Proprietăţi imobiliare de şapte miliarde euro scoase la vânzare la Târgul Naţional Imobiliar

Cel mai mare eveniment imobiliar dedicat persoanelor interesate de achiziţii imobiliare în scop personal sau investiţional începe VINERI, 24 MAI, ORA 10.00 la Palatul Parlamentului, în Sălile Unirii şi Tache Ionescu. Târgul Naţional Imobiliar TNI are loc până DUMINICĂ, 26 MAI, iar accesul se realizează prin Calea 13 Septembrie, poarta B3 (autobuz 136 - staţia Casa Academiei), vizitatorii ce se deplasează cu maşina personală având posibilitatea de a parca gratuit chiar în curtea interioară a Palatului Parlamentului.

Evenimentul, ajuns la a 36-a ediţie, este cea mai mare expoziţie dedicată publicului larg, ce reuneşte dezvoltatori de renume, agenţii imobiliare din România şi străinătate, instituţii financiare şi furnizori de servicii conexe segmentului real estate.

Ediţia TNI ce are loc în perioada 24-26 mai reuneşte 120 de proiecte şi peste 100.000 de oferte imobiliare pentru toate gusturile, bugetele şi nevoile: de la proprietăţi low cost, apartamente în blocuri cu regim mic de înălţime, apartamente premium în centrul şi nordul capitalei, proprietăţi de tip boutique, case modulare, locuinţe certificate Green Homes, case pe structură de lemn, vile la periferia capitalei, până la penthouse-uri şi oportunităţi de investiţii în ţară, dar şi în străinătate: Spania, Dubai şi Zanzibar. Portofoliul de oferte imobiliare prezentat la eveniment este foarte variat, iar proprietăţile scoase la vânzare la această ediţie a târgului TNI valorează cumulat peste 7 MILIARDE de Euro! Fiecare expozant participă la eveniment cu imobile la preţuri speciale, iar dacă vom calcula o reducere medie de doar 5%, suma totală a discounturilor şi premiilor oferite în cadrul TNI atinge peste 350 MILIOANE euro! În plus, vizitatorii au acces în cadrul evenimentului şi la servicii conexe segmentului imobiliar, cum ar fi panouri fotovoltaice, sisteme de filtrare, purificare al aerului şi diverse soluţii de a-ţi transforma locuinţa într-una sustenabilă din punct de vedere energetic", a declarat Cristina BERCEA, PR Manager al Târgului Naţional Imobiliar.

Programul de vizitare al târgului imobiliar TNI este:

Vineri, 24 mai, : 10.00- 19.00

Sâmbătă, 25 mai: 10.00- 19.00

Duminică, 26 mai: 10.00- 16.00

Vizitatorii Târgului Naţional Imobiliar au acces pe durata celor 3 zile de eveniment la imobile cu preţuri speciale şi diverse bonusuri oferite de expozanţii TNI. Printre acestea menţionăm : 15.000 euro reducere la vilele cu etaj din proiectul Villa Nova Residence, 2.000 EURO reducere la orice apartament din proiectul Crystal North, reducere de 10% din valoarea avansului pentru apartamentele din HILS Sunrise şi HILS Titanium, bucătărie complet mobilată şi utilată oferită cadou la plata unui avans de 80% pentru apartamentele din Oxy Residence 2, 500EURO reducere la casele pe structură de lemn Habitat-Bianca, reducere între 5% şi 10% pentru casele modulare Casa 4.0, reduceri între 1.500 euro şi 3.000 euro la studio-urile şi apartamentele din Magnolia Urban Residence etc.

Iată câteva din companiile participante, instituţiile financiare şi proiectele imobiliare ce vor fi prezente în cadrul TNI: HILS, Victoria Homes, Maurer Imobiliare, Plaza Residence, Pajurei 3 Residence, Sud Rezidential, Nobis Gardens, Magnolia Urban Residence, Habitat Group Estate, Emax Real Estate Dubai, Ecovillas Otopeni, Epique Home, Siena Residence, Barrio Unirii, Imobiliare Dubai, Logicassa, Casa 4.0, The Residence 8 Baloteşti, Casa Spania 24, Oxy Residence, BRD Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Vista Bank, CEC Bank, Credit 24H, Start Finance, Apulum 94, MetaWealth, Educev, Vulcan Residence, Nils Imobiliare, Astorium Life, My Home Residence, Cavar Residence, Habitat Odei Residence, Trust Expert, Habitat Ariesului, Teilor Park Residence, Postalionului Residence, Sunlight Residence, Northlight Residence, Skylight Residence, New Confort City, Bucurestii Noi, The Grand Kristal Residence City, Metalurgiei Park Residence, Confort Urban Park Residence, Brown Residence, Viva Residence, Galaxy Residence, Vienna Parkside Residence, Venus Residence, Family Residence Brancoveanu, Quantum Premium Modules Group, Intermobili Furniture, Avalon Romania, Adama Estate, etc

