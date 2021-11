SUPLIMENT PREŢUL SĂNĂTĂŢII"Este nevoie de multă educaţie a populaţiei în domeniul grijii faţă de sine"

Reporter: Care este povestea IOLA Center?

Ioana Berza: Deşi a fost inaugurată în decembrie 2018, povestea clinicii IOLA Center a început cu peste zece ani în urmă, odată cu pasiunea mea pentru echitaţie, un sport care mi-a adus multă bucurie, dar şi du­reri, cu precădere legate de sănătate. Am fost campioană naţională la categoria Echitaţie pentru Amatori, iar unul dintre caii mei, o iapă foarte apreciată pentru performanţele sale, m-a luat prin surprindere la un antrenament într-un concurs, oprindu-se brusc în faţa unui obstacol. Căderea a fost brutală şi am avut nevoie de timp îndelungat pentru revenire, din cauza herniilor şi deformărilor de coloană pe care le-am acumulat în timp, de spitalizare. Am avut un al doilea accident la picior la puţin timp după ce m-am recuperat. De data aceasta, călcâiul meu era într-o stare gravă şi ar fi trebuit să mă operez, însă am ales fizio-kinetoterapia. Atunci, interesul meu pentru recuperarea medicală a început să crească şi am dedicat din ce în ce mai mult timp studiului şi research-ului necesar des­chiderii unei clinici care să ofere astfel de servicii.

Încă din primii ani de facultate am început să mă documentez şi să cercetez piaţa locală, să identific oportunităţi. Cu sprijinul necondiţionat al părinţilor, am început să lucrez la visul meu.

Toate tehnicile pe care le învăţam în facultate le testam pe mine şi pe caii cu probleme musculare. După trei ani de licenţă şi master în Kineto, ştiam clar că îmi doresc să înfiinţez o clinică de recuperare medicală în Bacău. Am gândit totul ca la carte - în timpul facultăţii am vizitat multe clinici de recuperare medicală din ţară, am luat legătura cu toţi furnizorii de aparatură medicală de ultimă generaţie şi am reuşit să pun pe picioare clinica.

Numele clinicii a pornit de la prenumele meu, Ioana, din care am ales prima literă, căreia i-am alăturat cuvântul "ola". În limba hawaiiană, "ola" înseamnă sănătate. Am construit clinica IOLA cu gândul de a spune STOP DURERII. Pentru că şi eu fusesem acolo şi era un ţărm unde nu trebuia să stea nimeni pe termen lung.

• "Orice afecţiune greu de recuperat este o provocare pentru noi"

Reporter: Cum a fost trecerea de la sport la antreprenoriat, respectiv la o activitate în domeniul de recuperare medicală?

Ioana Berza: Principala provocare a fost să încep o nouă facultate la vârsta de 29 de ani. M-am confruntat şi cu teama de eşec, care în antreprenoriat reprezintă falimentul firmei şi de posibilitatea ca toţi anii de studiu, investiţiile şi pregătirea afacerii (de la construcţia clădirii până la achiziţia de aparatură şi recrutarea de personal) să fie în zadar. Toate acestea au fost acompaniate de celelalte roluri care abia apăruseră în viaţa mea personală, cel de soţie şi de mamă, care veneau şi ele cu provocările specifice de zi cu zi.

Am pus pe picioare clinica IOLA pentru că îmi doream ca toată lumea să aibă şansa să renunţe la durere şi să beneficieze de servicii de top fără să meargă în altă ţară sau alt oraş. Orice afecţiune greu de recuperat este o provocare pentru noi.

Am simţit că nu mai am energia necesară să continui în câteva rânduri, însă nu am renunţat şi mă bucur că s-a întâmplat aşa. Pentru mine, provocarea cea mai mare a fost să deschid o afacere într-un domeniu nou. Mi-am dat seama încă de la începutul drumului pe care pornisem - cel de antreprenoare, că este nevoie de eforturi mari ca să îmi pot pune în aplicare misiunea personală. Mi-am asumat că aveam să petrec trei ani la facultate fără garanţia că voi mai fi la fel de motivată să deschid o clinică după absolvire.

Mi-am dorit mult sa ajut oamenii să scape de durere mai repede şi mai ales pentru totdeauna. Şi cel mai mult mi-am dorit să ajut oamenii cu probleme neurologice, care au trecut prin accidente vasculare cerebrale sau altfel de traumatisme să îşi recapete independenţa şi viaţa, să poată să revină la rutina pe care o aveau înainte de accident şi să continue să traiască fără sechele.

• Investiţia iniţială în clinică: 1,4 milioane de euro

Reporter: La cât s-a ridicat investiţia iniţială în clinica de recuperare şi ce a presupus aceasta? Ce investiţii aţi mai făcut de la inaugurare şi ce mai aveţi în vedere?

