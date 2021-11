SUPLIMENT PREŢUL SĂNĂTĂŢII"Chirurgia robotică permite realizarea de intervenţii complexe, cu rezultate superioare chirurgiei clasice"

Reporter: Ce presupune chirurgia robotică, ce avantaje prezintă faţă de intervenţiile clasice (deschise) sau cele laparoscopice?

Dan Cristian: Abordul chirurgical robotic presupune utilizarea, în timpul intervenţiei chirurgicale, a unei platforme tehnologice extrem de avansate. Aceasta permite realizarea de procedee chirurgicale complexe, de mare fineţe şi precizie, obţinându-se rezultate superioare chirurgiei clasice atât din punct de vedere al atingerii obiectivelor chirurgicale, cât şi din punct de vedere al recuperării postoperatorii a pacienţilor.

Utilizarea robotului chirurgical le permite medicilor să examineze în detaliu zona care urmează să fie operată (câmpul chirurgical), crescând acurateţea actului chirurgical, întrucât multe lucruri nu sunt la fel de evidente pentru ochiul liber. În plus, oferă mai mult control asupra gesturilor chirurgicale, robotul îndepărtând tremorul fiziologic al mâinilor chirurgului. De aceea, chirurgia robotică este preferată pentru intervenţii chirurgicale de fineţe, care au şi o durată mare de timp. Impactul asupra stării de oboseală resimţită de chirurg este mult mai mic, întrucât acesta operează stând pe scaun, chirurgul folosindu-şi mâinile pentru a ghida braţele robotului, în timp ce în cazul unei operaţii deschise, el trebuie să stea în picioare ore întregi. De asemenea, în anumite locaţii critice, este preferat acest tip de chirurgie, deoarece braţele robotului pot intra în locuri dificil de ajuns în varianta clasică.

În ceea ce priveşte avantajele pentru pacient, chirurgia robotică înseamnă recuperare mult mai rapidă, ceea ce se traduce prin revenirea la activităţile cotidiene mai devreme, comparativ cu chirurgia deschisă. Riscul de infecţie este comparativ mai mic în chirurgia robotică, iar durerea postoperatorie este mult redusă. Întrucât este o chirurgie minim invazivă, există mult mai puţină afectare tisulară, iar cicatricile sunt foarte mici. Aşadar, avantajele chirurgiei robotice sunt prezente atât pentru chirurg, cât şi pentru pacient, toate conducând către un act chirurgical impecabil şi sigur.

Reporter: Care sunt domeniile de aplicare, pentru ce maladii sunt cel mai des folosite astfel de intervenţii?

Dan Cristian: De la apariţia sistemului daVinci, a luat amploare spectrul de folosire al acestuia, astfel încât, în prezent se foloseşte în chirurgia oncologică - pentru neoplazii colorectale, tumori gastrice sau esofagiene, în chirurgia gastro-intestinală şi bariatrică - interventii anti reflux, bypass gastric, sleeve gastric, în chirurgia ginecologică - histerectomii, salpingo-ooforectomia (intervenţia de îndepărtare a ovarelor şi trompelor uterine), în chirurgia urologică, prostatectomia robotică fiind considerată gold standard, în chirurgia cardiotoracică, bypass coronarian, şi chirurgie pediatrică. Recent, a început să fie folosită şi în chirurgia bazei de craniu, chirurgia ORL şi cea parietală.

• "daVinci, cel mai folosit sistem robotic la nivel mondial"

Reporter: Clinica la care vă des­făşuraţi activitatea lucrează cu robotul daVinci Xi. Ce înseamnă acest sistem robotic?

Dan Cristian: Centrul Medical Provita a achiziţionat cel mai nou model al robotului chirurgical daVinci, respectiv daVinci Xi, în luna martie a acestui an. Sistemul daVinci este cel mai folosit sistem robotic la nivel mondial. El este alcătuit din trei componente - consola chirurgului, cartul pacientului şi cartul de vizualizare. Toate aceste componente funcţionează împreună pentru a-i permite chirurgului să vizualizeze ce se întâmplă şi apoi să mimeze mişcările pentru a controla instrumentele.

