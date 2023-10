Reporter: Cum a evoluat turismul în Mexic, în ultimii ani?

Dumitru Raiescu: În ultimii ani, în Mexic s-a pus mare bază pe turism. În special după anul 2000, autorităţile mexicane au deschis birouri pentru promovarea turismului în ţări precum Japonia, Germania, SUA, ceea ce a creat o deschidere foarte mare, ca o poartă pentru toată lumea către Mexic, care nu era cunoscut din punct de vedere turistic până să se întâmple acest lucru. Ultimii preşedinţi şi-au dat seama de importanţa turismului în economia mexicană şi au început să-l promoveze. Astfel, în 2014, doar în promovarea turistică Mexicul a investit 450 de milioane de dolari.

În Mexic sunt foarte multe de văzut. Aici nu poţi veni doar pentru Tequila, pentru chilly şi pentru mariachi. Mexicul are multe arii protejate, multe plaje, pe partea Pacificului are foarte multe staţiuni, pe partea Atlanticului, la Marea Caraibelor, se întinde Riviera Maya pe circa 170 de km, iar acum se construieşte şi mai jos, are insule, peninsule etc. Este o ţară întinsă, cu 32 de state, fiecare cu specificul, tradiţiile şi gastronomia sa. Principala atracţie turistică în Mexic este zona Cancun-Riviera Maya. Apoi avem Mexico City, care este considerată o capitală culturală, staţiunile de pe Costa Pacificului - Acapulco fiind perla Pacificului. În peninsula California este şi o staţiune exclusivă unde vin foarte mulţi actori, politicieni, oameni de afaceri. Mexicul are o infrastructă dezvoltată şi servicii de calitate, iar sezonul turistic începe în octombrie-noiembrie şi se întinde până în martie-aprilie.

Reporter: Totuşi, Mexicul este văzut ca fiind o zonă periculoasă şi nici sfaturile de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe nu sunt încurajatoare...

Dumitru Raiescu: Aşa este, din afară Mexic este văzut ca fiind o ţară periculoasă. Însă nu este cazul acestor zone turistice. Vorbim de oraşe precum Sinaloa, Tamaulipas, în zona nord, care sunt zone mai periculoase, dar în zona Cancun-Riviera Maya, Peninsula Yukatan ori Mexico City este linişte. Iar noi aducem turiştii doar aici, unde cunoaştem, unde avem relaţii şi contacte la toate nivelurile - şi cu poliţia şi cu ministerul de turism, cu toate autorităţile astfel încât să nu fie nicio problemă pentru turiştii noştri.

Reporter: De unde vin cei mai mulţi turişti?

Dumitru Raiescu: În mod clar cei mai mulţi turişti vin din SUA, Canada, iar în ultimii ani sunt şi mulţi europeni şi asiatici. Au început să vină nemţi, francezi, nordici, foarte mulţi din Europa de Est (români, bulgari, cehi), englezi.

Înainte veneau şi foarte mulţi ruşi, care erau şi foarte buni consumatori. Acum, însă, nu mai vin din cauza războiului, vin doar ruşii din SUA.

În România, colaborăm cu mai multe agenţii de turişti, dar principalul nostru colaborator este Eturia. Este foarte important pentru noi să asigurăm turiştilor, pe lângă calitatea serviciilor turistice, şi o siguranţă şi un grad de comoditate. De aceea folosim autocare noi, nu îi ducem în locuri unde noi considerăm că ar putea fi periculos etc.

Reporter: Şi-a revenit turismul Mexican după pandemie?

Dumitru Raiescu: Mexicul nu a avut probleme în pandenie. Dacă Havana s-a închis imediat în acea perioadă, mexicanii nu au închis turismul, dimpotrivă (bineînţeles, cu măsurile de rigoare şi cu protocoalele necesare). În aceste condiţii, vânzările au crescut în pandemie. În Caraibe, competiţia cea mare este Dominicana, Mexic şi Cuba. Cum celelalte două s-au închis în pandemie, a rămas Mexicul. În anul 2021 a fost bine, iar 2022 a fost full, cu capacitatea de cazare 100% ocupată. În 2022 au intrat prin aeroportul din Cancun 31 de milioane de turişti. Anul acesta, însă, a scăzut numărul turiştilor, pentru că, între timp, s-au redeschis şi celelalte două zone turistice, iar Mexicul a redus şi el promovarea - a închis birourile din Europa -, la aceste condiţii adăugându-se şi războiul din Rusia.

Reporter: Ce trebuie să ştie neapărat turiştii români când vin în Mexic?