Ioana Berza: Pentru a deschide clinica în decembrie 2018, am inves­tit 1,4 milioane de euro, dintre care 650.000 doar în aparatura medicală. Pe termen scurt, îmi propun să păstrez calitatea serviciilor noastre, să răspundem în mod corespunzător provocărilor legate de actualul context pandemic şi să ne facem cunos­cuţi din ce în ce mai multor români. Până la finalul anului, vizăm o cifră de afaceri de 200.000 de euro ca urmare a investiţiilor în marketing şi branding făcute încă de la începutul lui 2021. Pe termen mediu şi lung, avem în vedere achiziţia de noi aparate în acord cu progresele care se fac în industria medicală şi expansiunea în alte oraşe din România, printre care Iaşi, Braşov şi Bucureşti.

Reporter: Care a fost cea mai mare provocare în lansarea afacerii? Dar în lucrul cu pacienţii?

Ioana Berza: Pentru mine, provocarea cea mai mare a fost să deschid o afacere într-un domeniu nou. Am lăsat în urmă job-uri în care mi-ar fi fost mai uşor din punct de vedere emoţional şi în care nu aş fi investit atât de multe resurse, sentimente şi timp. În lucrul cu pacienţii avem provocări în fiecare zi. Şi probabil provocarea cea mai mare este lipsa unui comportament preventiv. Dar cred că ţine de noi ca naţie- mergem la medic în ultimul moment şi imediat ce vedem îmbunătăţiri renunţăm şi nu ducem terapia până la capăt. Apoi iarăşi o luăm de la început.

• "Nu există oferte standard, lucruri care să se potrivească tuturor"

Reporter: Ce servicii oferiţi şi ce afecţiuni trataţi la clinică? Care sunt cele mai frecvente afecţiuni ale pacienţilor?

Ioana Berza: Clinica IOLA oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie şi ozonoterapie si cuvântul cheie al clinicii este personalizarea. Nu există oferte standard, lucruri care să se potrivească tuturor. Există doar multă muncă, pasiune şi dorinţa de a recupera complet toţi pacienţii care ne calcă pragul. În Romania, serviciile de recuperare medicală sunt dificitare. Se investeşte mult în partea de diagnosticare, intervenţii chirurgicale, dar etapa de recuperare a rămas cumva "cenuşăreasa", deşi e foarte importantă în tot procesul de vindecare, uneori chiar mai importantă decât altele.

În cadrul Clinicii funcţionăm eficient, deoarece nu ne abatem de la regulile de bază, şi folosim metoda dezvoltată de mine - "METODA CTC", în trei paşi, adică:

ETAPA 1 - CONTROLUL/ CONSULTAŢIA

Aceasta este o etapă extrem de importantă, prin prisma informaţiilor pe care le primesc şi le observ, care îmi influenţează decisiv modul de a porni şi modela tratamentul pacientului. Practic am nevoie să ştiu tot despre durerea fiecărui pacient; când a apărut prima dată, de ce a apărut, cum s-a manifestat, ce frecvenţă de reapariţie are, există factori care o fac să apară, e influenţată de condiţiile de muncă sau de acasă, îl lasă să doarmă noaptea, e doar sezonieră, cedează în vreun fel, cum apare, cât de puternică e în stadiile ei acute, mai suferă şi de alte boli sau a avut alte traumatisme care este posibil să o influenţeze etc. Este un proces de ghidaj prin care eu port pacientul, ca să nu îmi scape absolut nimic din vedere, să fim perfect la zi cu tot, ca să pot trece la etapa a doua de întocmire a unui tratament specific.

ETAPA 2 - TRATAMENTUL

Acum, că avem toate informaţiile referitoare la starea de sănătate, a istoricului medical şi a întregulul istoric al afecţiunii pacientului, întocmim un "plan de bătaie" în care urmărim cu precădere atingerea următoarelor obiective: scăderea inflamaţiei, reducerea durerii, decontractarea zonei afectate, îmbunătăţirea metabolismului local (astfel încât şi organismul pacientului să înceapă să lupte singur cu durerea), redarea mobilităţii, în funcţie de situaţie: reducerea edemelor şi hematoamelor, reabsorbţia lichidului interstiţial, stimularea formării de calus etc. Realizăm toate aceste obiective prin proceduri de fizioterapie şi kinetoterapie adaptate fiecărui caz în parte. Lucrăm pe protocoale prestabilite de cei care au inventat aparatele noastre.

Pe perioada tratamentului pacientul este permanent monitorizat de către echipa noastră de kinetoterapeuţi, care ţin permanent legătura cu medicii sau cu kinetoterapeutul care a facut consultaţia, şi se intervine ori de câte ori este nevoie, pentru a ajunge la obiectivele stabilite.

ETAPA 3 - CONSOLIDAREA

Este etapa cea mai importantă, peste care din păcate foarte mulţi dintre pacienţi trec, consideră că, odată rezolvată durerea, este rezolvată şi cauza. Din păcate, timpul le arată că nu este aşa... Dacă nu stabilizăm ce s-a obţinut în tratament, reapariţia durerii va fi inevitabilă.

Cea mai frecventă afecţiune este durerea de spate.

• "Românii nu înţeleg prevenţia, se neglijează şi caută pretexte să amâne să îşi vadă de sănătate"

Reporter: A determinat pandemia, respectiv nevoia de a lucra de acasă, creşterea numărului pacienţilor cu afecţiuni ale coloanei?