Consola este locul de unde chirurgul operează. Aceasta este zona de unde poate vizualiza ce se întâmplă şi de unde controlează instrumentele de care are nevoie. Imaginile 3D în format HD sunt foarte clare şi pot fi mărite de până la 10 ori. Cartul pacientului este plasat lângă masa operatorie. La nivelul acestuia sunt ataşate camera şi instrumentele chirurgicale folosite pentru intervenţie. Modelul daVinci Xi are patru braţe funcţionale, pe care chirurgul le poate controla în acelaşi timp şi astfel putem considera că un medic care operează cu platforma robotică daVinci Xi are patru mâini, pe care le foloseşte în acelaşi timp.

Cartul de vizualizare este cel de-al treilea component care se ocupă cu stabilirea comunicaţiei dintre toate componentele sistemului.

Reporter: Cum aţi luat contact cu chirurgia robotică, ce a însemnat specializarea în acest domeniu, de câtă vreme lucraţi cu robotul?

Dan Cristian: Conceptul de utilizare a robotului pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale datează din anii 2000, de-a lungul anilor dezvoltându-se platforme din ce în ce mai performante. Personal, primul contact cu un robot chirurgical l-am avut într-unul din centrele de pregătire din Strasbourg, Franţa, când, prin comenzi verbale, puteam controla vizualizarea câmpului operator. În prezent, pregătirea în chirurgia robotică am început-o odată cu achiziţionarea de către Centrul Medical Provita a ultimului model de robot chirurgical daVinci, la începutul acestui an. Programul de pregătire a presupus câteva săptămâni de simulări ale intervenţiilor chirurgicale, dar şi exerciţii pentru obţinerea dexterităţii necesare. Mai apoi, împreună cu un reprezentat Intuitive, firma producătoare a sistemului robotic, m-am deplasat la Barcelona, acolo unde am avut un program de pregătire individuală obţinând astfel certificatul de chirurg de consolă.

• "Diferenţele dintre chirurgia clasică şi cea robotică sunt foarte mari"

Reporter: Cum a fost trecerea de la operaţia clasică la cea asistată de un robot?

Dan Cristian: Diferenţele dintre chirurgia clasică şi cea robotică sunt, teoretic, foarte mari, întrucât chirurgia robotică, alături de cea laparoscopică, reprezintă o modalitate de efectuare minim invazivă a intervenţiilor chirurgicale. În cazul de faţă nu mai discutăm despre traumatizarea peretelui abdominal prin efectuarea unor incizii largi. Practicarea chirurgiei laparoscopice de mai bine de 25 de ani, mi-a permis să mă adaptez extrem de repede. În rest, toate particularităţile chirurgiei robotice nu pot face altceva decât să îmbunătăţească calitatea actului chirurgical, comparativ cu efectuarea unei intervenţii clasice.

Este de reţinut faptul că obiectivele şi principiile intervenţiilor chirurgicale rămân aceleaşi atât în chirurgia clasică, cât şi în chirurgia minim invazivă, iar pregătirea profesională a chirurgului nu poate fi înlocuită doar prin utilizarea unei platforme tehnice de tipul robotului daVinci Xi.

Reporter: Ce face medicul în cadrul unei intervenţii robotice?

Dan Cristian: Chirurgul este cel care ia deciziile şi ghidează sistemul robotic pentru a efectua intervenţia chirurgicală. Paşii ce urmează să fie respectaţi în chirurgia robotică pot varia în funcţie de sistemul robotic utilizat şi de timpii operatori.

