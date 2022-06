SUPLIMENT RETAIL"Pe durata pandemiei, am simţit o deschidere mai mare către produsele româneşti"

Reporter: Care a fost sentimentul dumneavoastră, ca reprezentant al unei companii româneşti, în timpul pandemiei?

Susana Laszlo: Pe durata pandemiei, am simţit o deschidere mai mare către produsele româneşti, atât din partea consumatorilor, cât şi din partea reţelelor de magazine, pe de o parte pentru a susţine business-urile locale, iar pe de alta pentru că, în perioada de lockdown, bunurile de import au ajuns mult mai greu în ţară, ceea ce ne-a ajutat să atingem şi să fidelizăm ulterior un nou segment de consumatori. A fost o perioadă dificilă pentru toţi, cu provocări la tot pasul, însă experienţa de peste 30 de ani în domeniu şi calitatea produselor ne-au ajutat să ne menţinem în top.

În prima parte a pandemiei, când mall-urile şi magazinele de specialitate au fost închise, consumul s-a mutat preponderent în online. Offline-ul s-a diminuat în pandemie, dar şi-a revenit după ridicarea restricţiilor, iar în online trendul este şi acum în uşoară ascensiune.

Reporter: Cum a evoluat cererea online în cadrul companiei dumneavoastră?

Susana Laszlo: Cum era de aşteptat, în prima parte a lui 2020, când oamenii au petrecut foarte mult timp acasă, am înregistrat un ritm accelerat al vânzărilor online, atingând niveluri ale vânzărilor chiar şi de patru ori mai mari faţă de lunile anterioare pandemiei. De asemenea, în primul trimes­tru al acestui an, vânzările online au înregistrat o creştere record, de peste 110% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Ne-am adaptat strategia concentrându-ne pe canalele online şi pe parteneriate strategice. Am lansat produse noi, conform planului anual de inovaţie, şi am sărbătorit - împreună cu consumatoarele noastre - 30 de ani exis­tenţă pe piaţă. Cu siguranţă putem spune că online-ul nu mai reprezintă doar o tendinţă, ci a devenit esenţial şi parte integrantă a business-ului nostru: atât prin magazinul propriu, cât şi prin listările produselor pe alte platforme. Intensificarea acţiunilor pe segmentul online a venit în mod firesc, odată cu cererea tot mai mare din partea consumatorilor şi pe fondul restricţiilor de trafic generate de măsurile sanitare. Am investit mai mult în marketing online, atât pentru shop, cât şi pentru a interacţiona cu consumatoarele.

Reporter: Ce investiţii aţi făcut pentru această trecere?

Susana Laszlo: Investim constant în dezvoltarea propriului shop online şi a unor mecanisme inteligente de fidelizare a clienţilor din online şi de creştere a traficului. Însă, nu ne oprim aici. In­vestim în dezvoltarea unor comunităţi online, cu care suntem permanent în legătură, comunicându-le informaţii des­pre tot ce este nou, atât în portofoliul nostru, cât şi în piaţa de cosmetice, şi preluând feedback-uri care ne ajută să ne adaptăm, zi de zi, nevoilor acestora. Circa 12% din bugetul anual de marketing a fost investit în relansarea şi promovarea magazinului online.

Reporter: Care a fost strategia companiei pe care o reprezentati pentru a trece mai uşor prin criză?

Susana Laszlo: Experienţa acumulată de-a lungul timpului ne-a ajutat să ne adaptăm rapid, astfel încât nu a fost nevoie să luăm măsuri speciale, care să ne deturneze de la drumul nostru. Aşadar, ne-am urmat strategia de business pe care am stabilit-o când am demarat procesul de rebranding şi repoziţionare a companiei pe piaţă.

Am investit în marketing online, în special în valorile brandului COSMETIC PLANT, şi am decis să lansăm în special game, produse în sis­tem. Astfel, în ultimii doi ani am lansat peste 40 de produse noi, toate fiind extrem de bine primite în piaţă.

