SUPLIMENT RETAIL / FAŢĂ DE 2020, CÂND RETAILUL ONLINE A CRESCUT CU 30%Piaţa de e-commerce din România a avut o creştere de 10%, anul trecut

Reporter: Ce perspective are retailul online, în noul context geo-politic?

Alexandra Vamanu: În 2021, piaţa de e-commerce din România a avut o creştere de +10% faţă de 2020, atingând cifra de 6,2 miliarde euro. Această creştere a venit peste o creştere deja spectaculoasă în 2020 (+30%) şi a fost mai mică decât ne aşteptam, în principal din cauza întreruperii lanţului de aprovizionare şi a costurilor de transport ridicate. Atât la nivel local, cât şi global, retail-ul online va continua pe un trend ascendent, însă făcând parte din economia de piaţă va avea viteze diferite de creştere.

Reporter: Ce servicii oferiţi şi care sunt costurile pe care le presupun acestea?

Alexandra Vamanu: Agenţia Sinaps se încadrează în rândul agenţiilor de performance marketing, adică marketing care produce rezultate palpabile, măsurabile. Aici intră multiple servicii: promovare pe Google, Facebook, YouTube sau TikTok, LinkedIn, Graphic / Web Design, E-Mail Marketing, Social Media şi alte servicii adiacente. Focusul a fost de la bun început pe partea de promovare plătită pe cele mai populare platforme din lume, dar ascultăm mereu cerinţele clienţilor şi ne adaptăm nevoilor acestora. Costurile sunt şi acestea pliate pe nevoile clienţilor - Considerăm că practicăm un fair-pricing, un tarif care să fie win-win, atât pentru client, cât şi pentru noi ca specialişti.

Reporter: Cărui segment de clienţi vă adresaţi şi cu ce avantaje veniţi în faţa concurenţei?

Alexandra Vamanu: Ne adresăm în principal afacerilor, celor care vând produse sau servicii, online sau offline, iar clienţii noştri sunt companii de orice dimensiune, noi sau cu vechime, jucători mici sau mari. Considerăm că unul dintre principalele noastre avantaje este fix acesta: modul în care ne putem plia pe dorinţele clientului, în momentul în care acesta are nevoie de serviciile noastre.

Reporter: Care sunt paşii pe care un antreprenor trebuie să îi facă pentru a-şi deschide o platformă online de vânzare de produse?

Alexandra Vamanu: Fiecare client, fiecare afacere are particularităţile sale, deci nu putem spune că există o serie de paşi obligatorii. Consiliem clienţii care sunt la început de drum şi îi ajutăm să-şi aleagă platforma potrivită, dar asta după ce avem o serie de discuţii cu aceştia, să le descoperim nevoile, dorinţele şi obiectivele.

Reporter: Din ce zonă vin cererile cu preponderenţă?

Alexandra Vamanu: Din zona de e-Commerce. Este de departe cea mai adaptată industrie pentru a se promova online. Portofoliul nos­tru este reprezentat în procent de 75% de magazine online, iar aici avem active atât startup-uri şi bineînţeles magazine #1 pe nişa lor în România.

Reporter: Credeţi că cererea din piaţă va continua sa fie preponderent online şi dacă da, sunt pregătite platformele comerciale online să facă faţă unei astfel de cereri pe termen lung? Dar compania pe care o reprezentaţi are capacitatea pentru satisfacerea unei cereri cres­cute?

Alexandra Vamanu: Cererea va fluctua, ceea ce este perfect normal. În ultimii doi ani spre exemplu, zona de HoReCa a avut cel mai mult de suferit, iar în următorii 2-3 ani vedem o creştere impresionantă pe această zonă. Deja trendurile Google ne indică faptul că lumea va călători foarte mult vara şi toamna aceasta. Dar până şi marile resorturi, hoteluri sau companii aeriene se promovează online şi generează venit cu ajutorul marketingului digital. Agenţia noastră este construită din primele momente cu o adaptabilitate ridicată la mediul de business. Urmărim constant tendinţele macro şi micro-economice şi ne mulăm pe ce se cere în piaţă.

Reporter: Cum a evoluat structura cererii şi ce tendinţe sunt în piaţă?

Alexandra Vamanu: În mod cert clienţii ce intră acum în piaţă acordă mai multă importanţă internetului decât până acum. Pandemia a avut un rol important în stabilizarea online-ului în strategiile de business din România. Este bine, dar încă există un drum lung de parcurs. Mediul digital este unul extrem de fluid, de dinamic, iar aici considerăm că intervine puternic o agenţie. Clienţii pur şi simplu nu au timpul necesar la îndemână să fie la curent cu tot ce se schimbă, dar agenţiile exact asta fac, acesta este scopul lor. Noi avem un departament dedicat Research & Development, care testează mereu noi tehnici de promovare, noi canale, dar şi noi soluţii de optimizare efectivă a proceselor noastre interne.

Reporter: Ce cifră de afaceri aveţi după primul trimestru din 2022?

Alexandra Vamanu: În perioada ianuarie-martie 2022 am înregis­trat o creştere de 30% de la an la an, creştere ce se încadrează în obiectivul nostru de 1,5-1,6 milioa­ne de euro pe final de an.

Reporter: Ce planuri de investiţii aveţi? Câte magazine online aveţi pe platformă şi ce estimări aveţi pentru acest an?

Alexandra Vamanu: Fiecare an de la lansarea agenţiei a însemnat un an de investiţii, în principal în oameni. Pentru serviciile pe care le oferim avem nevoie în principal de oameni foarte competenţi, creativi şi care sunt adevăraţi specialişti cu experienţă. Anul acesta am deschis un nou sediu fizic, în Bucureşti, un loc care să reprezinte un punct de sprijin, atât pentru clienţi şi parteneri, dar şi pentru angajaţii noştri.

Reporter: Mulţumesc!