Cele mai accesibile locuinţe noi prezentate în cadrul târgului sunt amplasate în zona de Sud a Bucureştiului şi fac parte din portofoliul agenţiei SudRezidenţial.Cea mai ieftină garsonieră costă 40.280 euro, are 38mp şi este amplasată în apropierea staţiei de metrou Berceni, apartamentele cu 2 camere pornesc de la 60.900 euro, cele cu trei camere au preţuri pornind de la 79.050 euro, iar apartamentele cu 4 camere au preţuri de la 114.500 euro. Cea mai accesibilă vilă din cadrul târgului poate fi cumpărată cu preţul de 93.000 are 139 mp, 160mp teren şi este amplasată în comuna Berceni.

TNI: Creştere de 14% a preţului mediu pentru imobile şi tranzacţii cu 50% mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut!

Anul 2023 s-a încheiat într-o notă optimistă pe piaţa imobiliară, în luna decembrie a anului trecut înregistrându-se cel mai ridicat număr de tranzacţii imobiliare din ultimii 15 ani. Cel mai probabil românii au grăbit achiziţia imobiliară pe care o aveau în plan şi au plasat banii în imobiliare până la terminarea anului, presaţi fiind de creşterea cotei minime de TVA pentru locuinţe de la 5% la 9% pentru proprietăţile cu o valoare de până la 120.000 euro. Surprinzător este faptul că interesul crescut pentru achiziţia de proprietăţi a continuat însă şi după implementarea modificărilor fiscale pe tot parcursul primului trimestru al anului 2024, acest lucru fiind confirmat şi de datele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), conform cărora în luna aprilie a acestui an, la nivelul întregii ţări s-au tranzacţionat 15.168 de imobile, cu 50% mai mare comparativ cu luna aprilie a anului trecut. Nivelul crescut al cererii de locuinţe înregistrat în ultima perioada şi-a pus amprenta şi asupra preţurilor, astfel că în luna aprilie s-a înregistrat la nivel naţional o majorare de 14% a preţului cerut pentru apartamente noi şi vechi, ajungându-se astfel la valoarea medie de 1904 euro/mp, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX ce susţine Târgul Naţional Imobiliar.

"Dacă ne raportăm la perioada ianuarie-martie 2024 versur ianuarie-martie 2023 am înregistrat o creştere procentuală de 112% în ceea ce priveşte numărul de cereri de cumpărare, dar şi mai important numărul de tranzacţii din ianuarie-martie 2024 versus ianuarie-martie 2023 a fost în crestere cu 123%. Aceste creşteri vin într-un context în care TVA-ul a crescut anul trecut de la 5% la 9% şi ne-am fi aşteptat la o stagnare a vânzărilor, dar din fericire nu a fost aşa, semn că piaţa se normalizează încet, încet. Obiectiv vorbind numărul de tranzacţii ar fi trebuit să scadă odată cu această creştere de TVA, dar cred că nevoia oamenilor pentru locuinţe a devenit mai importantă decât frica de a se angaja într-o tranzacţie imobiliară. În anul precedent am observat o reticenţă a oamenilor legată de achiziţie şi o credinţa că preţurile vor mai scădea şi din acest motiv mulţi au ales să aştepte. Din păcate pentru cumpărători şi din fericire pentru stabilitatea pieţei, preţurile nu vor scădea în imobiliare, din contră vor înregistra creşteri din ce în ce mai accentuate, pe măsură ce apetitul de cumpărare va creşte şi mai mult.

Speranţa şi optimismul au revenit în rândul cumpărătorilor, care nu mai aşteaptă, pentru că aşteptarea nu le-a adus niciun beneficiu, din contră. Dacă ne uităm şi la economie, vedem că PIB-ul României a ajuns în anul 2023, la cea mai mare valoare din istorie şi anume de 320 miliarde euro. Dacă economia creşte şi piaţa imobiliară va creşte," declară Bogdan Ivan, Secretar General Urbanis şi Manager departament Juridic SudRezidenţial

TNI: Portofoliu variat şi preţuri speciale pentru imobile aflate în construcţie, finalizate, aflate la revânzare sau la închiriere!

