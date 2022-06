Reporter: Care a fost trendul comerţului online în ultimii ani?

eMAG: În ultimii doi ani a crescut numărul celor care au comandat cel puţin un produs online şi, convinşi de serviciile bune şi de oferta variată, mulţi au rămas loiali noului mod de a face cumpărături.

Asociaţia Română a Magazinelor Online a estimat că sectorul de comerţ online a depăşit 6 miliarde de euro în 2021, de la 5,6 miliarde de euro în 2020. Evoluţia din ultimii doi ani a fost însă diferită - dacă în 2020 am văzut o evoluţie la toate categoriile de produse, în 2021, pe măsură ce utilizatorii s-au obişnuit cu acest canal de cumpărături, s-au orientat mai mult către servicii cu valoare adăugată.

De exemplu, interesul pentru Genius, abonamentul la livrări gratuite şi oferte exclusive, a fost în creştere, iar după doi ani în care a ajuns la peste 340.000 de abonaţi, începând din 15 iunie a devenit disponibil şi pentru clienţii Tazz, FashionDays şi Freshful, în acelaşi abonament, la acelaşi preţ. În contextul în care preţurile au crescut, o astfel de soluţie, care aduce economii suplimentare la bugetul familiei, va fi, cu siguranţă, de ajutor. De pildă, un client eMAG a economisit pe parcusul unui an, aproximativ 340 de lei din costurile de transport. Acum, odată cu extinderea în alte trei aplicaţii, economiile se pot dubla.

De asemenea, datorită flexibilităţii pe care o oferă, livrarea în lockerele easybox, dezvoltate de Sameday, a devenit, treptat, principala metodă folosită de livrare, astfel că una din două comenzi este livrată prin această metodă. Drept urmare, reţeaua s-a extins la 3.000 de unităţi.

Estimările arată că e-commerce reprezintă cam 8% din piaţa de retail în România, dar în alte pieţe, precum cea din Marea Britanie, acest procent este în jur de 30%, ceea ce arată potenţialul de dezvoltare pe plan local.

Reporter: Cum a evoluat cererea online, în ultimul an?

eMAG: Cererea s-a menţinut pe un trend de creştere, iar oamenii au început să comande dintr-o varietate tot mai mare de produse, de la produse pentru copii, articole de îngrijire personală şi a casei sau articole fashion şi decoraţiuni până la produse alimentare, băuturi sau hrană pentru animale. Unul dintre motivele pentru care Genius s-a extins în cele patru aplicaţii este legat şi de varietatea crescută de produse pe care oamenii le pun în coş, pentru că ne-am dorit să poată accesa beneficiile abonamentului pentru cât mai multe categorii.

Reporter: Ce perspective are retailul online, în noul context geo-politic?

eMAG: Unul dintre avantajele online-ului este acela că utilizatorii nu sunt limitaţi la un spaţiu geografic. Deşi conflictul din Ucraina are efecte şi pe plan local, iar unele fabrici din Asia nu lucrează la capacitate maximă, din cauza Covid, credem că această perioadă va fi depăşită. Noi am crescut capacitatea de stocare şi colaborăm îndeaproape cu partenerii noştri, pentru a ne asigura că aceste provocări sunt resimţite cât mai puţin de către clienţii noştri.

Cum spuneam deja, potenţialul de creştere este încă mare, dacă ne uităm la pieţele mai mature şi depinde de calitatea serviciilor şi de modul în care companiile din acest sector vor reuşi să rezolve nevoile pe care clienţii le au. În această perioadă în care oamenii sunt mai atenţi cu cheltuielile, comerţul online este o soluţie pentru a face economii prin intermediul unor servicii care îi scutesc de cheltuiala transportului, precum Genius sau livrarea la easybox. Pe lângă aces­tea, clienţii eMAG au acces şi la soluţii de plată eşalonată precum Buy Now Pay Later (cumperi acum, plăteşti mai târziu) sau Slice it (plata în patru rate egale).

