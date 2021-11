SUPLIMENT PREŢUL SĂNĂTĂŢII / SIMONA CONSTANTINESCU, CEO ANA HOTELS:"Suprapunerea turismului de wellness peste cel medical  este evidentă în cadrul conceptului de sănătate"

Suprapunerea turismul de wellness peste cel medical este evidentă în cadrul conceptului de sănătate, consideră Simona Constantinescu, CEO Ana Hotels. Domnia sa ne-a spus, printre altele, în cadrul unui interviu: "Luând în considerare potenţialul balnear deosebit şi factorii naturali terapeutici valoroşi (izvoare minerale, nămol, gaze etc.) existenţi pe întreg teritoriul ţării, care oferă o diversitate de posibilităţi de tratament (cardiovascular, reumatic, digestiv, ginecologic şi recuperator) împreună cu funcţia profilactică de prevenire a îmbolnăvirii, se poate concluziona că turismul românesc de sănătate are potenţial mare de dezvoltare. Infrastructura turistică balneară trebuie dezvoltată însă, modernizată şi diversificată în conformitate cu standardele şi schimbările ce au loc în cererea turistică internă şi externă legate de tratamentul balnear".

Reporter: Cum a afectat pandemia piaţa de wellness?

Simona Constantinescu: Pandemia a afectat major întreaga piaţă de turism, inclusiv cea de wellness şi sănătate, dar în mod diferit între momentul declanşării şi situaţia actuală. Dacă în prima parte a anului 2020 lock-down-ul şi restricţiile au închis complet spa-urile şi piscinele, odată cu venirea verii şi apoi după luna iunie 2020 s-a resimţit o uşoară revenire la obiceiurile sănătoase ale consumatorilor de servicii spa, care au revenit solicitând mai mult procedurile "uscate" (masaje, kinetoterapie), care erau disponibile în acel moment, în detrimentul celor "umede" (băi cu nămol, exerciţii în piscine închise etc). După lunga pauză, oaspeţii au apreciat şi recunoscut importanţa acestor proceduri şi au început să crească numărul serviciilor solicitate.

Începând cu 2021, după apariţia vaccinului s-a simţit clar o revigorare şi a turismului de sănătate şi toţi cei care au renunţat la curele balneo în 2020 din cauza riscului de infectare au revenit în spa-uri şi au apreciat condiţiile şi măsurile de prevenţie aplicate de industrie, realizând treptat că pot să îşi facă o cură tradiţională, indiferent de situaţia pandemică.

Odată cu venirea verii şi a relaxării restricţiilor, piaţa de wellness şi balneo şi-a revenit, chiar în condiţiile distanţării şi limitării activităţilor în grupuri mari. Piscinele exterioare şi terapiiile în aer liber au fost vedeta acestui sezon, tot mai mulţi turişti optând pentru vacanţele care includeau şi astfel de servicii, ceea ce a sporit numărul consumatorilor de servicii spa/balneo, scăzând mult vârsta medie a clienţilor faţă de perioada anterioră pandemiei.

Toate aceste aspecte ne îndeamnă să considerăm că pandemia, dincolo de impactul negativ şi provocarea adusă de boala în sine şi de implementarea măsurilor restrictive, a crescut potenţialul de educare în ceea ce priveşte beneficiile terapiilor de prevenţie, preocupare pentru menţinerea sănătăţii şi de îmbunătăţire a imunităţii, o dezvoltare mai accelerată pe zona de inovare, reinventare şi creştere a gradului de cunoaştere a industriei wellness şi de sănătate de către populaţie.

Reporter: Ce strategie au abordat centrele de wellness pentru a trece mai uşor prin această criză sanitară?

Simona Constantinescu: Adaptarea şi inovaţia. Am încercat continuu să adaptăm terapiile şi serviciile la cerinţele pieţei din perioada aceasta. Am creat un pachet special pentru cei care au trecut prin boala Covid-19 şi au rămas cu sechele ale sistemului respirator. Am pus accent pe terapiile individuale, astfel încât să respectăm toate reglementările în vigoare şi oaspeţii să se simtă în siguranţă în spa-urile noastre. La Ana Aslan Health Spa din Eforie Nord, am direcţionat clienţii către terapiile spa în aer liber, procedurile cu nămol şi apă sărată din lacul Techirghiol fiind realizate la piscina exterioară, care, datorită ambientului şi conceptului unic pe litoralul românesc, a fost foarte apreciat de oaspeţi.

Reporter: Ce perspective are acest domeniu?