La ediţia târgului imobiliar din perioada 24-26 mai vizitatorii pot găsi atât ansambluri rezidenţiale noi aflate în fază de proiect, imobile aflate în diverse stadii de dezvoltare, cât şi proprietăţi noi finalizate, disponibile pentru mutare imediată şi toate la preţuri speciale. De asemenea, vizitatorii TNI au acces şi la proprietăţi aflate la revânzare sau la închiriere prin intermediul agenţiilor imobiliare prezente la eveniment.

HILS Development, dezvoltatorul cu un istoric de 19 ani în domeniul rezidenţial şi 11.000 de locuinţe construite şi vândute în Bucureşti, va fi prezent în cadrul TNI cu 6 proiecte de mari dimensiuni finalizate şi în curs de dezvoltare:

"Aşteptăm vizitatorii să descopere comunitatea HILS ce cuprinde ansamblurile HILS Pallady, HILS Brauner, HILS Splai, HILS Sunrise, HILS Republica şi HILS Titanium, de unde îşi pot alege orice tip de apartament doresc, de la studio-uri, apartamente cu două şi trei camere, până la duplexuri. De asemenea HILS Development oferă o multitudine de opţiuni şi când vine vorba de stadiul proiectelor, astfel că vizitatorii vor putea achiziţiona apartamente gata de mutare, dar şi apartamente în stadiul de recepţie sau în construcţie. La standul HILS Development, toţi cei în cautare de o locuinţă nouă vor beneficia de oferte personalizate, facilităţi exclusive şi variante flexibile de achitare precum ratele la dezvoltator. Amintim că dezvoltatorul suportă integral diferenţa TVA de la 5% la 9% pentru toate unităţile achiziţionate până la finalul lunii iunie, iar cei ce achiziţionează apartamente în proiectele HILS Sunrise şi HILS Titanium vor beneficia de o reducere de 10% din valoarea avansului, ofertă unică pe piaţă. În plus, exclusiv pentru vizitatorii TNI, HILS Development oferă o reducere suplimentară de 1000 euro la orice achiziţie." a declarat Iulia Iana, Head of Marketing, HILS Development

TNI: Ofertare şi creditare într-un singur loc

În contextul dinamic al pieţei imobiliare, accesul la soluţii de finanţare adecvate joacă un rol crucial în realizarea tranzacţiilor imobiliare. Aceste soluţii nu doar că facilitează achiziţiile, dar contribuie şi la stabilitatea şi dezvoltarea pieţei pe termen lung. Pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor şi a facilita tranzacţiile imobiliare, în cadrul târgului imobiliar din 24-26 mai de la Palatul Parlamentului, vizitatorii primesc consultanţă financiară gratuită în vederea obţinerii de credite avantajoase de la reprezentanţii: UniCredit Bank, Banca Transilvania, CEC Bank, Vista Bank, Raiffeisen Bank, BRD- Groupe Societe Generale şi Start Finance.

"BRD este unul dintre pionierii produselor de credit ipotecar de pe piaţa românească, iar gama Habitat este una dintre cele mai versatile în materie de adaptare la nevoile clienţilor, atât în ceea ce priveşte structura si nivelul costurilor, cât şi sub aspectul flexibilităţii privind opţiunile de rambursare. Pentru un credit in RON destinat achiziţiei unui imobil, dobândă fixă timp de 3 ani porneşte de la 5,55%, ulterior ea devine variabilă şi se calculează prin raportare la IRCC, la care se adaugă o marjă fixă de doar 2,29%. Clienţii care încasează venitul în cont BRD, au un avans de minimum 20%, iar imobilul adus în garanţie are clasa de eficienţă energetică A, beneficiază de cel mai mic nivel al dobânzii. De asemenea, BRD oferă varianta unică în piaţă a unei dobânzi fixe pe toată perioada de creditare: 6,75% pentru o durată maximă de 30 de ani, precum şi varianta de dobândă variabilă pe toată durata de creditare începând de la IRCC+2,25%.Pentru că suntem o bancă ataşată misiunii de a construi un viitor mai bun şi mai sustenabil, cu mai puţine emisii de dioxid de carbon şi un impact redus asupra mediului înconjurător, contribuim concret la acest obiectiv prin intermediul unei game cuprinzătoare de credite verzi. Creditul Habitat Verde are o dobândă variabilă pe toată durata creditului care porneşte de la IRCC + 2,15%. BRD oferă, de asemenea, şi o variantă cu 5,45% dobândă fixă în primii 3 ani, urmată de dobândă variabilă, calculată în funcţie de indicele IRCC (IRCC + 2,19%).Suplimentar, le oferim clienţilor posibilitatea de a accesa o sumă de maximum 20% din valoarea creditului pentru acoperirea unor cheltuieli legate de investiţia imobiliară, cum sunt cheltuielile notariale. Un argument în plus în favoarea ofertei Habitat de la BRD este şi faptul că evaluarea imobilului este gratuită pentru client, costul fiind suportat de catre banca", a spus Anca Nuţiu, Director Executiv Retail, BRD Groupe Societe Generale."