Reporter: Credeţi că cererea din piaţă va continua să fie preponderent online?

eMAG: Credem că pentru clienţi este important să beneficieze de soluţii care să îi ajute să economisească timp şi bani, iar o gamă variată de produse, la preţuri bune, reprezintă, cu siguranţă, un atu. Astfel, devin din ce mai importante serviciile, iar retailerii care vor înţelege aceste nevoi şi vor răspunde cu soluţii adaptate nevoilor consumatorilor vor fi apreciaţi.

Cererea evoluează de la o perioadă la alta, de pildă după ridicarea restricţiilor a existat un trend mai accentuat pentru cumpărăturile de la mall, dar treptat lucrurile se normalizează, iar cei care au cumpărat în ultimii doi ani din online au des­coperit beneficiile şi continuă să folosească acest canal care îi ajută să facă economii de timp, prin soluţiile inteligente de shopping pe care le pot găsi - de la easybox sau Genius până la soluţii de plată avantajoase precum Buy Now Pay Later (cumperi acum, plăteşti mai târziu) sau Slice it (plata în patru rate egale).

Reporter: Care este strategia magazinului pe care îl reprezentaţi pentru a face faţă provocărilor, dar şi oportunităţilor create de actualul context?

eMAG: Avem o strategie de dezvoltare pe termen lung, demarată în 2021, care are în vedere un plan de investiţii de 3,2 miliarde lei până în 2024, cu obiectivul de a le oferi clienţilor o experienţă mai bună online şi a le pune la dispoziţie instrumente care să le faciliteze progresul individual. Aceste investiţii sunt direcţionate către cinci piloni: dezvoltarea internaţională, dezvoltarea de tehnologie româ­nească, dezvoltarea antreprenorialului digital prin intermediul platformei Marketplace, dezvoltarea serviciilor logistice şi susţinerea altor businessuri de tehnologie, prin eMAG Ventures.

În primul an, investiţiile s-au ridicat la 1,1 miliarde de lei. Astfel, pentru a le oferi clienţilor o experienţă de shopping mai bună, dar şi posibilitatea de a comanda produsele dorite la orice oră prin intermediul aplicaţiei sau de pe laptop, dar şi să aleagă dintr-o varietate mai mare, investiţiile din ultimul an în tehnologie au fost de 128 de milioane de lei.

De asemenea, am investit 493 de milioane de lei în logistică pentru infrastructura digitală, iar astfel am simplificat procesul de livrare şi retur. În prezent, una din două comenzi ale clienţilor ajunge în easybox. Un rol important în acest proces de eficientizare îl are reţeaua easybox dezvoltată de Sameday, care va fi extinsă atât în România, cât şi în Ungaria, în următoarea perioadă.

De asemenea, am investit peste 90 de milioane de euro în construcţia celui de-al doilea hub logistic din comuna Joiţa, care contribuie la crearea a peste 1.200 de locuri de muncă noi şi pune la dispoziţia antreprenorilor care vor să îşi dezvolte business-ul online infrastructura ncesară. Tot în ultimul an am investit 72 de milioane de lei în dezvoltarea ecosistemului Marketplace, facilitând accesul sellerilor atât pe piaţa din România, cât şi pe pieţele din Ungaria şi Bulgaria. În prezent, sunt peste 2.500 de comercianţi care vând internaţional, iar numărul lor va ajunge la 4.000 în viitor.

Continuăm să investim în companii de tehnologie prin eMAG Ventures, doar în dezvoltarea Flip, un business promiţător din economia circulară, am investit până acum 8,5 milioane de euro, iar recent am început investiţiile în Atlas, o platformă de servicii de telemedicină.

