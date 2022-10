SUPLIMENT VOIAJOR"Turismul de incoming - la jumătate faţă nivelul din 2019"

Reporter: Unde se află turismul românesc dupămai bine de doi ani de pandemie şi restricţii?

Dumitru Luca: Începe să-şi revină, dar încă mai este mult până când vom ajunge la nivelul anului 2019, care este considerat ultimul an "normal", aşa cum îi spunem acum. Pentru că, şi în 2022, dacă am scăpat de restricţiile impuse de pandemie, am primit alte provocări - războiul din Ucraina, inflaţia galopantă, creşterea de preţuri în domeniul utilităţilor, respectiv problemele generate de anumite companii aeriene. Pe de altă parte, turismul receptor, de incoming, este încă la un nivel foarte mic, anume la jumătate faţă de cât era în 2019.

Reporter: La ce nivel se ridică pierderile sectorului după criza sanitară?

Dumitru Luca: IMM-urile din zona de turism şi HORECA au înregistrat şi în anul 2021 o scădere de circa 57% faţă de anul 2019. Pentru comparaţie, scăderea cifrei de afaceri cumulate a agenţiilor de turism în 2020 faţă de 2019 a fost de 69%, de la 2,335 miliarde de lei în 2019 la 727,5 milioane de lei în 2020. Vorbim, în concluzie, de pierderi foarte mari.

Reporter: Cum au ieşit agenţiile turistice din perioada de pandemie? Exista şi insolvenţe în domeniu din cauza crizei sanitare?

Dumitru Luca: Din fericire, în ultimii doi ani şi jumătate, am avut doar două insolvenţe notabile ale unor agenţii de turism din România. Este drept, sunt şi alte agenţii de turism mai mici care şi-au încetat activitatea, dar într-un mod decent, fără a lăsa clienţi care să nu fie serviţi. Chiar pot spune că, înainte de pandemie, au fost mai multe cazuri de insolvenţe. Agenţiile de turism au reuşit să se adapteze şi să reziste, deşi cu greu. Şi-au restrâns costurile, şi-au restrâns activitatea, au renunţat, din păcate, la bună parte din personal. Dar au trecut mai mult decât onorabil această perioadă de pandemie. Ceea ce dovedeşte că agenţiile de turism au ajuns la maturitate.

În astfel de vremuri, oamenii simt nevoia mai mult ca oricând de o "umbrelă", de un sprijin. Această "umbrelă" putând însemna cineva care să aibă grijă de tine, iar acela poate fi angajatorul, consultantul, medicul, avocatul etc. Agentul de turism este consultant, oferă soluţii, variante, opţiuni. Agenţiile de turism nu mai sunt privite de mult timp, în toată lumea, de către hotelieri sau de către companiile aeriene, drept revânzători sau comisionari, ci sunt văzute drept parteneri, care pot şi au dreptul să creeze pachete turistice, să ofere cât mai multe opţiuni avantajoase clientului final. Consultantul în turism îţi oferă cele mai bune şi mai eficiente variante şi îţi scuteşte timpul de căutare. Plus că agenţiile de turism pot negocia tarife mai bune. Din păcate, acest lucru încă nu este înţeles de mulţi.

Reporter: Cât de mult a reuşit turismul românesc să se reabiliteze în acest an şi ce perspective are acesta?

Dumitru Luca: Turismul intern şi-a revenit în mare măsură datorită reintroducerii voucherelor de vacanţă pentru sectorul bugetar, măsură ce a contribuit mult la stabilitatea industriei. Pe partea de turism intern, românii au redescoperit mult mai bine România, în timpul pandemiei. Însă ridicarea restricţiilor i-a făcut să-şi dorească din nou să călătorească în străinătate şi astfel destinaţiile domestice au fost nevoite să lupte din greu cu cele externe pentru, practic, aceiaşi turişti. Evident că unele au câştigat, altele au pierdut. În schimb, pe partea de incoming sunt multe de făcut. Avem nevoie de o strategie coerentă de promovare, avem nevoie de Organizaţiile de Management al Destinaţiei.

Reporter: Unde ne aflăm pe harta europeană a turismului şi ce-i lipseşte domeniului în acest moment? Ce neajunsuri are legislaţia de profil şi care ar fi măsurile necesare pentru soluţionarea acestora?

Dumitru Luca: Din păcate, în 2020, am avut cea mai mare scădere din Uniunea Europeană. A scăzut foarte mult numărul de turişti străini, dar noi oricum aveam puţini turişti străini. Pe de altă parte, a scăzut şi durata medie de sejur, iar volumul de încasări a scăzut mult mai mult decât scăderea numărului propriu-zis de turişti. Şi în 2022, numărul de turişti străini este mult sub cel din 2019, şi nici atunci nu pot spune că ne puteam mândri cu circa 3 milioane de vizitatori. Dar măcar înregistram creşteri de la an la an, din puţin... Legislaţia ar trebui să cuprindă un sprijin mai mare pentru incoming, dar şi protejarea mai puternică a agenţiilor de turism în faţa partenerilor, precum companiile aeriene, care pot, la rândul lor, intra în insolvenţă şi, implicit, protejarea turiştilor.

Reporter: Cât de satisfăcătoare au fost măsurile Guvernului adoptate în pandemie?

