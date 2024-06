SUPLIMENT RETAIL "Evoluţia centrelor comerciale demonstrează adaptabilitate şi inovaţie"

Reporter: Cum a evoluat sectorul centrelor comerciale din ţara noastră în ultimul an?

Narcis Horhoianu: Evoluţia sectorului centrelor comerciale în ultimul an demonstrează o adaptabilitate şi o inovaţie în domeniul retailului. Carrefour, jucător esenţial în acest peisaj, a contribuit la această evoluţie, prin orientarea strategică spre deschiderea de noi unităţi în formatul mare de magazin, hipermarket, şi remodelarea celor existente, cu scopul de a îmbunătăţi semnificativ experienţa de cumpărături a clienţilor.

De altfel, chiar în această lună sărbătorim aniversarea a 23 de ani de la primul hipermarket deschis în Militari şi astăzi atingem o reţea de aproximativ 450 de magazine în toate formatele şi peste 17.000 de colegi care transformă misiunea Carrefour în realitate. Printre realizările principale din ultimul deceniu, aş puncta integrările Billa şi Cora în cadrul reţelei noastre, dezvoltarea platformelor de e-commerce şi pionieratul segmentului de e-grocery alături de Bringo, precum şi susţinerea unei echipe în care avem colegi cu experienţă de peste 20 de ani în cadrul companiei.

Reporter: Cum vă ajută/încurcă Inteligenţa Artificială?

Narcis Horhoianu: Oamenii au nevoie de o conexiune personală cu brandul cu care interacţionează, iar acest lucru nu va dispărea, indiferent de evoluţia AI-ului. Decenii de studii şi practici demonstrează importanţa personalităţii unui brand. La Carrefour, realizăm acest lucru prin diverse campanii şi proiecte, precum platforma noastră de loializare Act for Good, unică în România, şi campaniile noastre distinctive, cum ar fi Top 100 produse HIT sau Rebeli în Bucătărie.

În ceea ce priveşte tehnologia AI, capacitatea noastră de adaptare este determinată de modul în care ne raportăm la aceasta. AI-ul nu este "bun" sau "rău", totul depinde de modul în care alegem să folosim acest instrument. Simplificarea şi înţelegerea AI ne permit să îl transformăm într-un aliat pentru clienţi. Analizăm zilnic mii de date pentru o mai bună înţelegere a nevoilor şi preferinţelor clienţilor noştri. Ele ne ajută, printre altele, şi la optimizarea proceselor interne: previziunea cererii, stock prediction unde, spre exemplu, ne folosim de tool-uri dedicate, dar şi pentru campanii de marketing personalizate.

Pe măsură ce nevoile consumatorilor se schimbă, brandul trebuie să îşi păstreze relevanţa. Astăzi ne concentrăm pe nevoile generaţiei Z, tot mai vizibilă în studiile de marketing, şi anticipăm următorul salt către generaţia AI-native. Aceşti clienţi ai viitorului necesită o adaptabilitate constantă din partea noastră. Retailul a fost întotdeauna o industrie dinamică, iar ascensiunea AI necesită şi mai multă agilitate umană, combinată cu cele mai recente tehnologii. Ne poziţionăm drept o companie de Digital Retail, având mindset-ul necesar pentru a satisface noile categorii de cerere.

Reporter: Câştigă spaţiu online-ul în afacerea dumneavoastră?

Narcis Horhoianu: Ecosistemul Carrefour include atât magazine multiformat, cât şi posibilitatea de a cumpăra oricând, de oriunde - online cu livrare acasă sau ridicare in-store, direct de pe site-ul carrefour.ro sau din app, secţiunea e-shop, sau prin partenerii noştri de livrare rapidă, Bringo, Glovo şi Tazz. Nu întâmplător, anul acesta am dezvoltat această zonă cu un nou parteneriat strategic cu Tazz, ce vizează reţeaua de hipermarketuri din 24 de oraşe din ţară. Noul serviciu le oferă utilizatorilor Tazz acces la cea mai variată gamă de produse disponibilă în aplicaţie, cu o medie de 20.000 de produse per hipermarket şi o selecţie bogată de produse proaspete şi ultra proaspete, de provenienţă locală.

