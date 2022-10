SUPLIMENT VOIAJOR"Vom aduce Transilvania ca element central în turismul de incoming"

Cristian Pandel, Chairman of the Board Memento Group (grupul din care face parte agenţia de turism Christian Tour, alături de compania de transport Memento Bus, lanţul comercial Yuga, franciza Tui TravelCenter), ne-a spus, în cadrul unui interviu: "Focusul va fi pe turism intern, care se va dezvolta în viitor. Acum, majoritatea agenţiilor de turism intern vând 90% litoralul românesc. Focusul nostru nu va fi pe litoralul românesc, deşi vom avea şi această destinaţie, pentru că se vinde de la sine, dar ne vom focusa pe întreaga ţară, pe experienţele pe care poţi să le ai în anumite regiuni din România, care este o ţară extrem de frumoasă. Nu o să punem în programele noastre avantajele practice, respectiv câte lucruri bifezi, ci avantajele emoţionale - câte lucruri trăieşti în vacanţă. Aşadar, ne-am propus să înotăm în oceane albastre, unde putem construi, întrucât afacerile sunt la început de drum. Acum înotăm într-un ocean roşu, plin de sânge, pentru că toată lumea se bate".

Reporter: Christian Tour a împlinit în acest an 25 de ani. Cum arată compania căreia i-aţi dat viaţă - acest vis împlinit - după un sfert de secol de activitate?

Cristian Pandel: La 25 de ani, Christian Tour este o companie matură, axată pe client şi pe calitate. Consider că este una dintre cele mai sigure companii de turism din ţară, în acest moment, din perspectiva flow-urilor, a echipei, a infrastructurii - avem peste 50 de sedii proprii şi mai mult de 1000 de agenţii care vând pachete turistice de la noi. Acest lucru se întâmplă datorită consolidării grupului, în care avem flota proprie de autocare, avioanele din flotă care sunt în grup, sedii proprii, inclusiv infrastructura noastră din afara ţării - subsidiarele în care avem birouri în Grecia, Turcia, Spania şi în curând Egipt, unde urmează să deschidem în decembrie, pentru a putea opera anul viitor pe compania noastră. Deci avem partea de incoming extern şi, anul acesta, la 25 de ani, compania s-a împărţit, practic, în două divizii mari - divizia de sales & marketing şi divizia comercială şi producţie. De asemenea, avem în plan o creştere majoră, urmând să facem un pas major în piaţă.

Reporter: Care este creşterea planificată şi cu ce rezultate financiare se laudă Christian Tour, la 25 de ani de viaţă?

Cristian Pandel: Noi am depăşit încă din 2019 borna de 100 de milioane de euro, cifră de afaceri. Suntem singura agenţie de turism din piaţa românească ce a trecut vreodată de 100 de milioane, iar anul acesta probabil că vom ajunge la 90 de milioane de euro. În 2023, ne dorim creşterea volumelor cu aproape 40%, pe servicii diferite decât ceea ce facem noi. Probabil că anul viitor Christian Tour va trece de borna de 130-140 de milioane de euro, ca valoare a vânzărilor.

Creşterea vine din dezvoltarea altor departamente, care sunt încă mici, în acest moment. Acea creştere de 40% pe care o preconizăm va veni din dezvoltarea turismului domestic, a turismului intern - incoming sau pentru români -, va veni pe partea de digitalizare, de online, vom vinde foarte mult cazări în toate oraşele lumii şi în orice provincie. De asemenea, vom vinde bilete de avion de toate tipurile, ceea ce până acum nu am făcut, şi vom avea expunere şi în zonele exotice. Vom începe primele chartere pe distanţe lungi şi vom opera, practic, din octombrie până în martie, pentru că noi am fost mereu sezonieri şi atunci vom balansa puţin sezonul.

Reporter: Dezvăluiţi-ne mai mult despre noile provocări...

Cristian Pandel: Unul dintre focusurile noastre este turismul intern. Înainte de pandemie am început investiţiile într-un sistem propriu, modern, poate comparabil ca tehnologie cu booking.com, pentru a integra toate hotelurile din România într-o platformă. Planul nostru este să digitalizăm cât mai mult Christian Tour. Ne reluăm toate planurile care au fost oprite în martie 2020, când a început pandemia, iar focusul va fi pe turism intern, care se va dezvolta în viitor. Acum, majoritatea agenţiilor de turism intern vând 90% litoralul românesc. Focusul nostru nu va fi pe litoralul românesc, deşi vom avea şi această destinaţie, pentru că se vinde de la sine, dar ne vom focusa pe întreaga ţară, pe experienţele pe care poţi să le ai în anumite regiuni din România, care este o ţară extrem de frumoasă. Bineînţeles, conectat cu turismul intern se dezvoltă şi departamentul de incoming, pe care noi îl vom încadra la nivel de grup. Noi facem incoming în Spania (avem turişti francezi, turişti englezi, polonezi), la fel în Turcia, în Egipt. Vom face acest incoming şi vom aduce şi România în portofoliul general al grupului şi, având în vedere că avem infrastructura de autocare, rutieră, distribuţie, ghizi, va fi foarte uşor să intrăm pe acest segment.

Planul nostru să intrăm pe zona de incoming este să venim cu un brand mai puternic decât cel de ţară, iar acest brand este Transilvania. Vom aduce Transilvania ca element central în turismul de incoming.