Dumitru Luca: Satisfăcătoare pot spune că au fost. Foarte mulţumitoare nu, deoarece lucrurile s-au mişcat şi se mişcă foarte lent. În majoritatea ţărilor occidentale, compensaţiile au fost primite foarte rapid şi fără multă birocraţie. La noi, din păcate, avem o mare birocraţie, iar unele dosare ale unor firme care au solicitat sprijin au fost respinse şi pentru lipsa unei... virgule, iar lucrul acesta devine tot mai evident pe măsură ce majoritatea acestora, care au avut "tupeul" să dea instituţiile statului în judecată, au avut câştig de cauză. În plus, după cum ştim, un tratament trebuie dus până la capăt pentru a-şi dovedi utilitatea. În acest an, am apreciat deschiderea către dialog şi comunicare din partea noului Minister al Antreprenoriatului şi Turismului, însă lucrurile se mişcă foarte lent si, nu odată, ne-am regăsit în postura de victime colaterale ale disputelor dintre diferite autorităţi şi instituţii ale statului, a indolenţei şi iresponsabilităţii unor funcţionari. Avem neapărat nevoie de o deschidere şi mai mare şi de rapiditatea deciziilor. Altfel, turismul românesc riscă iar să piardă un an, doi sau mai mult... iar mai multe firme din domeniul ospitalităţii riscă să-şi sisteze activitatea. Chiar dacă 2022 a fost un an mai bun, guvernanţii trebuie să înteleagă că pierderile din 2020 şi 2021 ne-au tras înapoi cu mulţi ani de zile...

Reporter: Ce oferte noi au fost pe piaţă în acest an?

Dumitru Luca: În primul rând, mă bucur că piaţa şi-a revenit datorită eliminării restricţiilor. Românii au reînceput să călătorească mult în Grecia, Turcia, Italia, Spania şi alte ţări care au avut restricţii şi reguli destul de dure în timpul pandemiei. În acest an s-au dezvoltat în continuare charterele către destinaţiile exotice şi au fost lansate mai multe oferte speciale pentru destinaţiile clasice. Turiştii au reînceput să apeleze la ofertele de tip early booking, aproape evitate în anii pandemiei, din cauza impredictibilităţii. Rezervările au început în forţă, în sistemul early booking, în ianuarie şi în prima parte a lunii februarie, au scăzut brusc din cauza conflictului din Ucraina şi şi-au revenit treptat începând cu luna aprilie. Mă bucură revenirea sudului litoralului românesc, destinaţie dedicată în special familiilor, unde au şi fost mai multe investiţii în ultimii ani şi unde mai multe hoteluri au introdus sistemul all inclusive.

Reporter: Cum s-a modificat cererea din piaţă în această perioadă?

Dumitru Luca: Şi-au revenit parţial rezervările de tip early booking, însă majoritatea turiştilor au rezervat, totuşi, tot cu cel mult o lună înainte. Am constatat că au fost multe rezervări cu o săptămână sau mai puţin înainte de plecare. Şi pentru turişti, şi pentru agenţii, şi pentru hotelieri este cu atât mai bine cu cât rezervările se fac din timp, dar totuşi am observat un apetit crescut al turiştilor. Este normal să fie aşa, după doi ani de restricţii. Deşi, acum, nu mai avem temeri privitoare la pandemie şi restricţii, dar intervin temerile financiare.

Reporter: Ce măsuri iau companiile pentru a-şi reîntregi efectivul de resursă umană, mult redus în timpul crizei sanitare?

Dumitru Luca: Este foarte dificil. Mulţi lucrători din turism s-au recalificat în alte domenii sau au plecat iarăşi din ţară; nici tentatia de a deveni "bugetar" nu este deloc de neglijat. Noi, agenţiile de turism, suntem obişnuiţi să lucrăm la foc continuu, cu un personal nu foarte numeros şi, acolo unde este posibil, să înlocuim forţa de muncă cu binefacerile tehnologiei. Dar fireşte, este nevoie de agenţi de turism şi de ghizi calificaţi pentru că, până la urmă, interacţiunea umană nu poate fi înlocuită de niciun program informatic.

Reporter: Cum se pregătesc turoperatorii pentru criza care se întrevede, în contextul unui război la graniţă, ce aduce inflaţie, dobânzi crescute şi impredictibilitate?

Dumitru Luca: Nu este uşor. Preţurile cresc în toate domeniile şi asta o resimt atât turiştii, cât şi agenţiile de turism, hotelierii, transportatorii. Noi încercăm să menţinem tarifele cât mai decente posibil, privind raportul calitate-preţ. Nu spun decât că în turism tarifele au crescut cu un nivel cuprins între 5 şi 25%, în funcţie de hotel, de destinaţie, de servicii, iar la energie, utilităţi sau la bunuri de larg consum, aprovizionare cu alimente pentru hoteluri şi aşa mai departe, multe preţuri s-au dublat, triplat sau chiar mai mult. Ceea ce nu se va întâmpla în turism.

Ne bucurăm că atât ministerul de resort, cât şi alte autorităţi ale statului au înţeles şi au adoptat propunerile noastre menite să ofere un plus de siguranţă călătorilor, să relanseze turismul organizat şi totodată să pună la adăpost agenţiile de turism de cel puţin o parte a riscurilor pe care şi le asumă atunci când fac pachete de servicii. Ne referim la accelerarea discuţiilor privind crearea unui fond de garantare a pachetelor de servicii de călătorie, precum şi la crearea cadrului legal necesar asigurării biletelor de avion în caz de anulări, insolvenţe etc. Să nu uităm că, în acest moment, pe întreg lanţul de distribuţie doar agenţiile de turism deţin instrumente de asigurare (din ce în ce mai scumpe) şi nici acelea nu asigură decât pachetele de servicii şi orice incident apărut pe lanţ se răsfrânge în sarcina agenţiei.

Reporter: Mulţumesc!