Dumitru Raiescu: Principalul sfat pe care doresc să-l dau turiştilor noştri se referă la intrarea lor în Mexic. În momentul în care ajung, trebuie să aibă documentele foarte clare, să ştie la ce hotel merg, unde stau, ce vizitează. Au fost grupuri care nu au ştiut unde merg când au fost întrebaţi la biroul de migraţii. Trebuie să aibă printat biletul de avion dus-întors, trebuie să aibă printat şi plătit voucherul, să aibă asigurare. Foarte important este ca românii să vină aici printr-o agenţie de turism, pentru că atunci când vin individual, prin Booking, prin Airbnb sau prin oricare altă opţiune similară, ei ştiu că în acest mod se poate face doar rezervare pe aceste platforme şi nu se plăteşte înainte. Dar autoritatea mexicană, când intri în Mexic, este interesată ca turismul să aibă plătită excursia, nu să fie doar rezervată. Şi atunci este bine să aibă un voucher foarte clar, pentru că dacă simte că eşti un turist care doar vrei să tranzitezi către SUA, logic că te dă înapoi.

O altă problemă este că Uber, Airbnb, Expedia, Booking plătesc impozite foarte mici în Mexic sau nu plătesc deloc şi lor nu le mai convine să primească turişti prin aceste platforme. Deci este mult mai uşor să respingă un turist care vine prin Booking decât pe unul care vine printr-o agenţie cum este, de exemplu, Eturia.

De asemnea, este bine să aibă la ei bani cash, cel putin 400-500 de dolari. Toţi românii vin cu card, dar pe ei nu îi interesează cardul, vor să vadă cash, iar aici pot apărea probleme.

O altă chestiune foarte importă este cea legată de ţigări. Turiştii români trebuie să fie foarte atenţi aici! Tot ce trece de un bax de ţigări, mai mult de zece pachete de persoană, presupune o taxă foarte mare pentru a le introduce în Mexic. Am avut caz unde o doamnă a fost oprită pentru că avea în bagaj două cartuşe de ţigări, deşi era împreună cu soţul, însă le avea puse pe ambele în bagajul dânsei. Au oprit-o că nu aveau cum să plătească, pentru că aveau doar dolari cash, iar plata la aeroport nu o poţi face decât prin transfer sau card. A trebuit să obţin o autorizaţie specială, să intru să o plătesc cu cardul etc. Am avut turişti care au venit prin Istanbul, unde ţigările erau foarte ieftine. Au cumpărat, iar când au ajuns aici au plătit 700-800, chiar 1000 de dolari - este o sumă fantastică -, iar problema cea mai mare este că nu te lasă să le arunci, trebuie să le plăteşti. Este considerat un produs de lux şi este foarte bine de ştiut acest aspect.

Deci, vouchere, bilete printate, bani cash, de ştiut unde merg, problema ţigărilor şi, cel mai important - atitudinea. Chiar dacă a fost un drum greu, de 12-13 ore, când ajung în aeroport turiştii trebuie să mai aibă încă zece minute răbdare să răspundă liniştit, nu cu aroganţă. În momentul în care eşti fără răbdare şi arongant, pe mexicani îi deranjează. Au fost cazuri în care, dintr-un grup de 20 de persoane, au oprit două, iar restul au trecut. Acolo cred că a fost o problemă de atitudine.

Reporter: Care este nivelul serviciilor hoteliere din Mexic?

Dumitru Raiescu: Referitor la nivelul serviciilor hoteliere, este important de ştiut că, în general, pachetele care se cumpără din România sunt pachete de nivel mediu-jos, în concordanţă cu preţul lor, pentru că este o dispută mare de tarife în ţară. Hotelurile bune costă, pe noapte, 400-600 de dolari pentru o cameră.

De asemenea, aici nu vorbim de stele, pentru că ei nu mai consideră categoria după stele. Standardul este cel de 5 stele, dar sunt hoteluri de 5 stele şi 4 diamante, de exemplu. Am avut hoteluri cu care am lucrat în Acapulco unde mergeau artişti, vedete, personalităţi şi, la 145 de camere, lucrau 40-45 de bucătari pe zi. Era un alt nivel. Toate pachetele sunt all inclusive, dar preţurile fac diferenţa. În general, hotelurile americane, cum ar fi grupul Hyatt de exemplu, au alt standard de calitate. Hotelurile spaniole sunt împărţite în hoteluri de nivel high class, unde bei şi mănânci ce doreşti şi nu plăteşti în plus, şi hoteluri standard, unde dacă doreşti anumite băuturi, de exemplu, trebuie să plăteşti o diferenţă. Şi atunci trebuie să ne gândim că, în momentul în care cumpărăm un pachet, cu cât este mai ieftin, cu atât nivelul serviciilor este mai scăzut. Sigur că toate au o gamă diversificată de măncare, au restaurante tematice, bufet, dar pachetele diferă în funcţie de preţ.