Reporter: Avem servicii turistice astfel încât să oferiţi pachete care să-i satisfacă pe turiştii străini?

Cristian Pandel: Servicii avem, depine ce fel de turism dorim să facem. Dacă vrem să facem un turism de genul celui din Mallorca, unde, într-un aeroport pe o insulă, ajung 15 milioane de pasageri, nu este posibil în România, dar România poate prinde ca model Islanda. Transilvania, ca frumuseţe, poate concura cu Islanda.

În România există locaţii, experienţe, iar noi nu o să mai punem în programele noastre avantajele practice, adică câte lucruri bifezi, ci avantajele emoţionale, respectiv câte lucruri trăieşti în vacanţă. Toată lumea vinde obiective, infrastructură, noi vindem experienţe, sentimente. Am experimentat acest lucru pe programele cu turiştii seniori români în ţara noastră şi am adus un produs pe care nu-l are nimeni. Avem vacanţe pe diverse zone - poţi să vezi Delta Dunării, Ţara Făgăraşului (chiar aşa le numim - Poveşti în Ţara Făgăraşului), poţi să vezi Cazanele Dunării, Ţara Oaşului şi Maramureşului, Ţara Buzăului (nimeni nu s-ar gândi că în Buzău ar fi un loc turistic, dar este extraordinar). Fiecare zonă are nişte lucruri foarte frumoase de oferit, cu o serie de experimente. De exemplu, avem degustare de suc de măr la Mălâncrav sau degustare de pălincă la o gazdă acasă ori mâncăm în Transilvania la o anumită gazdă, care ne găteşte pentru tot grupul. Plus turismul de aventură... Imaginaţi-vă că te duci în Islanda şi vezi nu ştiu ce cascade, dar dacă ai veni la noi în Bucegi şi ai merge într-o excursie la Sfinx, ai vedea că Sfinxul concurează cu orice piatră megalitică din Anzii Cordilieri, de exemplu. De ce nu putem spune şi poveştile noastre din munţii Orăştiei sau din munţii Retezatului? Cred că România nici nu a fost promovată corect, iar noi, având dezvoltată infrastructura pe care o avem, cred că putem să devenim în câţiva ani turoperatorul care face incoming, pentru că în momentul acesta nu există aşa ceva.

Este adevărat că, pe partea de plaje, de apă a mării, nu putem concura cu Grecia, cu Egipt, dar pe partea naturală şi pe partea de experienţe, de food, în ceea ce priveşte modul de a trăi, Transilvania este top peste tot ce am văzut eu, iar eu în general când călătoresc experimentez în fiecare zonă câte ceva. Nu cred că sunt foarte multe destinaţii din Europa care concurează cu Transilvania.

Aşadar, ne-am propus să înotăm în oceane albastre, unde putem construi, întrucât afacerile sunt la început de drum. Acum înotăm într-un ocean roşu, plin de sânge, pentru că toată lumea se bate.

Reporter: Ce surprize aveţi pe partea de turism extern?

Cristian Pandel: Pe turismul extern, adică ceea ce am făcut până acum, creştem uşor pe chartere. Anul viitor vom avea, pe zona de chartere, două destinaţii din Italia - Lamezia Terme şi Napoli -, plus zona de plajă a Italiei şi cele pentru vacanţele de familii. Vom avea Iordania, pe care vom opera tot timpul anului, vom aduce încă o destinaţie din Egipt - Marsa Matruh -, vom zbura către Mykonos de două ori pe săptămână, către Kefalonia, care este o insulă superbă, şi vom avea zona de chartere exotice în iarnă şi primăvară, către Zanzibar, Mauritius şi Maldive, precum şi pe Dubai, pe care l-am avut mereu în ofertă.

Reporter: Cum este ameninţată piaţa turismului de efectele economice ale războiului?

Cristian Pandel: Profilul nostru este să ne vedem de viaţă, nefiind cu capul în nori, adică analizăm toate aspectele. Din păcate, în ultimii 25 de ani nu a fost niciun an în care nu am avut o o problemă. O dată a apărut ţânţarul de pe Nil, o dată a fost pandemia, o dată războiul din Siria, o dată turnurile gemene, o dată a fost criza din Grecia când au blocat conturile, altă dată încercarea de revoluţie din Turcia, apoi atentatul din Tunisia, acum e război... Deci în fiecare an am avut câte o provocare în zona aceasta.

Ceea ce se întâmplă la graniţa noastră ne-a afectat foarte mult în lunile februarie-martie, acum cel mai rău ne afectează această frică indusă pentru ce urmează în iarna care vine, legat de gaze, curent, creşteri ale preţurilor. Da, este sigur că va fi o criză, dar eu întreb altceva - după ce am trecut peste pandemie şi am supravieţuit, crede cineva că o criză, indiferent de calibrul ei, va fi mai rea decât ceea ce s-a petrecut în 2020, când s-a oprit total activitatea noastră?

Eu consider în felul următor - dacă trăieşti în frică şi nu-ţi vezi de planul tău, atunci nu mai trăieşti tu, hotăreşte altcineva pentru tine. La noi, după 25 de ani, totul este planificat - există planul B, planul C, întotdeauna există rezerve. În acest an am reuşit să creăm din nou rezervele necesare în care am intrat în 2020-2021, rezervele şi capitalurile proprii ale companii care să ne ajute să trecem din nou peste orice furtună va veni.

Reporter: Mulţumim!