropiere din lume. Poporul egiptean recunoaşte culturile celorlalte ţări, iar prin vizitele turiştilor în Egipt a crescut apropierea dintre egipteni şi alte popoare, stabilindu-se principiile păcii între civilizaţii şi respingerea urii şi a terorismului. De asemenea, turismul este considerat una dintre cele mai importante surse de creştere economică, reprezentând 14% din PIB şi având legătură directă cu alte 70 de industrii conexe".

După declararea pandemiei la nivel internaţional, Egiptul a pierdut 50 de miliarde de dolari din scăderea tursimului, în doar şase luni. Yohanna Boshra a menţionat că, dacă înainte de pandemie veneau anual circa 15 milioane de turişti în Egipt, anul trecut, din 30 august - după ridicarea restricţiilor impuse în martie, când turismul practic a fost închis - şi până la finalul anului, Egiptul a avut 350.000 de turişti. Înainte de pandemie, cei mai mulţi turişti erau din Germania, iar acum vizitează Egiptul turişti din Cehia, Polonia, Ungaria, Belarus, Rusia, Ucraina, România, Franţa, Serbia, procentul de ocupare a capacităţilor de cazare cu turişti străini fiind de 10-15%, potrivit reprezentatului Regency Travel, partenerul Christian Tour în Hurghada.

Printre măsurile adoptate de statul egiptean în această perioadă se numără încurajarea turismului intern, care până acum producea doar 10% din veniturile din turism. Acum, hotelurile din Egipt rezervă 40% din capacitate pentru turiştii interni, iar tarifele pentru aceştia, care până în pandemie erau mult mai mari decât cele destinate străinilor, scad, a mai spus Yohanna Boshra, adăugând că în Egipt există şi hoteluri care nu acceptă cereri de cazare de la egipteni.

Tot în vederea sprijinirii turismului, guvernul egiptean susţine investitorii din domeniu prin diverse facilităţi, cum ar fi garantarea creditelor bancare. Autorităţile locale au modificat legislaţia de profil, permiţând oamenilor de afaceri străini să investească în turismul local, să cumpere hoteluri şi terenuri pentru construirea unor noi staţiuni. Până acum, străinii nu puteau investi în turismul egiptean. Statul participă şi el la realizarea noilor staţiuni, garantând investiţiile străine, facilitând realizarea infrastructurii şi a utilităţilor şi eliminând taxele pe care investitorii respectivi ar fi trebuit să le plătească în următorii cinci ani de după implementarea proiectelor.

În acelaşi timp, se lucrează la un proiect care presupune unirea staţiunilor între ele, prin realizarea unei linii de tren foarte rapid. Astfel, în următorii doi ani toate staţiunile vor fi legate între ele prin această linie feroviară, după cum a anunţat reprezentantul Regency. În tot programul de extindere a staţiunilor existente, de realizare a altor staţiuni noi şi de unire a acestora printr-o linie de tren, statul urmează să investească 32 de miliarde de dolari. Încă din 2017 a fost demarată construirea unor hoteluri de lux, lucrările fiind oprite pe timpul pandemiei şi urmând să fie reluate anul acesta. În urma implementării acestor proiecte, Guvernul de la Cairo plănuieşte ca turismul să ajungă la circa 20% din PIB.

• Egiptul - vara de care ne despart doar 3 ore cu avionul

Egiptul este preferat de turişti în primul rând pentru clima foarte caldă aproape tot timpul anului, fiind şi uşor de accesat de turiştii din multe ţări din Europa. În prezent, preţurile sunt foarte joase, ajungând până la 50% faţă de cele practicate de hotelieri înaintea pandemiei cu noul coronavirus. În Egipt se face turism de mai multe feluri - recreativ, medical, de safari, cultural, de business şi religios, după cum a spus Yohanna Boshra, subliniind că, prin natura şi cultura lor, egiptenii sunt foarte ospitalieri.

