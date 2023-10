English Version

Cei care aleg să-şi petreacă vacanţa în Mexic nu se vor bucura doar de mare şi de ocean, doar de istorie şi de cultură, doar de junglă şi de tradiţii, ci şi de resorturile hoteliere care acolo nu sunt clasificate numai cu stele, ci şi cu diamante.

În zonele turistice din Mexic găsim doar ansambluri hoteliere all inclusive, care depăşesc cu mult ceea ce ştim noi că înseamnă 5 stele; sunt resorturi amplasate la marginea mării sau a oceanului, pe spaţii întinse, de zeci de mii de metri pătraţi, în care arhitectura se împleteşte cu natura tropicală, în care flora şi fauna specifice zonei îmbogăţesc peisajul şi care sunt distinse cu câte patru diamante.

Astfel de complexuri, în Riviera Maya din peninsula Yucatan, sunt Dreams Tulum, Margaritaville Beach Resort sau Mayaland Hotel & Bungalows, resort în care au poposit, de-a lungul anilor, personalităţi precum Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Sarah Braiden, Elton John sau Jennifer Lopez.

• Dreams Tulum - un resort în mijlocul junglei

Unul dintre resorturile specific mexicane este Dreams Tulum Resort & Spa, care face parte din lanţul hotelier Hyatt şi care este situat la malul Mării Caraibelor, în mijlocul Parcului Natural din Tulum. Înconjurat de hectare de grădini tropicale şi de junglă, nu departe de ruinele antice maiaşe, Dreams Tulum este un complex distins cu 4 diamante AAA şi oferă tot luxul de care un turist are nevoie pentru o vacanţă perfectă. Arhitectura proprie coloniilor mexicane se împleteşte cu cea contemporană de cea mai înaltă clasă, iar camerele dispun, toate, printre altele, de câte o terasă mobilată, de băi din marmură, precum şi de service room 24 de ore din 24. Resortul dispune şi de o zonă dedicată doar adulţilor şi de camere cu acces direct la una dintre piscine. Plaja privată ocupă 3,6 km de nisip fin alb, oferind facilităţi pentru activităţi recreative şi sportive, iar piscinele ansamblului hotelier sunt încălzite. Dreams Tulum Resort & Spa are zone de masă în stil tradiţional şi spectacole nocturne. Cu un număr de 600 de angajati, locaţia este prevăzută cu grădini, o piaţă mexicană, cramă, şase restaurante a la carte şi un buffet.

Fiind situat în mijlocul grădinilor tropicale, resortul este un spaţiu unde se simt foarte bine diverse animale specifice zonei, precum ratoni, iguane, sereke, veveriţe, dar şi păsări de diferite tipuri, culori şi dimensiuni.

Marco Soria, general manager Dreams Tulum Resort & Spa, a spus, în cadrul unei întâlniri restrânse cu presa din România, că pe suprafaţa de 17 hectare pe care este construit resortul puteau fi amenajate 2000 de camere, însă complexul are numai 432 de camere, acestea având suprafeţe de 52 de mp şi având vedere la grădină sau la ocean. Marco Soria a precizat că urmează ca majoritatea camerelor şi restaurantelor să fie restaurate la interior.

Ansamblul hotelier dispune de zone deschise unde oamenii se pot plimba, dar şi de mai multe locaţii pentru petreceri private, pe plajă şi în grădinile restaurantelor, a mai spus managerul resortului. Potrivit acestuia, cei mai mulţi turişti care vin la Dreams Tulum sunt americani (60% din totalul turiştilor de aici), urmaţi de mexicani şi de europeni - germani, italieni, spanioli...

"Compania are 110 hoteluri, incluzându-le pe cele din Europa. În Mexic se află 46 dintre hotelurile din lanţ, circa jumătate dintre acestea aflându-se în Riviera Maya. Grupul deţine mai multe branduri, unele se adresează familiilor, iar altele sunt adults only, toate fiind în regim all inclusive", a declarat Marco Soria, apreciind că 2023 este cu adevărat primul an în care compania şi-a revenit după pandemie: "În general, avem 80% grad de ocupare. Anul acesta a fost puţin mai jos. Resortul este foarte căutat de către americani şi mexicani pentru evenimentele private, pentru nunţi, pentru lunile de miere; europenii vin în familie".