În plus, aplicaţia Carrefour este un tool user-friendly pentru cumpărături convenabile şi accesibile, iar programul de loialitate Act for Good integrat în app, oferă o experienţă unică de loializare - posibilitatea clientului de a face parte dintr-un "lanţ al binelui" în timp ce face cumpărături. Clientul poate să acceseze din contul său Act for Good vouchere şi oferte, să deblocheze diferite experienţe, precum o vizită la o cramă sau o excursie la un producător local, sau să susţină anumite cauze sociale.

Reporter: Cum vă afectează aceste mişcări din piaţă?

Narcis Horhoianu: Comerţul e-groceries din România are un potenţial semnificativ de creştere în anii următori. Până astăzi, canalul a avut o creştere constantă. Astăzi, e-commerce food are o creştere double digit şi este mai mare decât în offline. Apoi, în ceea ce priveşte amprenta fizică de magazine, datorită caracterului omnicanal, Carrefour reuşeşte să atingă toate nevoile de cerere: fie prin proximitatea reprezentată de formatul mic de magazine Express şi mergând până la Market, fie prin volumetria caracteristică hipermarketului prin big basket sau de buy more, pay less philosophy Supeco.

Reporter: Care este profilul cumpărătorului dumneavoastră?

Narcis Horhoianu: Pe de-o parte, familia şi sănătatea rămân priorităţi constante în rândul consumatorilor români, ocupând primele locuri în lista valorilor, iar inflaţia nu a schimbat semnificativ aceste priorităţi. Pe de altă parte, a crescut nevoia de value for money - clienţii caută din ce în ce mai mult calitatea la preţul corect, tendinţă accentuată de inflaţie. În plus, există o presiune aparent mai mare din partea factorilor externi.

Monitorizăm în permanenţă ce ajunge în coşurile de cumpărături ale românilor şi observăm câteva schimbări în comportamentul acestora. Estimăm că 6 din 10 români sunt preocupaţi sau afectaţi de context - cumpără în cantităţi mai mici, aleg produse din categorie la un preţ mai redus, renunţă la anumite categorii şi reduc frecvenţa cumpărăturilor. Este evident că aceştia au devenit mai hotărâţi în alegerile lor: când văd o oportunitate, acţionează pentru a se proteja de eventualele creşteri sau pentru a beneficia de o valoare mai mare în raportul preţ - calitate. Acest interes special pentru promoţii ne determină să diversificăm considerabil instrumentele de marketing.

Foarte important, peste 90% din cifra de afaceri marcă proprie este generată de furnizori locali, care se întoarce în economia locală. Ne bazăm pe clienţii noştri că îşi vor păstra înclinaţia pentru produse made in RO astfel încât să susţinem împreună ecosistemul local de furnizori mici şi mari.

Reporter: Cu ce probleme vă confruntaţi în activitatea de zi de zi?

Narcis Horhoianu: Industria continuă să se confrunte cu întreruperi în lanţul de aprovizionare şi creşterea costurilor energetice. Fiind parte a unui grup internaţional consacrat, dispunem de flexibilitatea şi stabilitatea necesare pentru a atenua evenimentele neaşteptate.

Schimbările climatice şi exploatarea resurselor rămân provocări globale majore, cu impact asupra economiei şi vieţii cotidiene. În acest context, Carrefour îşi mobilizează ecosistemul pentru a combate schimbările climatice, reînnoind şi accelerând angajamentele legate de tranziţia climatică.

Reporter: Ce perspective au marile reţele comerciale?

Narcis Horhoianu: Tocmai am sărbătorit 23 de ani de prezenţă pe piaţa din România, iar din această perspectivă pe termen lung, pot afirma cu certitudine că ne îndreptăm constant către o perspectivă de creştere. Pentru noi, localul reprezintă un punct central de dezvoltare - relevant la nivel local, de provenienţă locală şi sprijin local. Industria românească de retail începe să adopte acest principiu, iar noi suntem bucuroşi să fim jucători principali în cadrul acestei mişcări, care aduce beneficii semnificative. Suntem retailerul cu cea mai mare reţea locală, de aproximativ 1.300 de producători, dintre care +600 sunt ultralocali, situaţi pe o rază de 50 km faţă de magazin.

Reporter: Mulţumesc!