Într-adevăr, este de admirat atenţia şi aprecierea acordată turiştilor de angajaţii hotelurilor, care zâmbesc tot timpul şi fac tot posibilul ca turiştii să se simtă confortabil. Nici peisajele nu sunt mai prejos, regiuni cu ieşire la mare precum Hurgada şi Sharm El Sheikh - care cuprind staţiuni şi orăşele turistice ca Makadi Bay, Soma Bay, Safaga, Dahab etc. - fiind acoperite cu vegetaţie şi amenajate cu piscine şi spaţii de recreere, deşi înainte în locuri ca acestea era doar deşert.

Egiptul este ţara unde poate fi vizitată singura minune din cele 7 minuni ale lumii care încă se păstrează, respectiv Piramida lui Keops. Acesteia i se alătură celelalte piramide care aşteaptă să fie vizitate de turişti.

La Luxor, pe Valea Regilor - capitala nouă a faraonilor şi locaţie unde se ajunge în doar câteva ore cu autocarul de la Hurghada -, se află peste 75% dintre monumentele Egiptului, acolo regăsindu-se 62 de morminte ale nobililor şi faraonilor egipteni.

O altă atracţie a Egiptului o reprezintă croazierele pe Nil, care se fac cu vase mari pe o perioadă de trei nopţi. Plimbările pe mare nu sunt nici ele de neglijat, de pe vas putând ajunge în locaţii de vis precum Insulele Orange Bay sau Paradise. În apropierea acestora se pot face snorkeling şi scuba diving, bariera de corali şi peştişorii exotici făcând parte din obiectivele vacanţei care te-ar aduce oricând înapoi.

În ceea ce priveşte turismul religios, egiptenii au un proiect care prevede restaurarea locurilor prin care au trecut Fecioara Maria cu Fiul său, astfel încât acestea să fie accesibile turiştilor. Sunt mai multe locuri de acest gen, unul fiind chiar lângă Cairo. Alte elemente turistice religioase sunt Mănăstirea SF. Ecaterina, în zona peninsulei Sinai, şi foarte multe monumente din secolele III-IV.

La 50 de km de Hurghada găsim zone unde se face turism medical, întrucât acolo există diverse băi şi oaze destinate tratamentului unor afecţiuni cum ar fi reumatismul.

Potrivit reprezentantul Regency, în Hurghada sunt 127 de hoteluri de 3, dar mai ales de 4 şi 5 stele. În cadrul acestor resorturi care au oferte all inlcusive, turiştii nu se pot plictisi, având la îndemână activităţi sportive şi de relaxare, sporturi nautice, plimbări cu cămila, aqua parcuri, spaţii amenajate pentru spa, masaj şi întreţinere corporală etc.

Condiţiile de 4 şi 5 stele din hoteluri contrastează cu situaţia de sărăcie a majorităţii egiptenilor, care, printre altele, sunt foarte buni negociatori. Astfel, turiştii trebuie să fie atenţi la preţurile cu care achiziţionează diverse produse şi suveniruri din Egipt.

Întinsă pe o suprafaţă de 400 de km pătraţi şi având 400.000 de locuitori, regiunea Hurghada este alcătuită dintr-o parte veche şi una nouă. În locaţii precum Hurghada a fost eliminată temporar taxa de viză, de 25 de dolari, iar cei care ajung aici din alte ţări trebuie să prezinte un test PCR negativ. Turiştii care nu au test pot face în cadrul aeroportului testul PCR, contra unei sume de 30 de dolari, după care sunt izolaţi 24 de ore la hotel, până la aflarea rezultatului. În cazul în care testul este negativ, turiştii rămân în hotel, iar dacă testul este pozitiv, atunci, în general, respectiva persoană este carantinată într-o aripă specială a hotelului şi asistată de personal specializat.

Trebuie menţionat că în hotelurile şi restaurantele din Egipt sunt respectate cu stricteţe regulile sanitare impuse în perioada de pandemie, precum prezenţa soluţiilor dezinfectante, purtarea măştilor, măsurarea temperaturii etc. Conform informaţiilor oficiale, în ultima perioadă, numărul zilnic de îmbolnăviri cu Covid-19 a fost în jur de 600.

Hurghada, asemeni altor zone ale Egiptului, prezintă siguranţă, fiind foarte atent supravegheată de armată şi poliţie, repartizate atât la intrarea în instituţii şi puncte turistice, cât şi pe stradă, din loc în loc.