TNI: Spania- preferată pentru investiţii imobiliare! Preţuri între 145.000 euro şi 5 milioane euro

În ultimii ani, Spania a devenit una dintre destinaţiile europene preferate pentru investiţiile imobiliare ale străinilor din întreaga lume, datorită beneficiilor sale diverse şi a climatului prielnic, iar românii sunt printre cei care cumpără cele mai multe proprietăţi în această ţară.

Din acest considerent, editia târgului imobiliar din 24-26 mai reuneşte şi oportunităţi de investiţii în Spania, mai exact în Costa Blanca şi Costa del Sol.

"Interesul pentru achiziţii în zonele de coastă ale Spaniei şi în marile oraşe este în continuă creştere, alimentat de cererea ridicată pentru locuinţe la plajă, apartamente în oraşe cosmopolite şi vile luxoase în zonele exclusiviste.Tendinţele actuale arată că investitotii străini preferă proprietăţi care să ofere atât confort şi stil de viaţă, cât şi potenţial de creştere a investiţiei. În ceea ce priveşte preţurile, acestea sunt în general stabile sau în creştere moderată, ceea ce face investiţia în proprietăţi imobiliare din Spania o opţiune atractivă şi sigură pe termen lung. Portofoliul agenţiei Casa Spania 24 este vast şi cuprinde proprietăţi cu preţuri între 145.000 euro şi 5.000.000 euro, în funcţie de zona şi tipul de imobil dorit. Avantajele achiziţionării unei proprietăţi prin intermediul agenţiei noastre includ accesul la proprietăţi exclusiviste, asistenţă personalizată pe întregul proces de achiziţie şi suport profesional din partea experţilor noştri în domeniul imobiliar. În plus, avem promoţii speciale valabile pentru anumite proprietăţi din portofoliu.!"menţionează Popovici Dorina -Director General CASA SPANIA 24

TNI: Trăieşti nu doar locuieşti

În prezent, cumpărătorii manifestă o atenţie sporită faţă de diversele aspecte ale unei proprietăţi şi acordă mai multă importanţă atât spaţiului interior, cât şi celui exterior. Potrivit unui studiu realizat de Storia, 65% dintre români au indicat cheltuieli neprevăzute după achiziţionarea unei locuinţe.

"Înainte de achiziţie, aceştia şi-ar fi dorit să fie mai atenţi la aspecte precum izolarea fonică şi termică, la calitatea finisajelor şi instalaţiilor electrice sau sanitare, dar şi la disponibilitatea locurilor de parcare în zonă. Dacă ne referim la spaţiul exterior, atât cumpărătorii cât şi chiriaşii au acces la platforma trai.storia.ro, pe care am dezvoltat-o tocmai pentru a oferi informaţii esenţiale despre traiul în diverse cartiere din România, dar şi evaluări ale standardelor de viaţă. Platforma prezintă date obiective de la specialişti, dar şi păreri subiective ale locuitorilor, oferind o viziune de ansamblu asupra bunăstării fiecărui cartier în parte.O mare parte dintre eforturile noastre sunt îndreptate spre transparentizarea informaţiilor necesare tuturor părţilor implicate în tranzacţiile imobiliare, de la cumpărători şi chiriaşi la proprietari, agenţi şi dezvoltatori, cu scopul de a-i susţine să ia decizii imobiliare în cunoştinţă de cauză" a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

TNI: Proiecte imobiliare sustenabile din ce în ce mai apreciate de români

În contextul unei conştientizări crescute a impactului asupra mediului şi a necesităţii de a adopta practici mai ecologice, proiectele rezidenţiale sustenabile au devenit un trend major în industria imobiliară. Acest tip de proiecte nu numai că răspund cerinţelor de mediu, dar oferă şi beneficii semnificative pentru locuitori, cum ar fi costuri mai mici de întreţinere şi un spaţiu mai sănătos şi mai confortabil.

