HELLO HOLIDAYS:Primul Paşte fără restricţii majore a adus cereri de vacanţe peste aşteptări

Ridicarea restricţiilor de călătorie a revitalizat cererea de vacanţe pentru sărbătorile pascale şi 1 Mai, fiind necesară suplimentarea ofertelor ori a numărului de locuri pentru Bulgaria şi Turcia, anunţă Hello Holidays, organizator de sejururi şi circuite, conform unui comunicat de presă. Pentru zilele libere de la finalul lunii aprilie şi începutul lunii mai, românii caută vacanţe de cel puţin trei-patru zile în Bulgaria, Turcia, Grecia, Dubai, Egipt, dar şi România, pentru care alocă, în medie, un buget de 350 euro/persoană.

Condiţiile pentru accesul în destinaţiile de vacanţă sunt clare, majoritatea ţărilor acceptând fie certificatul european care atestă vaccinarea, fie pe cel pentru trecerea prin boală, fie rezultatul negativ al unui test RT-PCR, ori al unui test antigen, cerinţele pentru returul în România din state non-UE au fost eliminate, ceea ce face ca prima vacanţă fără restricţii majore să fie cea de Paşte (vedeţi condiţiile de călătorie mai jos).

Potrivit sursei citate, cele mai căutate destinaţii pentru sărbătorile pascale sunt Albena, Nisipurile de Aur şi Kusadasi-Istanbul. Vacanţa în Bulgaria costă de la 162 de euro/persoană/hotel de patru stele cu all inclusive, pentru trei nopţi, din 22 aprilie. În Turcia, turiştii îmbină programul de vizite la Troia, Cetatea Pergamon, vechiul sat grecesc Sirince, Pamukkale, Efes şi Casa Fecioarei Maria, Istanbul cu relaxarea în Kusadasi, iar în noaptea de Înviere participă la slujba de la Biserica Aya Fotini din Izmir. Programul de opt nopţi costă 349 de euro/persoană în perioada de Early Booking.

"Este evident că oamenii au lăsat pandemia în urmă şi vor să îşi petreacă timpul liber ca înainte, alături de familie, de prieteni. Au fost încurajaţi şi de simplificarea condiţiilor de călătorie din ultimul timp. O cerere peste aşteptări pentru vacanţe în Bulgaria şi Turcia ne-a pus în situaţia să adăugăm locuri. Pentru vacanţa în Bulgaria am alocat deja două autocare, pentru cea în Kusadasi am început cu unul, apoi am suplimentat cu unul şi este posibil să ajungem la trei în total. Mai sunt trei săptămâni până la Paşte, iar cererile sunt constante, declară Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays

Turiştii se relaxarează de Paşte şi în Grecia, Macedonia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, România, în general oferta din 2022 fiind cu mult mai mare faţă de anul trecut, datorită ridicării restricţiilor de călătorie (eliminarea perioadei de carantină la sosire ori a testării la destinaţie etc), iar preţurile sunt nemodificate. Vacanţa de patru zile în Grecia, Paralia Katerini ori Insula Evia, costă de la 149 de euro/persoană, respectiv de la 169 de euro/persoană. Paştele petrecut la Mamaia costă 595 de lei/persoană/trei nopţi/hotel de trei stele, iar într-un circuit de cinci zile la Cazanele Dunării, de la 974 de lei/persoană.

Vacanţa la temperaturi ridicate, de vară, în Hurghada, costă de la 566 de euro/persoană/şapte nopţi, cu toate taxele incluse, zbor charter, la un hotel de patru stele. Iar în Antalya, pe primul zbor charter din sezonul 2022, pentru care pachetele s-au vândut deja, în totalitate, în jur de 400 de euro de persoană, la un hotel de patru stele cu all inclusive, notează sursa citată.

"Prin decoraţiuni, meniuri, atmosferă, şi fiind alături de cei dragi, turiştii vor avea o vacanţă de Paşte aşa cum îşi doresc. Se vor relaxa la plajă, în centrele SPA, la spectacolele organizate la hoteluri, pot merge în excursiile opţionale din fiecare destinaţie, de la croaziere de o zi la jeep safari, shopping, vizitarea siturilor arheologice, a mănăstirilor", precizează directorul de marketing Hello Holidays

Pentru 1 Mai, turiştii caută în general sejururi la mare, de la litoralul românesc la Antalya şi Hurghada. O vacanţă la mare costă de la 595 de lei/persoană pentru trei nopţi de cazare la un hotel de trei stele din Mamaia. În timp ce vacanţa în Antalya, care începe din 29 aprilie, costă de la 395 de euro/persoană/hotel de patru stele cu all inclusive şi de la 419 euro/persoană/hotel de cinci stele, cu all inclusive. În Egipt începe chiar din 1 mai şi costă de la 469 de euro/persoană/hotel patru stele cu demipensiune şi de la 522 de euro/hotel de cinci stele cu all inclusive.

Condiţii de călătorie pentru vacanţa de Paşte:

• Retur România din state non-UE:

- au fost eliminate şi testul, şi carantina (în cazul neefectuării unui test pentru întoarcerea în ţară)

• Pentru intrarea în Bulgaria:

- certificat digital UE privind vaccinarea împotriva Covid ori certificat care dovedeşte vindecarea ori certificat care arată rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu maximum 72 de ore înainte/test antigen realizat cu 48 de ore înainte

• Pentru Turcia:

- pentru accesul terestru nu mai este nicio restricţie

- persoanele care ajung în Turcia cu avionul au nevoie de dovada vaccinării cu două doze de vaccin/1 doză Johnson&Johnson ori

- dovada recuperării după infectarea cu virusul în ultimele şase luni, dar după a 28-a zi de la primul test pozitiv sau

- rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrare/test negativ antigen realizat cu maximum 48 de ore înainte

- pasagerii companiilor aeriene completează, în continuare, formularul electronic de intrare (HES)

• Pentru Egipt:

- certificat de vaccinare care să ateste că au fost complet vaccinaţi cu 14 zile înainte de sosire, cu cod QR, sau

- test tip PCR negativ, efectuat cu maximum 72 de ore înainte de călătorie

• Pentru Emiratele Arabe Unite:

- s-a renunţat la testul pentru intrare în cazul persoanelor vaccinate (de la 1 martie), care au nevoie doar de certificat de vaccinare cu cod QR

- persoanele nevaccinate trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR efectuat în 48 de ore anterior călătoriei sau

- certificat de recuperare în urma infecţiei, emis în maximum o lună înaintea călătoriei, care conţine QR

• Pentru Grecia:

- a fost eliminat formularul PLF (din 15 martie)

- pentru intrare, călătorii au nevoie de certificat de vaccinare european în termen de valabilitate (9 luni de la doza dublă/doza unică/doza booster) sau

- certificat care arată trecerea prin boală, emis după 14 zile de la primul rezultat pozitiv şi care are o valabilitate de maximum 180 de zile ori

- rezultat negativ al unui test RT-PCR realizat cu maximum 72 de ore înaintea intrării în Grecia/al unui test antigen efectuat cu maximum 24 de ore anterior intrării