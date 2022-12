TRAVELMINT:Care au fost trendurile care au influenţat vacanţele în ţară din acest an?

Extrem de plin, dificil pe alocuri, schimbător: 2022 a fost anul în care s-a produs revenirea treptată la normalitate, după cei doi ani de pandemie în care deplasările au fost marcate de restricţii şi interdicţii, conform unui comunicat remis redacţiei. Însă anunţarea măsurilor de relaxare, o veste mult aşteptată de românii dornici de vacanţe fără condiţii speciale, a căzut pe un plan secund odată cu invazia rusă în Ucraina, un eveniment care a făcut ca românii să se solidarizeze şi să se mobilizeze pentru a le da o mână de ajutor refugiaţilor ucraineni.

Potrivit sursei citate, tot în 2022, turismul, la fel ca multe alte domenii, a fost afectat de un val de scumpiri, inflaţia fiind chiar şi în prezent un fenomen care stârneşte îngrijorare în rândul românilor. Tocmai din acest motiv, turiştii s-au orientat către promoţii la sejururile din ţară şi au profitat de emiterea voucherelor de vacanţă pentru a se bucura de preţuri mai bune.

Iar asta nu e tot. Turismul românesc a trecut prin numeroase evenimente în 2022, pe care platforma hotelieră online Travelminit.ro le-a adunat într-o scurtă analiză a principalelor trenduri.

Februarie 2022: Izbucnirea războiului în Ucraina a afectat negativ turismul românesc

Invazia rusă în Ucraina din 24 februarie 2022 a generat îngrijorare în lumea întreagă, dar a şi declanşat un val de solidaritate pentru sprijinirea refugiaţilor fugiţi din calea războiului. Travelminit.ro a reacţionat rapid şi s-a alăturat brandurilor care au susţinut refugiaţii în această perioadă prin crearea unei platforme prin care au fost puse la dispoziţie 1000 de locuri de cazare gratuite pentru ucraineni. Iniţiativa a fost posibilă graţie hotelierilor şi proprietarilor de case de vacanţă care au adăpostit refugiaţi în unităţile lor de cazare, oferindu-le, fie şi temporar, un mediu sigur şi protecţie.

Mai 2022: Emiterea voucherelor de vacanţă a impulsionat rezervările interne

Luna mai a adus o veste extrem de bună pentru românii bugetari: cardurile de vacanţă pentru 2022 au început să fie încărcate exact în pragul sezonului estival, o măsură aşteptată atât de turişti, cât şi de hotelieri. Începând din acest an, voucherele de vacanţă sunt disponibile numai pe suport magnetic, pe cardurile încărcate cu suma de 1.450 de lei. Travelminit este platforma hotelieră online cu cea mai mare ofertă de cazare cu vouchere de vacanţă, iar procesul de rezervare decurge simplu şi rapid, plata se face online, astfel că rezervarea este confirmată din doar câteva clickuri.

O altă veste bună a fost extinderea perioadei de valabilitate a voucherelor de vacanţă rămase neutilizate din 2019 şi 2020, care au putut fi folosite la rezervarea cazărilor în ţară până la finalul lunii iunie.

Vară 2022: muntele a câştigat detaşat în preferinţele românilor din această vară

Sezonul estival a adus surprize în ceea ce priveşte trendul rezervărilor de vară. Inflaţia a generat creşteri de 17% la preţurile de cazărilor, iar litoralul, odinioară cea mai căutată destinaţie a verii, a pierdut teren în faţa muntelui. Este primul an când, pe timp de vară, cea mai mare creştere din punctul de vedere al numărului de rezervări pe platforma travelminit.ro se înregistrează la munte şi nu la mare. Destinaţiile montane pe platforma Travelminit au înregistrat o creştere anuală a rezervărilor de 45%, pe când numărul rezervărilor de pe litoral a crescut cu doar 41% anul acesta comparativ cu anul trecut. De asemenea, rezervările pentru marile oraşe au crescut cu 31%, iar cele pentru destinaţiile balneo-climaterice au crescut cu 19%, semnalându-se astfel creşteri semnificative pentru toate zonele în comparaţie cu vara anului trecut, subliniază sursa citată.

Toamnă & Iarnă 2022: revin minivacanţele în România

Lunile de toamnă au adus o vacanţă de o săptămână pentru elevi, ceea ce i-a făcut pe turişti să se orienteze către destinaţii şi cazări care oferă condiţii şi activităţi potrivite pentru întreaga familie. Potrivit unui raport publicat de Travelminit.ro, în topul celor mai căutate şi rezervate destinaţii de toamnă au fost: Braşov, Predeal, Sibiu, Bucureşti, Oradea, Poiana Braşov, Sovata, Băile Felix, Cluj-Napoca, Sinaia.

Trendul minivacanţelor a continua cu zilele libere oferite de Sf. Andrei (30 noiembrie) şi Ziua Naţională (1 Decembrie). Guvernul a anunţat că şi ziua de vineri, 2 decembrie, va fi liberă pentru bugetari, astfel încât să se poată face punte cu weekendul, ceea ce înseamnă că românii s-au putut bucura de o minivacanţă de cinci zile. În topul celor mai populare oraşe pentru minivacanţa de Ziua Naţională au fost Braşov, Sibiu, Predeal, Bucureşti, Cluj-Napoca.

"În 2022, am pus la cale cele mai multe campanii pe promotii.travelminit.ro în special, venind în sprijinul clienţilor noştri cu oferte pentru toate buzunarele, cu un portofoliu variat de cazări în toată România, cu o platformă uşor de utilizat. Am încheiat cu succes campania de Black Friday cu pachete promoţionale care au oferit reduceri de până la 57% şi am crescut vânzările cu 45% comparativ cu 2021.

Încheiem anul cu cea mai festivă campanie, Sărbători Magice, în cadrul căreia oferim pachete de cazare disponibile şi în 2023, inclusiv în timpul sezonului estival", mai spune Travelmint.

2022 a venit şi cu o tranzacţie importantă pentru brand: Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce şi media din Polonia, cotată la bursă şi cu sediul în Varşovia, a achiziţionat Szallas Group, care, în România, operează platforma Travelminit.ro. Tranzacţia a fost evaluată la 72 milioane de euro, plus numerarul net al companiei, care este estimat la 10 milioane de euro la data încheierii tranzacţiei, valoarea totală a achiziţiei ajungând la 82 milioane de euro.

"Am avut un an plin de provocări, în care am fost nevoiţi să ne adaptăm din mers, să accelerăm ritmul, să fim mereu pe fază. Ne bucurăm că volumul vânzărilor anul acesta a ajuns la 20 de milioane de euro, o creştere semnificativă 42% comparativ cu anul trecut şi 73% comparativ cu 2019. Totodată, am avut şi 2 milestone-uri principale anul acesta, în primul rând am lansat Travelminit VIP, un program de fidelitate care oferă instant de la 10 până la 20% reducere la aproximativ 800 de unitate în România. În acelaşi timp, înrolarea în acest program se face în mod gratuit, iar turiştii pot beneficia de servicii gratuite de la unităţi şi acces mai repede la oferte şi campanii speciale. Nu în ultimul rând, suntem onoraţi că facem parte de Wirtualna Polska Holding, cu care accelerăm creşterea noastră în perioada următoare şi care ne ajută să oferim servicii şi mai satisfăcătoare pentru clienţi şi parteneri." - spune Rigo Ferenc, CEO Travelminit, se meţionează în comunicat.