Cu 100 de milioane de locuitori, Egiptul, bogat în petrol, este împărţit în 26 de provincii, fiind 90% deşert.

• Desert Rose Resort - o oază înmiresmată de culoare în mijlocul deşertului

Unul dintre hotelurile de 5 stele din Hurghada este Desert Rose Resort, o locaţie extrem de primitoare care atrage în primul rând prin multitudinea de flori exotice extrem de colorate şi parfumate. Cu ieşire la Marea Roşie, resortul a fost inaugurat în 2001, după care a fost renovat prima dată în 2010 şi a doua oară în 2017. Complexul hotelier este prevăzut, printre altele, cu patru restaurante a la carte, în jur de 13 baruri, patru piscine, o lagună naturală foarte frumoasă, un centru de snorkeling şi scufundări, un centru pentru surfing cu velă, un bar deasupra mării, activităţi de tipul yoga, un centru de antrenament unde pot fi făcute activităţi de fitness, un amfiteatru, o discotecă etc.

În această perioadă, o vacanţă de nouă nopţi la Desert Rose, all inclusive, pentru două persoane, cu charter din Bucureşti, porneşte de la 929 de euro şi ajunge la 1.097 de euro, copiii de până la 13 ani având servicii gratuite.

Mohamed Amin, general manager în cadrul Desert Rose Resort, a subliniat, într-o întâlnire cu jurnalişti români, că turiştii din ţara noastră au mari aşteptări cu privire la serviciile de cazare şi masă, dar sunt şi foarte flexibili, se adaptează uşor, sunt amabili şi le place să se distreze şi să aibă parte de acţiune. Domnia sa a adăugat: "În Hurgada vorbim de opt luni de turism, iulie, august septembrie şi octombrie fiind perioada cea mai aglomerată din an. Noi avem o vreme uscată, bate vântul aproape tot timpul zilei şi chiar dacă soarele încălzeste puternic, iar serile sunt răcoroase, atmosfera este destul de plăcută".

Mohamed Amin a evidenţiat că regulile pentru prevenţia îmbolnăvirilor de Covid 19 sunt respectate foarte atent în resortul pe care îl conduce: "Începând de la porţi şi până în interiorul hotelului măsurăm temperatura, se poartă măştile şi sunt implementate măsuri de dezinfecţie peste tot. În toate zonele se dezinfectează după ce pleacă fiecare persoană şi la finalul zilei se dezinfectează totul. Se măsoară temperatura în faţa restaurantului şi a barului. Cei cu temperatură sunt duşi la medic să se identifice motivul, iar angajaţii sunt verificaţi şi testaţi periodic".

În cadrul complexului hotelier, care se întinde pe 336.000 mp, lucrează 1200 de angajaţi, în mod normal, dar acum activează doar 540 dintre ei, din cauza pandemiei. Hotelul are o capacitate de 912 camere, iar acum funcţionează la nivel de 50% din capacitate, conform regulilor, deci cu 485 de camere, gradul de ocupare efectiv fiind de 35%, dintre care circa 100 de camere sunt ocupate de români.

Reprezentantul Desert Rose speră ca în 2022 turismul să ajungă la nivelul din 2019.

• Tropitel Hotels & Resort - un model de sobrietate şi eleganţă

Tropitel Hotels & Resort - un complex hotelier care iese în evidenţă prin peisajele terasate ce îmbină piscinele cu palmierii şi îţi încântă privirea încă înainte de a te coborî din pat - este un alt exemplu de resort de 5 stele din Hurghada, şi acesta având ieşire la mare.

Prevăzut, printre altele, cu 543 de camere de diverse tipuri, cinci piscine dintre care una încălzită, o plajă albă etc., şi acesta se remarcă prin curăţenie, bun gust şi personal amabil. Hotelul permite un număr de 1.080 de turişti, dar în prezent funcţionează la 50% din capacitate. Tropitel are 400 de angajaţi şi nu a fost concediat niciunul în timpul pandemiei. Acum, gradul de cocupare este de 30%.