Pentru început, chirurgul face inciziile la nivelul pielii. Aceste incizii sunt de cele mai multe ori milimetrice şi variază în funcţie de patologia ce urmează să fie operată. În funcţie de sistemul chirurgical robotic folosit, braţele robotului pot conţine diferite instrumente ce sunt necesare actului chirurgical. Unul din braţe susţine camera optică, care oferă chirurgului imagini de o rezoluţie înaltă în timp real. Chirurgul se poziţionează la nivelul consolei şi prin intermediul acesteia are control total asupra a ceea se întâmplă în timpul intervenţiei chirurgicale. Felul în care chirurgul îşi mişcă mâinile se traduce în mişcarea braţelor robotului chirurgical. În sistemele chirurgicale robotice mai noi, chirurgul are libertatea de a scala aceste mişcări. Altfel spus, el poate seta o scală de 2/1,în care braţul robotului se va mişca 2 cm pentru fiecare cm mişcat de mâna chirurgului la consolă. Acest lucru asigură mai multa flexibilitate.

Consola asigură imagini precise, tridimensionale şi mărite. Acest lucru îi permite chirurgului să înţeleagă întreg câmpul operator şi să aibă o mai bună vizualizare în timp real.

• "Investiţia într-un robot chirurgical: 2-3 milioane de euro"

Reporter: Care este investiţia într-un robot chirurgical şi ce presupune întreţinerea lui?

Dan Cristian: Investiţia într-un robot chirurgical variază în funcţie de model, între 2 şi 3 milioane de euro. Practic, este o investiţie într-un program care include aparatul în sine, mentenanţa acestuia, trainingul chirurgilor, precum şi monitorizarea constantă a programului şi a aparatului de către un specialist în chirurgia robotică.

Reporter: Câte unităţi medicale din România oferă servicii de chirurgie robotică şi care este deschiderea pacientului pentru astfel de intervenţii?

Dan Cristian: În prezent sunt şapte sisteme în sectorul privat şi două în spitalele de stat. Pacienţii sunt deschişi către astfel de proceduri, înţelegând beneficiile, în special în cazul intervenţiilor oncologice. Este foarte important ca pacientul să fie informat şi să înţeleagă metoda de tratament propusă, cu avantajele nete în desăvârşirea actului chirurgical, aduse de inovativa chirurgie robotică.

Reporter: Cât de accesibile sunt aceste intervenţii? Costurile pot fi acoperite şi prin decontare (măcar parţială) de către CNAS?

Dan Cristian: Costurile diferă în funcţie de procedură şi de complexitatea actului operator. În general sunt mai mari faţă de laparoscopie, pentru că vorbim despre cea mai performantă tehnologie chirurgicală disponibilă la nivel mondial, care are nevoie de o infrastructură de mentenanţă, de consumabile foarte precise şi sigure, iar toate acestea au un anumit cost. Din păcate, statul nu acoperă astfel de programe, prin urmare nu putem vorbi de decontare, nici măcar parţială. Sperăm ca în viitor statul să ofere şi astfel de soluţii. Până atunci, ne bucurăm că le putem oferi pacienţilor noştri condiţii de tratament performante.

Reporter: Care este evoluţia pieţei globale a chirurgiei robotice, respectiv cea a pieţei locale, şi cum vedeţi viitorul domeniului?

Dan Cristian: În ultimii ani, chirurgia robotică s-a dezvoltat foarte mult. Practic, vorbim de 25 de ani de evoluţie şi inovare continuă a sistemelor robotice. În prezent, sunt instalaţi peste 6.000 de roboţi în întreaga lume, aparatură care a ajutat la 9 milioane de intervenţii robotice şi sunt peste 55.000 de chirurgi certificaţi să practice acest tip de chirurgie. Cu siguranţă, lucrurile merg pe un trend ascendent din punct de vedere al tehnologizării şi inovării în sistemul medical şi ne bucurăm să fim parte din acest trend - care, în final, se traduce prin soluţii mai bune pentru pacienţii noştri, salvarea şi/sau creşterea calităţii vieţii acestora.

Reporter: Vă mulţumesc!