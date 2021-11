SUPLIMENT PREŢUL SĂNĂTĂŢII"Recuperarea după această criză va fi foarte anevoiasă şi de lungă durată"

Ensana Health Spa Hotels Sovata înregistrează o creştere de circa 70%, în primele nouă luni ale acestui an faţă de peroada similară din 2020, dar acest lucru nu reprezintă un indicator de luat în seamă, ne-a spus Andrei Rusu, General Manager Ensana. Domnia sa a menţionat, într-un interviu: "Suntem încă tot sub nivelul anilor 2018-2019, cu 10-20%, şi credem că recuperarea după această criză sanitară, economică şi socială va fi foarte anevoiasă şi de lungă durată. Până la sfârşitul anului preconizăm că o să avem o cifră de afaceri de aproximativ 47.000.000, dar acest lucru poate fi influenţat de tot mai mulţi factori".

Reporter: Cum aţi parcurs acest an, până în prezent? Cum arară veniturile la nouă luni şi cu ce cifră de afaceri estimaţi că veţi finaliza anul?

Andrei Rusu: Cu urcuşuri şi coborâşuri! Cu un început de an timid în care încă nu se ştia ce fel de servicii avem voie să le oferim turiştilor, cu o vară puternică în care mulţi români au ales să-şi petreacă perioada de concediu în ţară, fără restricţii majore pentru hotelurile balneare şi cu vouchere de vacanţă încă neutilizate pe piaţă. Acum stăm iarăşi în faţa incertitudinii cu ce se va întâmpla după 23 noiembrie, când aceste restricţii vor fi prelungite sau eliminate. În momentul de faţă nu avem niciun fel de predictibilitate cu ce se va întâmpla, ba din contră au început ameninţările din partea clienţilor cu datul în judecată pentru impunerea certificatului verde la momentul cazării în hoteluri.

Veniturile la nouă luni arată bine faţă de anul trecut, dar aceste cifre nu pot fi comparate. Un an 2020 în care mai multe luni am fost închişi total cu activitatea sau restricţionaţi cu utilizarea capacităţii de cazare, a restaurantelor şi a piscinelor - care, în situaţia hotelurilor balneare, coincide cu pierderea posibilităţii folosirii resurselor naturale pentru tratament - nu poate fi luat în calcul pentru a compara anul actual. Faţă de anul trecut putem spune că avem o creştere de aproape 70%, dar acest lucru nu reprezintă un indicator de luat în seamă. Suntem încă tot sub nivelul anilor 2018-2019, cu 10-20%, şi credem că recuperarea după această criză sanitară, economică şi socială va fi foarte anevoiasă şi de lungă durată.

Până la sfârşitul anului preconizăm că o să avem o cifră de afaceri de aproximativ 47.000.000, dar acest lucru poate fi influenţat de tot mai mulţi factori: în primul rând de măsurile de combatere a pandemiei, apoi de creşterea galopantă a preţurilor din energie, de lipsa forţei de muncă din acest sector, de creşterea preţurilor la toţi furnizorii, de lipsa voucherelor de vacanţă începând cu anul viitor, iar toate aceste lucruri se vor simţi în puterea de cumpărare a turiştilor din România.

Reporter: Ce grad mediu de ocupare aţi avut anul acesta?

Andrei Rusu: Anul acesta am reuşit să atingem un grad de ocupare de 50,5% comparativ cu 38% - anul trecut. În continuare, gradul de ocupare al hotelurilor este foarte scăzut, deoarece încrederea turiştilor în modul de comunicare al autorităţilor este foarte mică. Momentan, foarte multă lume aşteaptă şi îşi amână rezervările să vadă ce se va întâmpla cu aceste restricţii legate de certificatul verde.

Reporter: Care sunt provocările de pe această piaţă?

Andrei Rusu: Ne confruntăm cu aceleaşi provocări de care se loveşte fiecare antreprenor din România:

- creşterea alarmantă şi galopantă a preţurilor din energie - noi deţinem unităţi hoteliere cu o capacitate mare de cazare, care şi în situaţia în care nu o să avem turişti o să trebuiască să menţinem o temperatură de consevare în clădiri şi acest lucru nu o să fie uşor;

- creşterea preţurilor carburanţilor - pe de o parte acest lucru duce la creşteri de preţuri din partea furnizorilor, iar pe de altă parte la scăderea posibilităţilor de a călători din partea turiştilor;

- lipsa acută a forţei de muncă din acest sector economic - nimeni nu mai vrea să lucreze într-un domeniu unde sunt atât de multe restricţii şi unde nu este sigur locul de muncă pe termen mediu sau lung;.

- creşterea termenelor de livrare pentru toate produsele cu care lucrăm, niciun furnizor nu-şi mai asumă riscul să facă stocuri de marfă pentru a putea face faţă cererii - regula de baza a devenit primul venit primul servit, restul să aştepte;

- stabilitatea politică pentru a crea stabilitatea economică - fără o direcţie clară dată de către autorităţi mai mult încurcă decât ajută (este foarte important să avem semnale clare şi consecvente în piaţă pentru a putea să ne facem planuri şi pentru a ne putea dezvolta).

Reporter: Ce investiţii aţi făcut sau aveţi în plan?

Andrei Rusu: Anul acesta am reuşit să finalizăm renovarea unui etaj complet din cadrul Hotelului Sovata, iar începând cu 1 noiembrie continuăm acest proiect cu renovarea a încă trei etaje din cadrul aceluiaşi hotel. Până la începutul sezonului de vară din anul 2022 sperăm să avem finalizată această investiţie de aproximativ 2.500.000 de euro şi să putem pune la dispoziţia turiştilor noştri 112 camere nou renovate.

Pe această cale dorim să le mulţumim clienţilor noştri pentru răbdarea de care au dat dovadă în aceste perioade greu încercate şi sperăm că şi anul viitor să ne bucurăm de aceaşi încredere pe care o acordă staţiunii Sovata, care este o staţiune în plină dezvoltare şi merită să fie vizitată de cât mai mulţi turişti.

Reporter: Mulţumesc!