Întâi de toate, reprezentanţii complexului respectă regulile sanitare împotriva Covid-19. Sherif Nagy, general manager, a subliniat: "Avem trei companii internaţionale care au venit de trei ori în ultimele luni pentru a veridica măsurile de precauţie pe care le-am adoptat. Bagajele sunt dezinfectate încă înainte de a intra în hotel, este luată temperatura la intrare în resort, avem obligaţia purtăii măştii şi soluţii de dezinfectare dispuse peste tot. Dacă există cazuri în care temperatura este mai mare de 37 de grade, atunci se interzice accesul în hotel. Persoanele respective sunt ţinute în repaus 30 de minute, timp în care sunt alimentate cu lichide, apoi se verifică din nou temperatura şi dacă au sub 37 de grade intră în hotel, daca au peste 37 de grade sunt duse la spital, unde le este verificată din nou tempertura şi dacă au tot peste 37 de grade nu le mai este permis accesul în hotel. Folosim pixuri de unică folosinţă, iar înainte ca un nou turist să intre în cameră trebuie de treacă 12 ore de la checkout-ul precedent. Tot ce este în cameră este foarte bine dezinfectat. Spaţiile de la recepţie la fiecare oră sunt dezifectate. De asemenea, fiecare turist primeşte propriul prosop de baie şi când solicită este schimbat.

De când am redeschis, în iunie anul trecut, am avut un singur caz de Covid. A venit testul pozitiv de la aeroport, l-am mutat în clădirea special ameanajată, au venit medicii periodic să verifice, apoi a refăcut testul şi după ce a ieşit negativ l-am mutat în camera lui. În cadrul resortului există un mini-spital, care are toate facilităţile necesare tratării Covid-19.

În fiecare zi avem alt program, începem cu sport, lecţii de yoga, lecţii de dans, jocuri pentru copii, avem un centru de scufundări, sală de sport, clubul copiilor etc. Distracţia de seară începe la ora 18.00 cu spectacole şi până la 23.00 avem programe de entertainment, spectacole de dans etc".

Preţurile pentru un sejur all inclusive de 9 nopţi, cu zbor charter inclus, pentru o cameră oscilează, acum, între 1.115 şi 1.302 euro.

Conform sursei citate, resortul a fost inaugurat în 2011 şi niciodată nu a fost nevoie să fie închis hotelul, până anul trecut, când nu a funcţionat începând din ultima săptămână din martie şi până la 1 iunie, 2020 fiind cel mai slab an din istoria hotelului. Înainte de noul coronavirus cererea era foarte mare pentru Hurghada şi s-a încercat echilibrarea cu oferta. Astfel, a început să se construiască, dar investiţiile au fost oprite din acuza pandemniei, a mai subliniat Sherif Nagy, adăugând că investiţii în construcţiile din domeniul tursimului egiptean sunt mixte, unele apartinând egiptenilor, iar altele investitorilor straini.

Majoritatea turiştilor de anul trecut au fost egipteni, pentru că totul a depins de măsurile luate de fiecare ţară, numărul turiştilor români scăzând cu 70% la Tropitel, resort care face parte dintr-un lanţ hotelier local, alături de alte trei hoteluri.

• Steigenberger sau luxul la el acasă

Steigenberger Aldau Beach Hotel, cu 400 de camere, Steigenberger Aqua Magic, cu 725 de camere şi Steigenberger Pure Lifestyle, cu 135 de camere - acesta din urmă făcând parte din categoria adults only - aparţin companiei egiptele Aldau Development şi reunesc 1.500 de angajaţi. Cele trei hoteluri de 5 stele se remarcă prin lux şi opulenţă, oferind turiştilor multiple posibilităţi de relaxare - atât în zona plajei de la Marea Roşie, cât şi în zonele de spa, jacuzzi şi piscine -, dar şi posibilităţi de distracţie, mai ales în zona de tobogane. Complexul Steigenberger este situat la doar zece minute de mers cu autobuzul de aeroport.

