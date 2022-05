Reporter:Ce decizii consideraţi că trebuie să adopte autorităţile pentru a dezvolta ţara noastră din punct de vedere digital şi pentru a reduce decalajele faţă de statele din Uniunea Europeană?

Roxana Epure:Cred că statul ar trebui să înceapă cu digitalizarea din curtea proprie, acolo unde foarte mulţi angajaţi vechi se opun oricărei schimbări care aduce ordine, disciplină, vizibilitate asupra performanţelor individuale. În pasul următor, acelaşi stat ar putea să sprijine agenţii economici privaţi să-şi îmbunătăţească infrastructura digitală acolo unde are rost, nu fără o strategie.

Nu sunt optimistă în privinţa unui posibil succes măcar modic în această zonă pentru că statul a dovedit în orice situaţie că este incapabil să planifice, să atragă fonduri sau să supervizeze implemetarea chiar în cazul unor proiecte de mică anvergură în comparaţie cu digitalizarea.

Reporter: Oferă România un cadru legislativ optim pentru dezvoltarea afacerilor companiei dumneavoastră?

Roxana Epure: Legislaţia în Româ­nia a fost şi, din nefericire, rămâne neclară, greoaie, adesea imposibil de aplicat în mai toate domeniile. Când vine vorba despre sectorul privat de business pare că prioritatea statului este să ucidă mica afacere autohtonă sau dacă nu se poate din prima, să-i chinuie cât mai mult înainte să moară.

Modificările legislaţiei economice frecvente de cele mai multe ori neînsoţite de norme de aplicare nu ajută deloc la succesul antreprenoriatului româ­nesc. În plus, cei care controlează aplicarea legilor sunt la fel de confuzi ca cei care ar trebui să le aplice.

Reporter: Ce soluţii vedeţi pentru rezolvarea problemelor din domeniu?

Roxana Epure: Nu ştiu ce soluţii ar putea cu adevărat să funcţioneze. De câte ori instituţiile statului cer părerea mediului privat fie nu se întâmplă nimic bun sau se rezolvă 5-10% dintre problemele presante şi nu se face nimic strategic pe termen mediu sau lung.

Există diferenţe imense de înţelegere a situaţiei, agende complet diferite, obiective ce se bat cap în cap şi moduri incompatibile de a vizualiza succesul între cele două părţi. În timp ce angajaţii de la stat vor doar să bifeze anumite acţiuni fără să se uite atent spre consecinţe, antreprenorii aşteaptă să vadă rezultate practice care să le uşureze viaţa şi activitatea.

Reporter: Cum a evoluat piaţa din punct de vedere al resursei umane, mai ales că tot mai mulţi oameni lucrează în sistem hibrid?

Roxana Epure: Nu e chiar simplu să lucrezi într-un sistem hibrid. Ce câştigi aparent în productivitate personală, pierzi în alte zone. Proiectele se gestionează mai greu, cultura organizaţională are de suferit, se lucrează stângaci în echipă, colaborarea şi comunicarea transparentă suferă.

Cât priveşte recrutarea, deocamdată nu s-a schimbat nimic, există mulţi oameni care nu-şi găsesc job, dar şi mai mulţi angajatori care nu găsesc profesionişti potriviţi nevoilor businessului. Procesele de inducţie şi onboarding sunt mult îngreunate când lumea vine ocazional la serviciu, avem de gestionat mai multe conflicte ca de obicei, iar managerii sunt obligaţi să descopere pârghii noi pentru a stimula performanţa.

Reporter: Proiectele dumneavoastră au fost afectate de ultimele evenimente (pandemie/război)? Cum aţi răspuns provocărilor şi oportunităţilor din piaţă, în ultimul an?

Roxana Epure: Da, am fost afectaţi de circumstanţele neprietenoase din mediul extern - pandemie, război, criza materiilor prime. Clienţii noştri potenţiali au amânat implementarea unor proiecte noi sau chiar au renunţat la ele. Am fost nevoiţi să ne îmbunătăţim unele procese cheie cum ar fi atragerea leadurilor calificate sau procesul de vânzare în sine pe care ne-am străduit să-l fluidizăm şi să-l scurtăm.

Am făcut, de asemenea, modificări în portofoliul de produse astfel încât să oferim valoare reală mai multor segmente de public, am făcut eforturi să îmbunătăţim serviciile oferite pieţei. Am planificat mai detaliat şi am urmărit strâns rezultatele obţinute astfel încât să reacţionăm rapid dacă nu eram pe drumul cel bun.

Reporter: Ce decizii de business a luat organizaţia dumneavoastră de la începutul acestui an?

Roxana Epure: Ne-am concentrat pe relaţia cu clienţii existenţi. Ne-am străduit să le rezolvăm mai repede şi mai bine problemele, să le punem la dispoziţie nu numai unelte utile, dar şi să-i ajutăm cu sfaturi şi exemple de bune practici. Am investit în creşterea şi stabilizarea comunităţii prietenilor softurilor noastre.

Am inovat în zona de produs, am adus automatizări noi, rapoarte mai bune, am îmbunătăţit experienţa utilizatorilor acolo unde a fost posibil. Am lansat un brand nou pentru antreprenori care să-l completeze pe cel existent ce se adresa mai mult economiştilor şi contabililor.

De asemenea, am lucrat cu parteneri ca să rezolvăm cât mai multe integrări utile pentru clienţii noştri. Continuăm să identificăm soluţii moderne, simple, uşor de implementat şi utilizat astfel încât toţi cei ce lucrează cu noi să obţină mai multă valoare cu fiecare zi ce trece.

Reporter: Ce cifră de afaceri ati realizat în 2021 şi ce estimări aveţi pentru anul în curs?

Roxana Epure: Am încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de 1,5 mili­oane euro. Anul acesta, estimez o creştere de peste 20%. De asemenea, preconizăm că vor exista creşteri pentru produsele care implică automati­zări şi aduc productiviate în orice organizaţie.

Reporter: Ce investiţii urmează să faceţi şi ce buget alocaţi în acest sens?

Roxana Epure: Investim în primul rând în stabilizarea produselor exis­tente şi în îmbogăţirea lor cu funcţionalităţi şi automatizări utile. Continuăm să dezvoltăm produse noi, in­vestim semnificativ în produse-n cloud. Ne concentrăm să le oferim clienţilor tot ce au nevoie ca să câştige timp, să-şi diminueze semnificativ zonele unde pot apărea greşeli, să-şi elibereze cât mai multă forţă de muncă pe care s-o folosescă inteligent în alte proiecte de dezvoltare, optimizare sau îmbunătăţire a performanţelor.

Reporter: Cum credeţi că va evolua piaţa în acest an?

Roxana Epure: Anul 2022 are puţine şanse să arate bine, bâlbele din februarie, martie şi aprile vor fi greu de recuperat, mai ales că cirumstanţele externe nu par să fie prea grozave - războiul continuă, crizele par tot mai ameninţătoare, inflaţia creşte, materiile prime se găsesc greu şi sunt tot mai scumpe, iar banii europeni par la fel de departe ca întotdeauna.

Prin urmare noi vom continua să convingem cât mai multe organizaţii să investească într-o infrastructură digitală cât mai bună, astfel încât să aibă informaţii reale, curate, în timp real şi să ia pe baza lor cele mai bune decizii ca să depăşească obstacolele inerente unei perioade complet impredictibile.

Reporter: Mulţumesc!