Simona Constantinescu: În ultimii ani s-a simţit o dezvoltare tot mai accentuată a conceptului de wellness, datorită faptului că a crescut preocuparea generală a oamenilor faţă de starea lor de sănătate. Oamenii petrec tot mai mult timp la serviciu, nivelul de stres la care sunt supuşi este în creştere, concediile devenind tot mai importante pentru ei. Dacă ne gândim la faptul că turismul medical este axat pe tratare/recuperare, well­ness-ul este despre prevenţie. Potenţialii clienţi sunt din ce în ce mai atenţi la stilul lor de viaţă, punând pe primul loc starea de sănătate şi au început să-şi dedice momente de relaxare după muncă sau în weekenduri. Suprapunerea dintre turismul de wellness şi turismul medical este evidentă în cadrul conceptului de sănătate. Ca un exemplu este talassoterapia, adică băile termale din centrele balneo de sănătate, combinate cu tratamente anti-îmbătrânire, aceste activităţi putând fi atât preventive, cât şi curative.

Reporter: În contextul în care virozele sunt cele mai întâlnite afecţiuni în această perioadă, care sunt soluţiile să ne tratăm de acestea prin wellness?

Simona Constantinescu: Agresiunea virală creşte semnificativ în sezonul rece şi este recomandat să luăm din timp măsuri de prevenţie. Evadarea în natură şi vizitele la cele trei spa-uri ale colecţiei Ana Spa reprezintă cea mai bună alegere pentru întărirea sistemului imunitar, respectiv a imunităţii nespecifice şi creşterea rezistenţei organismului la atacul agenţilor microbieni.

Proprietăţile sanogenice ale climatului stimulant marin şi sedativ ale aerului montan sunt importante. O plimbare pe malul marii la Eforie Nord, unde briza marină facilitează inspiraţia de aerosolii săraţi sau o excursie pe cărările montane din Poiana Braşov în aerul proaspăt, ozonat al pădurii de brad, bogat în aeroioni negativi şi cu aerosolii cu uleiuri volatile, aduce o infuzie de energie, relaxare şi sănătate.

O varietate de oferte wellness îşi aşteaptă doritorii. Drenajele limfatice manuale stimulează musculatura vaselor limfatice, favorizează eliminarea toxinelor, ameliorează tulburările circulatorii, îmbunătăţesc somnul şi întăresc reacţiile de apărare. Multitudinea de masaje corporale îndepărtează efectele stresului cotidian care slăbeşte imunitatea, relaxează şi energizează, reduc anxietatea, oboseala, redau tonusul, fiind inamicii depresiei şi anxietăţii.

Terapiile şi ritualurile inspirate din medicină tradiţională orientală şi medicină ayurvedica purifică corpul şi refac echilibrarul fizic, mental şi emoţional aducând starea de bine.

Procedurile cu apă ("umede") - băile cu plante şi săruri terapeutice, duşul subacval, hidromasajul, duşul masaj Vichy, exerciţiile fizice şi înotul în piscinele Ana Hotels contribuie la întărirea sistemului imunitar prin efectul termic şi ale apei sărate.

Nu în ultimul rând, tratamentele cu nămol (băile, împachetările, masajele) nu doar tratează o serie întreagă de afecţiuni, ci intervin decisiv, prin mecanisme complexe, în întărirea răspunsului imun al organismului la asaltul virusurilor.

Reporter: Care sunt tratamentele generale puse la dispoziţie de ANA Hotels?

Simona Constantinescu: Colecţia de Spa-uri ANA Hotels pune la dispoziţie o gamă largă de terapii şi tratamente balneo (terapii cu nămol - renumitele onctiuni cu nămol la baza exterioară Techirghiol Pool, băi, masaje, împachetări cu nămol cald), terapii medicale şi kinetoterapie (TECAR, electro, magneto, laser, drenaj, aerosoli), masaje corporale clasice de vindecare şi imunitate, tratamente şi ritualuri spa pentru relaxare, tratamente corporale de înfrumuseţare (din zona anticelulitică, detox, lifting), care pot fi combinate în pachete pe perioade de câteva zile sau pachete de relaxare de o zi.

Reporter: În ce măsură pacienţii apelează la tratamentele din centrele ANA Hotels?

Simona Constantinescu: În cazul serviciilor SPA, oaspeţii noştri nu sunt consideraţi pacienţi, ca termen medical. Desigur, din discuţiile cu oaspeţii noştri se desprinde concluzia că ne-au ales serviciile pentru că le oferim atât o componentă medical, precum şi calitatea serviciilor oferite de echipa de medici şi terapeuţi profesionişti selectaţi după criterii atente. Combinăm atent terapiile de sănătate cu cele de wellness şi observăm că măsurile de prevenţie scad riscul de îmbolnăvire şi cresc calitatea vieţii. Ne distingem prin abordarea holistică în tratamentul oaspeţilor noştri. Nu există o graniţă între terapiile medicale şi ritualurile de wellness, ele se întrepătrund şi se combină armonios. În mod cert este mai uşor să ameliorăm o afecţiune dacă simultan relaxăm corpul fizic şi mental şi refacem echilibrul organismului văzut în ansamblu. Pentru un rezultat optim în îmbunătăţirea stării de sănătate, îndrumăm clienţii cum să acorde atenţie mişcării fizice, alimentaţiei şi somnului de calitate pe perioada sejurului în hotelurile noastre şi ulterior ca mod de viaţă.