Aldau Beach are propria sa plajă privată pe o lungime de 400 de metri, suprafaţa întregului complex fiind de 16.000 mp. Ahmed Selim, Director of Sales Steigenberger Aldau Hotel & Steigenberger Pure Lifesteyle, a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă: "Avem una dintre cele mai mari piscine, de 5000 mp, şi unul dintre cele mai mari peisaje, un teren de golf, care este disponibil pentru ambele complexuri hoteliere şi unul dintre cele mai mari centre de scufundări din Hurghada, precum şi propriul port marina yacht, un râu pe care te poti plimba cu colacul, precum şi şapte restaurante care fac parte din sistemul all inclusive. Turiştii pot lua cina în restaurantul principal sau în celelalte restaurante a la carte cu specific. În fiecare seară, în restaurantul principal avem alt tip de bufet - german, sea food, egiptean etc. De asemenea, centrul de conferinţe internaţionale de la Aldau este cel mai mare din Hurghada şi poate găzdui până la 1400 de persoane. În funcţie de solicitare, sala poate oferi 18 spaţii de conferinţă separate, în acelaşi timp".

În cadrul Aqua Magic sunt amenajate nouă piscine, dintre care 7 încălzite. Cele neîncălzite sunt una destinată adulţilor şi una alcătuieşte "lazy river-ul". Acest hotel reuneşte zece restaurante şi baruri, disponibile în sistem all inclusive turiştilor, 24 de ore pe zi. Aici regăsim toboganele pentru copii, dar şi pe cele pentru adulţi.

Steigenberger este o afacere în franciză, iar compania care deţine cele trei hoteluri din Hurghada urmează să inaugureze în mai hotelul Hyatt Regency, de 5 stele, la Cairo, care presupune o investiţie de peste 25 de milioane de dolari.

Reprezentanţii resortului au precizat că măsurile anti covid sunt toate respectate cu stricteţe de personalul hotelului: "Măsurile de protecţie sunt bazate pe trei etape - măsurarea temperatirii, întreg procesul de check-in si primirea unui plic în care turistul este informat despre măsurile anti Covid-19 şi măsurile luate în hotel în această perioadă. Ele se referă la distanţarea socială, purtarea măştii, dezinfectarea mâinilor la fiecare 60 de minute. Sunt zone ale hotelului cum ar fi cele de spa, saună etc. complet închise. Sala de gimnastică nu permite mai mult de patru persoane în acelaşi timp, în interior. Avem o zonă specială de izolare pentru cei care s-ar putea infecta cu SARS-CoV-2 - o vilă unde nimeni nu are acces cu excepţia celor infectaţi. Am angajat specialişti în sănătate care au întocmit protocoalele impuse. Această boală a afectat negativ relaţiile sociale, pentru că nu mai putem sta aproape unii de alţii şi nu mai este vizibil zâmbetul".

Un sejur all inclusive de nouă nopţi în unul din cele trei hoteluri Steigenberger costă, în această perioadă, începând de la 1.581 de euro şi până la 2.645 de euro pntru o cameră, zborul charter fiind inclus.

• Marius Berca, Christian Tour: "Consider că turismul îşi va reveni în 2022"

Turismul îşi va reveni în 2022 la nivelul pe care îl avea în anul 2019, consideră Marius Berca, Operations Manager Christian Tour, care susţine că pandemia a aruncat agenţia cu zece ani în urmă.

Marius Berca a explicat: "Christian Tour făcea 1000 de rezervări zilnic, pentru toate destinaţiile, înainte de pandemie. Până în martie, cand a fost instaurat lockdown-ul, Christian Tour vânduse cu 30% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2019. Din iunie au început să se deschidă pe rând, în funcţie de cum au fost ridicate restricţiile, Bulgaria, Grecia, Turcia, Egipt şi celelalte locaţii turistice. Din momentul în care am dat drumul la chartere am transportat 80.000 de turişti în tot sezonul, pentru toate destinaţiile, ceea ce înseamnă foarte puţin, pentru că în 2019 am avut 400.000 de turişti. Anul trecut am încheiat cu cifra de afaceri pe care a realizat-o în urmă cu zece ani, am avut pierderi de 80% înregistrate pe fondul pandemiei, raportat la 2019. Acum funcţionăm cu 40 de sedii, am închis 13 sedii în pandemie. Sperăm ca în momentul în care se reia turismul să redeschidem şi aceste sedii".