"De peste 10 ani construim case eficiente energetic, verzi, pe piaţa rezidenţială din România şi scopul nostru este să aducem un plus de valoare caselor livrate prin implementarea unor tehnologii inovative ce au rolul de a creşte calitatea vieţii locuitorilor săi. Inovaţia din proiectul Epique home Pipera pe care îl prezentăm la TNI se referă la faptul că nu poluează, complexul nu e racordat la gaze, casele nu au aer condiţionat, folosim un sistem de răcire pasiv prin ventiloconvectoare. Acestea se aerisesc singure prin recuperatoarele de căldură din fiecare cameră, iar consumul energetic este mult redus prin materialele de calitate, ferestrele de ultimă generaţie, fiind case construite aproape de standardul de casă pasivă. Pe durata TNI, casele vor avea un discount special pentru cei ce vor semna o rezervare: 364.000 euro + tva, plus panouri fotovoltaice incluse, redus de la 372.500 euro + tva. Al doilea proiect pe care îl prezentăm vizitatorilor târgului este Ecovillas Otopeni, unde fiecare casă are o pompă geotermală ce asigură încălzirea şi apa caldă. Este bazat pe acelaşi concept de sustenabilitate şi eficienţă energetică, casele fiind dotate cu sistem de recuperare de căldură, smart home şi prize maşini electrice.Cei care vin la standul Ecovillas Company din cadrul Târgului Naţional Imobiliar vor primi un voucher cadou de 5000 de euro pe care îl vor putea folosi luna aceasta pentru a beneficia de o reducere suplimentară din preţul casei. Locuinţele tip duplex pornesc de la 213.000 euro+tva, iar cele individuale de la 250.000 euro+tva." a declarat Vlas Veaceslav, CEO Ecovillas Company

TNI- Concept revoluţionar de apartmente, pentru nevoile reale ale clienţilor

Într-o piaţă competitivă, înţelegerea cerinţelor şi preferinţelor clienţilor devine o prioritate, iar marii dezvoltatori imobiliari îşi îndreaptă atenţia către adaptarea ofertei proprii la nevoile reale ale oamenilor. În acest context, Maurer Imobiliare, va prezenta vizitatorilor Târgului Naţional Imobiliar un concept nou de apartamente care promite să revoluţioneze modul în care percepem şi utilizăm spaţiile în care trăim şi lucrăm.

"Prin integrarea conceptului inovator AddRest într-o locuinţă se va asigura, fără îndoială, utilitatea şi funcţionalitatea tuturor încăperilor din apartament 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

AddComfort (patul mobil) reuşeşte să transforme o singură încăpere în două camere, în timp ce

Add Motion (peretele mobil) dublează şi deschide spaţiul din interiorul unui apartament.

Toate proiectele aflate sub semnătura Maurer Imobiliare beneficiază de acest UPGRADE fiind integrat conceptul Add Rest în cadrul apartamentelor dezvoltate de noi.

Apartamentele multifuncţionale vin cu următoarele avantaje competitive de neegalat: confort fizic prin maximizarea spaţiului din locuinţă datorită patului mobil şi îmbunătăţirea experienţa de locuire într-un spaţiu nelimitat datorită pereţilor .Standul Maurer Imobiliare din cadrul TNI va transpune în realitate întocmai un astfel de apartament multifuncţional, iar vizitatorii standului nostru vor avea ocazia să vadă şi să simtă utilitatea şi funcţionalitate pe care o oferă conceptul inovator AddRest unui spaţiu relativ limitat ca suprafaţă, 35 mp. Întrucât suntem siguri că toţi vizitatorii vor fi atraşi de caracterul inovator şi designul atractiv al produsului AddMotion (patul mobil), acesta va fi oferit GRATUIT vizitatorilor standului nostru, la orice achiziţie a unui apartament în cadrul proiectelor dezvoltate de Maurer Imobiliare" a declarat Cristina Ţîrea-

Director Vânzări & Marketing Grup Maurer Imobiliare

TNI: Interes crescut pentru investiţii imobiliare în zone exotice!

Românii sunt atraşi de investiţii în zone exotice, căutând oportunităţi de a-şi diversifica portofoliile şi de a se bucura de avantajele oferite de pieţele internaţionale de real estate. Destinaţiile preferate includ locaţii cu climat cald, peisaje spectaculoase. Pe lângă potenţialul de apreciere a valorii proprietăţilor, românii sunt atraşi şi de beneficiile suplimentare precum regimurile fiscale favorabile şi facilităţile de lux şi standardele înalte de viaţă.