Managerul Dreams Tulum ne-a spus că Riviera Maya reuneşte un total de 120.000 de camere, în Tulum fiind circa 100 de hoteluri, dar de capacitate mai mică.

Alejandra Alvarez, director de vânzări în cadrul resortului, ne-a precizat că aici vin circa 25.000-35.000 de turişti lunar, Dreams Tulum fiind un complex hotelier care se adresează familiilor, situate la 10 minute de oraşul Tulum şi la 90 de minute de aeroporul internaţional Cancun: "O veste bună este că vom avea aeroport intenaţional la Tulum, care va fi deschis din decembrie, anul acesta".

Preţul camerelor începe de la 300 de dolari pe noapte pentru o persoană şi ajunge la 700 de dolari pentru camerele master, în funcţie de sezon

Din acest brand fac parte hotelurile Dreams Tulum, Dreams Natura, Dreams Flora, acestea identificându-se pentru faptul că se adresează familiilor, ne-a mai spus Alejandra Alvarez, adăugând: "Pot caracteriza turistul în funcţie de sezon - vara vin turiştii tineri, în septembrie avem un turist mai adult, persoane pensionare care îşi dedică timpul pentru a se relaxa şi fac vacanţe lungi, având o putere financiară mai mare. Despre ceea ce se poate să faci în zonă, pot să spun că, în Riviera Maya, sunt multe cenote (puţuri de apă subterane în roci), sunt parcuri naturale, plaje, râuri, parcuri culturale, cu activităţi în aer liber şi activităţi din cultura mexicană. Se poate merge în oraşul Tulum, unde sunt restaurante, hoteluri, magazine, cluburi pe plajă. Cui îi place aventura poate merge la zonele arheologice cum ar fi Chichen Itza, situată la o oră distanţă de noi. De asemenea, sunt oraşele micuţe cum ar fi Valladolid sau Merida, unde poţi merge să vizitezi. Aici sunt mulţi oaspeţi care merg în tururi, pleacă dimineaţa, eventual se întorc la prânz şi apoi pleacă din nou".

• Margaritaville Beach Resort Riviera Maya - un complex hotelier nou de peste 100 milioane dolari

Margaritaville Beach Resort Riviera Maya este un complex hotelier adults only de 355 de camere deschis în luna iunie, unde până acum au mers mai mult turişti americani (în proporţie de circa 65%). Pe lângă aceştia, de noul resort se mai bucură canadieni, mexicani, precum şi turişti din ţările latino-americane. Pentru noiembrie sunt rezervări făcute de către turişti din Marea Britanie, după cum spune Grecia Lopez, directorul general al ansamblului hotelier.

Managerul resortului a menţionat, printre altele: "Conceptul de adults only este unul de succes. Acum, avem un grad de ocupare de 55% şi sper ca după un an de functionare să ajungem la 70%. Pentru perioda Sărbătorilor de Iarnă (Crăciun şi Revelion) avem program special pe plajă şi la piscină, cină specială la toate restaurantele, focuri de artificii, muzică şi dans. Toţi bucătarii şefi sunt mexicani, dar avem restaurante cu specific cum ar fi cel italian, asiatic, mexican etc. Avem 375 de angajaţi, toţi mexicani. Mai avem hoteluri în Jamaica şi în Republica Dominicană. În Mexic, pe lângă acesta, din brandul Margaritavile mai fac parte alte două hoteluri, acestea trei satisfăcând nevoile tuturor clienţilor - unul fiind conceput adults only, cu linişte şi facilităţi de relaxare, altul fiind familly friend, cu locuri de joacă, meniu şi facilităţi pentru copii, şi un al treilea - mixt. Aici, preţurile depind de sezon, de contractul cu turoperatorul şi de locul de unde provine turistul, acum camerele la Margaritaville Beach Resort Riviera Maya costând între 182 şi 250 de dolari pe zi, de persoană", a mai spus Grecia Lopez. Complexul dispune de piscine, spa, sală pentru gym, o fabrică de bere, cinci restaurante şi patru baruri, toate camerele având vedere la mare.