În prezent, continuăm să investim în cercetare şi inovaţie şi să lansăm noi produse revoluţionare pe piaţă. În cele peste trei decenii de existenţă am reuşit, datorită formulelor revoluţionare create, să marcăm o serie de premiere la nivel naţional, dar şi recunoaşterea internaţională pentru produsele noastre, aşa cum o demonstrează palmaresul de premii obţinute la nivel internaţional.

Reporter: Ce alte investiţii aveţi în plan pentru acest an şi care este bugetul alocat în acest sens?

Susana Laszlo: Anul acesta ne-am propus să investim în automatizarea zonei de producţie, bugetul alocat pentru acest demers ridicându-se la aproximativ 200.000 de euro. De asemenea, continuăm procesul de digitalizare, iniţiat prin implementarea unui nou program de contabilitate la începutul acestui an, ce are ca scop automatizarea mai multor paşi. Totodată, la nivel de resurse umane, vom dezvolta echipa de vânzări.

Nu în ultimul rând, vom continua să investim în cercetare şi inovaţie şi să lansăm noi produse pe piaţă. Pe viitor, în funcţie de evoluţia vânzărilor şi, implicit, a cererii, planurile de business includ şi creşterea capacităţii de producţie, astfel încât să putem dezvolta produse noi, în special pentru export.

Reporter: Cum aţi încheiat anul 2021 şi care este cifra de afaceri în primul trimestru al lui 2022?

Susana Laszlo: Am încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de 11,9 milioane de lei, în creştere cu aproximativ 6% faţă de 2020, fără a majora preţurile produselor.

Performanţele înregistrate de produsele care au la bază formule inovatoare şi care integrează generaţii noi de ingrediente s-au menţinut şi la începutul acestui an, în primul trimestru fiind înregistrate creşteri de peste 60% pentru familia de produse Fusion, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Vânzările online au înregistrat şi ele o creştere record, de peste 110% faţă de primul trimestru din 2021.

Reporter: Care sunt problemele cu care va confruntaţi şi ce măsuri consideraţi că ar fi nevoie să fie luate în domeniu?

Susana Laszlo: Pe de o parte, traversăm o nouă perioadă marcată de impredictibilitate, atât legată de costurile şi termenele de livrare ale materiilor prime şi ambalajelor, cât şi legată de costurile logistice.

Pe de altă parte, o mare provocare rămâne listarea de game în retailul modern, unde politicile de portofoliu la raft nu permit extinderea de gamă, deşi consumatorii solicită în mod constant diversitatea alegerii la raft, dovadă fiind magazinele specializate, unde vânzarea în sistem este din ce în ce mai apreciată.

Reporter: Ce perspective are piaţa de profil?

Susana Laszlo: Tendinţele în indus­tria cosmetică s-au schimbat, fără doar şi poate, de acum peste 30 de ani, de când a luat naştere COSMETIC PLANT, şi sunt în continuă schimbare. Astăzi, femeile au devenit mult mai conştiente de importanţa îngrijirii pielii şi acordă mai mult timp şi resurse acestui capitol din viaţa lor, documentându-se mai atent cu privire la ingredientele din compoziţia produselor pe care le includ în rutina lor zilnică. Consumatorii sunt mult mai educaţi, iar ingredientele naturale din ce în ce mai căutate.

Punctul nostru forte este că reuşim cu adevărat să potenţăm inteligenţa plantelor şi să o transpunem în produse cu eficacitate superioară, cu ajutorul noilor tehnologii, produse cu care astăzi ne mândrim şi care ne-au adus recunoaştere internaţională. Toate acestea sunt susţinute şi dovedite ştiinţific.

Cercetarea şi inovaţia, care stau la baza produselor de calitate, reprezintă esenţa filozofiei COSMETIC PLANT, fiind un atu important, indiferent de contextul pe care îl traversăm.

Reporter: Mulţumesc!