Andreea Popa, fondatoarea Emax Real Estate, prima companie care a implementat pe piaţa românească ideea investiţiilor imobiliare în Dubai a confirmat prezenţa în cadrul ediţiei TNI din 24-26 mai şi a pregătit vizitatorilor evenimentului multiple beneficii.

" Suntem reprezentanţii legali ai celor mai mari dezvoltatori imobiliari din Emiratele Arabe Unite şi punem la dispoziţia clienţilor noştri cele mai bune şi profitabile oportunităţi de investiţie din sectorul imobiliar, asigurând şi închirierea proprietăţii achiziţionate după cumpărare. Preţurile imobilelor pornesc de la 250.000 euro cu plan de plată eşalonat direct la dezvoltator, iar persoanele care rezervă pe durata evenimentului TNI beneficiază de voucher de 2.500 de euro, reducerea avansului necesar pentru cumpărarea proprietăţii la doar 2% şi excursie în Dubai cu bilete de avion şi cazare incluse. Ca şi noutatea în portofoliul de oferte Emax se află acum şi proprietăţi în Zanzibar, iar vizitatorii TNI vor avea acces la vile cu plajă privată la preţuri începând de la 400.000 euro, unde dezvoltatorii promit un randament anual de 15%." declară Andreea Popa, Founder & CEO Emax Real Estate

"Investiţiile în proprietăţi imobiliare din Dubai au fost extrem de profitabile în ultimii ani, iar valoarea unei proprietăţi poate creşte cu 30% până la 100% în timp. Interesul românilor pentru achiziţii imobiliare în Dubai este în creştere, având în vedere avantajele financiare pentru investitori, faptul că nu există taxe pe profit, pe proprietate, închiriere sau revânzare, planurile de plată flexibile, preţuri care încep de la 150.000 euro, faptul că investiţia este protejată de guvern, plata ratelor şi după primirea cheilor, randamente ridicate ale chiriilor şi posibilitatea de a deţine proprietăţi pe viaţă. Investiţiile inteligente în Dubai pot oferi un randament de peste 15% pe an - un lucru nemaiîntâlnit în lume. În consecinţă, se prognozează că cererea de proprietăţi va continuă să crească în 2024, iar preţurile proprietăţilor s-au apreciat cu 20% in ultimul an." menţionează Mircea Brânzei, Owner & Founder ImobiliareDubai.ro

TNI: Dezvoltarea de locuinţe"Green Homes" ia amploare!

Vizitatorii TNI sunt invitaţi la standul dedicat "Green Homes" certified by Romania Green Building Council.

"Constatăm o evoluţie pozitivă, observând o creştere constantă a numărului dezvoltatorilor orientaţi spre construirea locuinţelor sustenabile. În prezent, colaborăm cu peste 65 de dezvoltatori şi avem în portofoliu 17.500 de locuinţe, fie certificate, fie în curs de certificare Green Homes. Valoarea totală a acestor locuinţe depăşeşte 3,8 miliarde de euro. Acestea pot fi finanţate prin credite verzi oferite de zece bănci partenere, printre care se numără Raiffeisen Bank, Alpha Bank, BCR, Libra Bank, Vista Bank, Garanti Bank, Banca Transilvania, BRD, Procredit Bank şi ING Bank. Mai mult, urmând succesul anterior al proiectului Smarter Finance for Families prin care programul Green Homes & Green Mortgages a fost extins în 17 ţări, am demarat recent o nouă iniţiativă la nivel european şi internaţional, denumită SMARTER finance for EU (SMARTER4EU). Obiectivul SMARTER4EU este de a cataliza certificarea proiectelor rezidenţiale din întreaga Europă, cu scopul de a atinge o valoare de piaţă de 100 de miliarde euro. Aceste proiecte corespund sau chiar depăşesc standardul de performanţă stabilit de taxonomia europeană privind finanţările verzi, garantând astfel o performanţă de mediu autentică şi o guvernanţă riguroasă. Acest program este sprijinit de Agenţia Executive pentru Climă, Infrastructură şi Mediu (CINEA) din cadrul Comisiei Europene, prin intermediul programului LIFE Clean Energy Transition."-Monica Ardeleanu, Director Executiv şi de Cercetare, Romania Green Building Council.

Ziarul BURSA este partener media al evenimentului.