Ioana Berza: Românii nu înţeleg prevenţia, se neglijează şi caută pretexte să amâne să îşi vadă de sănătate până ajung în stadii foarte avansate. Apoi vin în stadii acute şi grave, te străduieşti să-i scapi de durere şi chin, dar tot nu înţeleg că viaţa lor trebuie să se schimbe, că de acum, pe lângă "spălatul pe dinţi", ca să nu mai ajungă vreodată să trăiască un asemenea episod dureros este nevoie să urmeze exerciţii zi de zi, să consolideze ce am reparat împreună. După ce scapă de durere, îi "pierd" şi, culmea, dureros este că tot dânşii nu sunt multumiţi de ce am făcut împreună... Din punctul meu de vedere, este nevoie de multă educaţie a populaţiei în domeniul grijii faţă de sine şi a preîntâmpiăarii apariţiei afecţiunilor grave.

Reporter: Vă implicaţi personal în tratarea pacienţilor. Cum este legătura terapeut-pacient când terapeutul a trecut prin experienţa pacientului?

Ioana Berza: Cred că acesta este principalul meu atu. Când am început procesul de recuperare la o clinică de fizioterapie şi kinetoterapie mi-am dat seama cât de multă încredere am în acest domeniu, cât de multă pasiune trebuie să pui în toate aceste proceduri pentru a "repara" părţi din corpul omenesc pe care le credeai cumva "pierdute". A fost pentru a doua oară în viaţa mea când am simţit că asta este ceea ce trebuie să fac cu viaţa. Am simţit că aşa pot să îmi aduc cu adevărat aportul în această lume, că aici pot să fac o schimbare reală şi că pot să fac asta - pot să schimb destine. Mi-am găsit motivaţia acolo unde fusese perseverenţa sportivului de performanţă - în imposibilitate. Şi cred că reuşesc să le transmit pacienţilor mei această pasiune şi dorinţă a mea de la spune stop durerii.

Reporter: Care este cea mai mare bucurie pe care v-a adus-o munca de terapeut? Aţi avut cazuri "fără speranţă" care s-au rezolvat cu succes?

Ioana Berza: Majoritatea cazurilor care ajung la noi sunt declarate de alţii "fără speranţă". Ne-am specializat în a trata acolo unde nimeni nu mai oferă nicio şansă.

Eu sunt atrasă de domeniul recuperării medicale neurologice, poate pentru că aici văd cele mai spectaculoase reveniri. Mă emoţionează profund să văd parcursul pacienţilor care trec prin etape foarte dificile în recuperarea lor încercând să scape de durere.

Din punctul meu de vedere, toate etapele din procesul de recuperare sunt intense din punct de vedere emoţional. Atunci când primim un pacient care vine la noi pentru a-şi rezolva o problemă neurologică, intru în stare de alertă. În acel moment, se activează Ioana care vrea să ajute şi să salveze sănătatea şi viaţa celuilalt. Pe măsură ce procesul de recuperare avansează, apar şi momentele de cădere psihică a pacienţilor, care se confruntă cu durerea în mai multe rânduri înainte de a reuşi să o elimine din vieţile lor. Atunci când pleacă din clinică sănătoşi, eu trăiesc emoţii la fel de puternice în legătură cu ei, pentru că asta înseamnă pentru mine o despărţire, chiar dacă ştiu că de acum încolo vor fi bine, pentru că şi-au redobândit sănătatea în clinica noastră.

Reporter: Ce trebuie să facă un pacient care a încheiat un program de recuperare? Ce presupune disciplina ulterioară?

Ioana Berza: Nu există o conduită general valabilă, pentru orice tip de pacient. În funcţie de afecţiune, de istoric medical, de cum a reacţionat organismul în cadrul programului de recuperare avem recomandări diferite. Sigur, recomandările generale rămân valabile - mişcare, alimentaţie sănătoasă, stil de viaţă echilibrat.

Reporter: Cum v-a afectat pandemia afacerea?

Ioana Berza: Restricţiile din primăvara lui 2020 ne-au afectat cel mai mult, pentru că a fost nevoie să închidem clinica până la noi decizii ale autorităţilor. Nici reînceperea activităţii nu a fost uşoară, pentru că a fost nevoie să achiziţionăm noi aparate şi consumabile pentru a implementa măsurile necesare de protecţie a sănătăţii clienţilor şi angajaţilor noştri. În acelaşi timp, odată cu reluarea activităţii, clienţii noştri au fost precauţi cu privire la accesarea diverselor tipuri de servicii, printre care şi cele de recuperare medicală. În acest context, nu cred că au existat factori care au influenţat în mod pozitiv activitatea noastră sau a pacienţilor noştri.

Reporter: Care a fost cifra de afaceri în primul an de activitate, cum a evoluat aceasta şi care este estimarea pentru anul curent?

Ioana Berza: Efectele pandemiei se observă cel mai clar la nivel de cifră de afaceri. În 2020, am generat 84.000 de euro, comparativ cu un 2019 mult mai bun, în care am avut o cifră de afaceri de 134.000 de euro. Anul acesta, ne aşteptăm să creştem la 200.000 de euro.

Reporter: Vă mulţumesc!