Rafael Jr. Feliz, vicepreşedintele pe vânzări şi marketing la nivelul Europei, a precizat că se intenţionează construirea unui resort Margaritaville în Republica Dominicană, în sudul ţării, unde se află cel mai frumos parc natural din întreaga ţară: "Mai avem planuri în Belize şi în Honduras. Extindem brandul în toată zona Caraibelor. Margaritaviile este un brand de lux. Preferinţele europenilor diferă foarte mult de la ţară la ţară - nemţii îşi petrec toată ziua pe şezlongurile de la plajă, pe nisip sau în apă, în schimb un britanic căruia îi place doar să vadă plaja, petrece toată ziua în piscină. La micul dejun britanicii vor să aibă gemul lângă pâine şi untul de arahide, cârnaţii şi fasolea cu care sunt obişnuiti, italienii - care practic nu iau micul dehjun - beau un espresso, iau o bucăţică de ceva şi deja sunt în piscină. Iar noi încercăm să ne adaptăm la orice oaspete, de fiecare naţionalitate".

În prezent, hotelul nu are plajă, dar urmează să fie construită, după cum ne-a spus Rafael Jr. Feliz: "Era o plajă foarte frumoasă aici, dar uraganele repetate au distrus-o. Acum suntem în negociere cu autorităţile locale să construim o frumoasă plajă, însă este vorba de reciful de corali din zonă, care este al doilea cel mai mare din lume şi care începe de aici şi se termină în Panama, acesta fiind protejat de Guvern. Ca să construim plaja trebuie să obţinem o autorizaţie, însă abia am deschis hotelul şi aşteptăm ca aceasta să fie eliberată".

Sursa citată a menţionat că, în zonă, sunt uragane cam din doi în doi ani, dar fiecare clădire din zona Caraibelor, din Miami, din toată zona de Coastă americană către Atlantic sunt construite de la început cu ferestre anti-uragan.

Investiţia în Margaritaviile Beach Resort Riviera Maya a depăşit mult 100 de milioane de dolari, după cum a menţionat Rafael Jr. Feliz. Acesta îi invită pe turiştii români în Mexic, să exploreze, să încerce bucătăria locală, aromele, să întâlnească oamenii locului, să se bucure de vremeea frumoasă în special din perioada iernii şi să-şi lărgească experienţele.

• Margaritaville Beach Resort Riviera Cancun - un stil de viaţă caraibian

Margaritaville Beach Resort Riviera Cancun, al doilea resort din brandul Margaritaville, dedicat familiilor, reprezintă "un stil de viaţă caraibian, relaxat şi colorat, unde pot fi simţite experienţele unei vacanţe pe o insulă rezervată doar pentru tine", spune Diego Velasquez Macias, şeful pe social-media al grupului. Acesta subliniază că există doar trei locaţii în lume Margaritaville by Carisma "care oferă experienţa all inclusive şi luxul de top".

Margaritaville Beach Resort Riviera Cancun a fost deschis în 2020, după ce a fost restaurat fostul resort, şi împleteşte experienţa cu relaxarea şi cu luxul. Cele 148 de camere sunt distribuite în mai multe clădiri aproape ascunse printre plantele tropicale ce-ţi dau impresia că eşti cazat chiar într-o grădină imensă. Ansamblul dispune de piscine, spa, salon de manechiură-pedichiură, sală de gym, spaţiu pentru terapie cu patru zone diferite, şase baruri, patru restaurante cu specific şi o zonă de shopping. În cadrul resortului au loc foarte multe nunţi, având spaţiuri special amenajate în acest sens.

În mod normal, vârful de ocupare este în perioadele decembrie, iunie-iulie şi martie-aprilie, conform lui Diego Velasquez Macias. În această perioadă, gradul de ocupare este de 50-70%. Preţul mediu al unei camere este de 250 de dolari pe noapte, de persoană, potrivit sursei citate.