Reporter: În ce măsură v-aţi dezvoltat oferta/capacitatea de depozitare/vânzare, anul trecut?

eMAG: În toamna acestui an vom finaliza procesul de automatizare a noului nostru centru logistic de la Joiţa, judeţul Giurgiu, care va avea ca rezultat creşterea productivităţii şi a vitezei de procesare a comenzilor şi, implicit, se va reflecta şi în menţinerea unor preţuri mai mici pentru clienţii noştri. În urma introducerii noii tehnologii, viteza de procesare a coletelor va creşte de la 250.000 la 500.000 de unităţi/zi.

De asemenea, depozitul, care are o suprafaţă de 130.000 de metri pătraţi, va permite integrarea a peste 1.000 de selleri din Marketplace în sistem Fulfilment, ceea ce înseamnă că eMAG va prelua toată partea logistică, astfel încât aceştia se vor putea concentra mai bine asupra business-ului.

Comunitatea de antreprenori care îşi dezvoltă business-ul prin platforma Marketplace a crescut de altfel în ultimul an, depăşind 42.000 de IMM-uri, iar gama de produse disponibile pentru clienţii noştri creşte semnificativ datorită antreprenorilor din platformă. În prezent, pe eMAG sunt disponibile peste 12 milioane de produse, iar oferta este în continuă creştere.

Reporter: Care sunt rezultatele financiare ale eMAG?

eMAG: Datorită investiţiilor pe care le-am făcut, grupul eMAG a înregistrat o cifră de afaceri de 9,57 miliarde de lei în 2021, dintre care veniturile realizate de eMAG în România reprezintă 5,68 miliarde de lei.

Reporter: Care este evoluţia competiţiei din piaţă?

eMAG: Piaţa de retail este extrem de competitivă, iar România a devenit atractivă şi pentru alţi retaileri internaţionali. Am văzut în ultimii doi ani o dezvoltare accelerată a segmentului de fashion, dar şi în segmentul de cumpărături alimentare online, care pe termen mediu şi lung are toate datele să crească.

Competiţia este benefică în special pentru clienţi, care dobândesc acces la o gamă mai variată de produse şi servicii, dar şi la preţuri mai bune.

Reporter: Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în activitatea zilnică?

eMAG: Una dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm este legată de educaţie. Din păcate, pandemia a accentuat problemele cu care se confruntă copiii din mediul rural, iar recuperarea acestor ani este o provocare extrem de mare. Fără educaţie nu putem progresa ca societate, aşadar este responsabilitatea noastră, a tuturor, să identificăm soluţii pentru aceşti copii.

De peste zece ani suntem implicaţi în programe de educaţie remedială alături de Fundaţia Nouă ne pasă, care a demonstrat că are un impact vizibil în comunităţile unde activează şi poate schimba vieţi şi vom continua să îi susţinem pentru a contribui la transformarea Româ­niei într-un stat cu o populaţie bine educată, care produce valoare.

Prin intermediul programului "Nouă ne pasă", copiii din centrele dezvoltate de Fundaţie recuperează lecţiile de matematică şi româ­nă, cu scopul de a ajunge la zi cu materia şi au şanse mai mari de a rămâne în şcoală o perioadă mai mare de timp.

În anul şcolar 2021/2022, au fost ajutaţi să îşi continue educaţia 2.422 de copii pentru care profesorii din program au oferit 30.500 de ore. Pentru aceşti copii, eMAG a iniţiat campania "Educaţia nu se opreşte niciodată", prin care oricine poate suţine copiii din programul Nouă ne pasă cu o donaţie direct din aplicaţie sau din site atunci când achiziţionează un produs şi poate contribui la susţinerea orelor de educaţie remedială pentru copiii cu risc de abandon şcolar. De asemenea, prin intermediul Fundaţiei, susţinem şi olimpicii la matematică sau fizică cuprinşi în programul Hai la Olimpiadă!, pentru care profesorii au dedicat, pe parcursul anului şcolar 2021/2022, 11.807 ore. Totodată, oferim granturi pentru alte fundaţii în valoare de 12.000 euro pentru fiecare proiect, până acum fiind acordate 32 de granturi.

Reporter: Mulţumesc!