Marius Berca a mai spus, printre altele, că aceia care aveau vacanţe în perioada de lockdown şi nu au mai putut pleca au primit vouchere: "O pondere de 85-90% dintre clienţi au acceptat situaţia şi au primit voucherele, alţii au aşteptat ca turismul să reintre în normalitate. Cei care au voucehere pot călători când doresc, acestea fiind valabile inclusiv anul viitor şi unele din ele permiţând schimbarea locaţiei, turiştii putând opta pentru altă ţară, chiar şi pentru România. Am avut o cerere din partea unui turist să meargă în vacanţă în 2023 şi am acceptat. Suntem flexibili, iar banii plătiţi către noi sunt garantaţi. În momentul în care nu s-a putut călători în afară, am avut cereri pentru călătorii în România. Aţii care aveau în 2021, când s-a deschis turismul au vrut să plece în 2020 şi am făcut posibil acest lucru. Se vede o dorinţă a oamenilor că vor să călătorească, pentru că am avut rezervări pentru Revelion şi pentru perioada de după sărbători".

Acum, Christian Tour operează câte două zboruri charter, cu Animawings, către Egipt şi Zanzibar, unul din Bucureşti şi unul de pe aeroportul din Cluj Napoca, dar în funcţie de cerere urmează să suplimenteze zborurile, care vor fi de pe aeroporturi diferite, cum ar fi Timişoara sau alte oraşe mari. Din martie, compania va opera şi zboruri directe către Sharm el-Sheikh (Egipt).

"Noi, ca agenţie, nu impunem test PCR negativ decât pentru Zanzibar, care este o destinaţie mai nouă şi destul este mult de mers în avion", a mai spus reprezentantul turoperatorului, adăugând că, în această perioadă, un sejur în Zanzibar de şapte nopţi la hotel de 4 stele cu mic dejun inclus costă 1600 de euro de personaă, iar preţul creşte proporţional cu clasificarea hotelurilor şi serviciile oferite.

Pentru contracararea pierderilor din tursim, Christian Tour a deschis un magazin (Yuga) şi o firmă de curierat (Memex), însă nu va renunţa la serviciile turistice.

În opinia lui Marius Berca, Guvernul ar trebui să susţină agenţiile de turism prin emiterea unei legislaţii: "De la Guvern nu vrem ajutoare, dar turismul a fost cel mai afectat domeniu. În acest sector lucrează 10.000 de angajaţi cu familii. În HoReCa activează 1 milion de angajaţi, de asemenea cu familii. Noi am cerut o legislaţie adecvată pandemiei. Guvernul ar trebui să legifereze voucherele date de noi, pentru a scădea presiunea asupra agenţiilor şi oamenii să capete încredere. Din punctul nostru de vedere, turismul este un domeniu important în România şi tebuie susţinut prin legislaţie. Noi nu vom lua nicio măsură de constrângere a guvernului, vom încerca să ne descurcăm în continuare din resurse proprii şi cu sprijinul turiştilor care vor călători alături de noi".

Printre altele, reprezentantul Christian Tour consideră că voucherele de vacanţă acordate de stat pentru susţinerea turismului intern ar trebui să rămână, pentru că a crescut mult turismul în România de când au fost introduse aceste vouchere. Afirmaţia vine în contextul în care există discuţii ce privesc eliminarea acestui tip de tichete de pe piaţă.

Marius Berca a mai spus că turoperatorul nu s-a confruntat până acum cu niciun caz în care un turist ce a ales o vacanţă prin Christian Tour să se fi îmbolnăvit de Covid-19: "Nu am avut niciun caz nici în agenţie, am luat măsurile care s-au impus. Noi dădeam dezinfectant pe autocare încă de dinaintea pandemiei, iar în momentul în care aceasta a fost declarată, toate instalaţiile de aer condiţionat au fost schimbate în autocar, am început să verificăm temperatura la turişti în mod permanent, ghidul dă în permanenţă dezinfectant, iar noi ne testăm şi angajaţii din când în când".