Compania Hello Holidays mizează şi în acest an pe destinaţiile Grecia, Turcia, Bulgaria, cu o ofertă de vacanţe suplimentată faţă de 2022, pe fondul cererii ridicate înregistrate anul trecut, şi în perioada de Early Booking. Numărul curselor charter autocar spre Halkidiki, Thassos, Riviera Olimpului a fost mărit la două pe săptămână, în sezonul estival, şi a fost introdusă o cursă charter avion spre Creta. Pentru Turcia au fost adăugate programe de Cappadocia şi Pamukkale şi în timpul verii. Hello Holidays leagă România de Bulgaria în 2023 prin curse zilnice, în fiecare zi din săptămână, şi pachete de vacanţă de trei, patru, cinci, şase, şapte, 14 nopţi. Şapte programe Senior Holidays în Italia, Spania şi Elveţia sunt disponibile în 2023, dar şi foarte multe programe de tip circuit în Europa şi Asia, cu avionul sau autocarul şi o durată de la trei la 21 de zile.

Oferta variată a dus la realizarea, anul trecut, a unui volum de vânzări de 9,8 milioane euro, dublu faţă de anul 2019, anul prepandemic. 45.000 de turişti transportaţi în destinaţii din 62 de ţări, dintre care 49 destinaţii turistice sunt în Grecia, 33 în Turcia şi 24 în Bulgaria, 895.000 kilometri efectuaţi, 295 de plecări sejururi cu autocarul, 159 plecări sejururi cu avionul reprezintă principalele coordonate ale activităţii agenţiei Hello Holidays în anul 2022. Cifra de afaceri înregistrată anul trecut şi apetenţa turiştilor pentru cele 267 circuite cu autocarul şi 63 de circuite cu avionul sunt motivele pentru care cei de la Hello Holidays estimează o creştere de 40% a cifrei pentru 2023, majorare la care vor contribui deschiderea primului sediu în teritoriu, la Sibiu, precum şi diversificarea vacanţelor în destinaţiile favorite ale românilor.

"Suntem printre agenţiile cu cel mai bun renume din piaţă, în top 3 la expunerea pe internet, pentru că dorim să creăm ceva măreţ în turism. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără dedicarea colegilor mei, fără profesionalismul de care dau dovadă aceştia. Totodată nu am fi reuşit să atingem aceste performanţe, dacă nu am fi beneficiat de colaborarea şi profesionalismul în turism partenerilor din ţară şi din străinătate.(...) Intenţionăm ca în viitorul apropiat să dezvoltăm departamentul de chartere-avion şi vom înfiinţa un departament de circuite premium", a declarat, în cadrul unui eveniment în care au fost prezentate ofertele turistice pentru acest an, Mădălina Balaiban, CEO al companiei Hello Holidays şi fondator al acesteia în urmă cu 16 ani.

De altfel, pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor clienţilor în această perioadă agenţia a pus la dispoziţia acestora ofertele pentru sărbătorile pascale din această primăvară, oferind destinaţii în Bulgaria, Antalya şi alte zone din Turcia, Grecia, dar şi vacanţe în Antalya, Hurghada, Bulgaria, Halkidiki, Riviera Olimpului, Insula Thassos, Insula Creta, vacanţe cu avionul în Kusadasi, Bodrum, Dalaman sau Marmaris, transport autocar pentru vacanţe în Kusadasi şi Marmaris, circuite cu autocarul sau cu avionul (reducere de 20% pentru plecările din februarie şi martie), precum şi programul Senior Holidays.

O noutate în acest an o reprezintă pelerinajele pe care le organizează compania Hello Holidays în mai multe destinaţii din zona balcanică. Credincioşii pot alege să îşi petreacă vacanţa în pelerinaje la mănăstirile din Grecia, cu ocazia hramului Sfântului Nectarie, Sfântului Dimitrie, Sfântului Spiridon, Sfântului Efrem cel Nou şi Sfântului Ioan Rusul, precum şi în Bosnia-Herţegovina, la Medjugorje. Preţul unui pelerinaj variază între 170 euro şi 408 euro de persoană, în funcţie de destinaţia aleasă şi de durata excursiei. De asemenea, compania oferă pelerinaje şi în ţară, unul dintre cele mai accesate fiind cel de două zile, la mănăstirea Prislop, pentru care un turist trebuie să achite 402 lei.

În ceea ce priveşte excursiile din ţara noastră, Hello Holidays continuă şi în anul 2023 programul "România de poveste", oferind turiştilor circuite cuprinse între 2 şi 6 zile, printre care se numără Transfăgărăşan-Transalpina, Cazanele Dunării-Cascada Bigăr-Târgu Jiu, Cetăţi transilvane şi Biserici fortificate săseşti, Transilvania de Răsărit-Cheile Bicazului, Cluj-Apuseni, Maramureş-Bucovina, Cluj-Apuseni-Hunedoara, Maramureş-Bucovina-Iaşi şi Delta Dunării. Preţurile pentru circuitele din România variază între 360 lei (2 zile pe Transfăgărăşan-Transalpina) şi 1375 lei (5 zile în Delta Dunării) de persoană, în funcţie de destinaţia aleasă şi de numărul de zile al excursiei.

Pentru circuitele turistice organizate în ţară şi peste hotare, în afara celor pentru care transportul este asigurat cu avionul, Hello Holidays efectuează transportul clienţilor prin intermediul unei flote moderne care numără 15 autocare şi microbuze.

"Cele mai căutate programe sunt cele din Turcia, mai ales ofertele pentru primăvară şi toamnă, unde preţul unui sejur porneşte de la 109 euro pe persoană. În timpul sezonului estival, preţurile pentru sejururile şi circuitele din Turcia sunt mai ridicate. Avem plecări săptămânale cu avionul în Antalya, iar de acolo turiştii sunt preluaţi de autocare. Printre destinaţiile foarte căutate se mai numără Cappadocia şi Pamukkale (Turcia), Dubai, Israel şi Iordania. Mai avem două variante de circuit în Egipt şi un circuit ce include Georgia şi Armenia, la principalele obiective turistice şi la mănăstiri. În ceea ce priveşte circuitele cu autocarul, printre cele mai căutate sunt cele din Grecia, Turcia, Bulgaria, Albania, Serbia-Croaţia-Slovenia, Benelux, Anglia, Franţa, Austria, Germania, Cehia, Italia. O destinaţie din ce în ce mai căutată este Safranbolu - oraşul Şofranului, situat în provincia Karabuk, în regiunea turcă a Mării Negre, la nord de capitala Ankara", susţine Cosmin Vasile, Roundtrips Department Manager al companiei Hello Holidays, care a mai menţionat şi circuitele organizate în ţările scandinave, unele dintre acestea putând ajunge chiar la 16 zile.

Compania mai oferă şi excursii de o zi în România şi Bulgaria. În ceea ce priveşte acest tip de excursie, dacă anul trecut au fost înregistrate 30 de deplasări de o zi în Bulgaria, anul acesta angajaţii Hello Holidays se aşteaptă să organizeze peste 50 de excursii de o zi în ţara vecină.

În ceea ce priveşte sejururile şi circuitele alese, turiştii trebuie să plătească un avans de 30%, iar restul sumei va fi achitată până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru începerea vacanţei.