Aici intervenim noi şi ajutăm clienţii cu detalii despre hoteluri, sfătuindu-i ce pachet pot lua în funcţie de buget etc. Dacă avem un client care merge la business class, recomandăm un anume nivel de cazare şi servicii turistice, foarte mulţi vor să vină în plan romantic - în luna de miere de exemplu -, atunci trebuie să ia un pachet adults only, pentru că aici este linişte, restaurantele sunt de bună calitate, dar şi preţurile sunt mai ridicate.

Reporter: Am văzut multe nunţi la hotelurile de lux de pe Riviera Maya...

Dumitru Raiescu: Da, Riviera Maya are foarte bine conturat acest concept al organizării nunţilor şi lunii de miere şi foarte mulţi americani vin să-şi facă nunta aici. Marele avantaj în Mexic este că poţi obţine un certificat de căsătorie authentic pe care ambasada îl poate recunoaşte, în comparaţie cu alte ţări, unde certificatele obţinute nu sunt valide în alte părţi. Acesta este un mare avantaj.

Reporter: Colaboraţi cu ghizi mayaşi pentru fiecare sit arheologic?

Dumitru Raiescu: Da, avem ghizi mayaşi pentru grupurile noastre. Mai mult, tariful pentru un ghid în Mexic este de 50-80 de dolari, maxim, pentru o zi, iar noi plătim 100 de dolari pe zi, ca să avem calitate. În fiecare loc merge cineva de la noi şi este şi un ghid local care explică. De asemenea, oferim restaurante bune, cu specific, cu pretenţii. Cu agenţiile din ţară care ne cer doar mic dejun nici nu stăm de vorbă, pentru că este foarte greu de gestionat situaţia ulterior şi totul trebuie să fie bine organizat, astfel încât turiştii să se bucure de vacanţă.

Reporter: Cu ce se mai ocupă mexicanii în afară de tursim?

Dumitru Raiescu: Pe primul loc între preocupările mexicanilor este extracţia petrolieră. Chiar dacă majoritatea firmelor care sunt în Golful Mexicului sunt firme străine - englezeşti, americane -, acestea sunt în asociere cu mexicanii. Apoi urmează industria constructoare de maşini (companiile mari producătoare de autoturisme au fabrici aici - Ford, Volkswagen, Toyota, Nisan...) şi abia după este turismul şi agricultura. În ultimii ani, mexicanii s-au dezvoltat foarte mult pe partea imobiliară şi pe infrastructură. Foarte mulţi străini au venit în Mexic în ultima perioadă şi şi-au cumpărat case sau construiesc edificii. Aşadar, a crescut foarte mult piaţa imobiliară, atât pe rezidenţial, cât şi pe segmental hotelier şi birouri, iar în jur de 85% sunt dezvoltatori mexicani. S-a dezvoltat foarte mult şi foarte repede infrastructura - rutieră (au autostrăzi de mii de km), navală, aeroportuară (au construit multe aeroporturi internaţionale).

Reporter: Care este nivelul de trai în Mexic?

Dumitru Raiescu: Salariile sunt mici, în hostelerie ajung la 400-500 de dolari, de aceea aici aproape toţi se bazează şi pe acel mic bacşiş, care este chiar inclus în pachetul turistic.

Reporter: Cum v-aţi deschis agenţia de turism?

Dumitru Raiescu: Agenţia am deschis-o mai mult pentru că erau probleme cu românii care veneau în Mexic şi mă sunau de la ambasadă să intervin de fiecare dată, eu având relaţii în această zonă hotelieră prin prisma faptului că, de 22 de ani, fac parte din conducerea unei companii mari producătoare de cosmetice care distribuie produse şi în lanţurile de hoteluri, pentru SPA. Hotelurile mari sunt principalii noştri clienţi.

Reporter: Nu ştiu dacă să vă spun la mulţi ani sau vă aşteptăm înapoi acasă..

Dumitru Raiescu: La pensie vin acasă! Am locuit în Acapulco şase ani, din 2008 sunt în Cancun, împreună cu soţia mea, Gina. Ne-am dat seama că putem ajuta românii, având multe contacte în piaţa turismului. Pentru români este un avantaj că suntem aici, pentru că le putem explica diverse detalii legate de ofertele turistice, de Mexic în general. De exemplu, dacă turistul doreşte să meargă într-o excursie la Chichen Itza, acolo sunt mai multe variante de tarife - de grup, individuale, pe pachete (cu sau fără shopping), cu ghid mayaş care vorbeşte engleză perfect, care vorbeşte şi idiomul maya etc., iar noi le oferim toate aceste detalii şi le prezentăm opţiunile pentru ca ei să-şi aleagă pachetul optim.

Suntem aici de atâţia ani şi ştim să rezolvăm problemele care pot interveni. În turism este şi o parte ce ţine de siguranţă - poate avea loc un accident, se poate îmbolnăvi vreun turist, sunt cazuri în care au fost pierdute documentele... noi ne implicăm astfel încât să se rezolve totul cât mai comod şi mai rapid cu putinţă.

Reporter: Mulţumesc!