Colecţia Ana Hotels de spa-uri este formată din Ana Aslan Health Spa (parte din Ana Hotels Europa Eforie Nord), Ana Spa Poiana Braşov (parte din Ana Hotels Sport & Bradul) şi Ana Spa Bucureşti (în hotelul Crowne Plaza Bucureşti).

Reporter: Cum a evoluat turismul balneo în ultimii ani?

Simona Constantinescu: România are un important potenţial pentru turismul balnear datorită resurselor naturale variate, de aceea domeniul este într-o continuă dezvoltare. Tot mai multe hoteluri îşi deschid mici centre spa. Din păcate, puţin ştiu că un centru spa nu este o investiţie cu amortizare rapidă, o putem considera o floare care necesită îngrijire permanentă pentru a înflori. Există o oarecare reţinerea generaţiilor sub 40 de ani pentru a experimenta terapii balneo, la prima tentativă, dar pe 99% dintre clienţi reuşim să îi fidelizăm. Românii au început să pună tot mai mult preţ pe sănătate şi caută remedii naturale din zona mediciniei holistice.

Luând în considerare potenţialul balnear deosebit şi factorii naturali terapeutici valoroşi (izvoare minerale, nămol, gaze etc.) existenţi pe întreg teritoriul ţării, care oferă o diversitate de posibilităţi de tratament (cardiovascular, reumatic, digestiv, ginecologic şi recuperator) împreună cu funcţia profilactică de prevenire a îmbolnăvirii, se poate concluziona că turismul românesc de sănătate are potenţial mare de dezvoltare. Infrastructura turistică balneară trebuie dezvoltată însă, modernizată şi diversificată în conformitate cu standardele şi schimbările ce au loc în cererea turistică internă şi externă legate de tratamentul balnear.

Reporter: Care este profilul turiştilor balneo?

Simona Constantinescu: Tendinţele la nivelul României le urmează pe cele remarcate la nivel european şi mondial. Consumatorii de turism balnear şi de wellness cresc numeric şi sunt din ce în ce mai sofisticaţi. Au aşteptări şi preferinţe complexe şi îşi doresc o experienţă individualizată şi autentică. Optează din ce în ce mai mult pentru destinaţii complete şi complexe care să le furnizeze confort, emoţii, sentimente pozitive şi durabile, igienă impecabilă, într-un cuvânt starea de bine. A crescut constant preferinţa pentru terapiile efectuate manual în defavoarea celor care utilizează echipamente, pentru că nimic nu poate înlocui atingerea mâinilor terapeutului. În acelaşi timp, oaspeţii apreciază din ce în ce mai mult serviciile bazate pe produse naturale şi organice fără conservanţi şi amelioratori (E-uri) şi devin din ce în ce mai atenţi la protejarea mediului, în special consumatorii tineri de servicii Spa. Aici intervine nivelul de educaţie şi instruire al oaspetelui, definitoriu pentru grija faţă de mediul înconjurător şi natură în general. În ultimii ani, numărul oaspeţilor cu vârsta sub 40 de ani care au beneficiat de oferta noastră de terapii şi ritualuri wellness a crescut considerabil şi constant.

Reporter: Ce investiţii aţi făcut în acest sector, respectiv în centrele wellness pe care le deţineţi?

Simona Constantinescu: An de an am încercat să menţinem calitatea şi să urmăm tendinţele din piaţă wellness, atât din punct de vedere al tratamentelor şi produselor utilizate, dar şi al echipamentelor. Totodată, ne concentrăm pe dezvoltarea terapeuţilor noştri prin programe de training profesional continuu.

Adăugăm experienţe şi ritualuri spa noi în meniu, pentru a surprinde plăcut simţurile oaspeţilor noştri. Investiţiile din ultimii ani s-au axat şi pe zona de terapii de frumuseţe şi kinetoterapie. La Ana Spa Crowne Plaza Bucharest se pot face terapii Tecar sau terapia prin plutire în apă cu sare de magneziu Epsom în Float Pod, iar în SPA-urile de la mare şi munte oaspeţii îşi pot răsfăţa şi reîntineririi tenul cu terapiile OxigeneraPro sau Hyaluronic Pen.

În 2018, în exteriorul Ana Aslan Health Spa din cadrul complexului Ana Hotels Europa Eforie Nord, am deschis Techirghiol Pool - un concept unic pe litoralul românesc, o zona în care se fac exclusiv tratamente cu renumitul nămol din lac, în aer liber. Aici sunt spaţii special amenajate pentru aplicarea nămolului, căzi pentru îndepărtarea nămolului în apă sărată din lacul Techirghiol, paturi pentru masaje cu nămol şi o zonă verde luxuriantă şi elegantă pentru băi de soare şi relaxare. Acest proiect a fost premiat la nivel eurpean de către ESPA - European SPA Association - cu premiul special al juriului pentru inovaţie.

Reporter: Mulţumim!