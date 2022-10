Reporter: Cum au încheiat operatorii de pe litoralul românesc sezonul 2022?

Ionuţ Nedea: Spre deosebire de anul 2021, când pandemia de coronavirus i-a determinat pe mulţi români să-şi facă vacanţele în ţară, litoralul autohton fiind destinaţia favorită, lucrurile s-au schimbat în 2022, când oamenii au putut călători fără restricţii în străinătate. Astfel, acel segment de turişti care au venit la Marea Neagră anul trecut conjuctural, din cauza crizei sanitare, s-au îndreptat vara aceasta către destinaţiile pe care le frecventau în alţi ani, adică Grecia, Turcia, Spania etc. Este una dintre explicaţiile pentru care destinaţia litoralul românesc în ansamblu a încheiat sezonul cu o scădere de câteva procente în comparaţie cu anul trecut, situaţie care nu se aplică în ceea ce priveşte compania Litoralulromanesc.ro, care îşi menţine prima poziţia în topul agenţiilor alese de turişti pentru a achiziţiona pachete de vacanţă la Marea Neagră. De adăugat că litoralul românesc rămâne destinaţia favorită pentru un număr mare de turişti, lucru care a putut fi observat vara aceasta, când am avut perioade cu un grad de ocupare de 100% în unităţile clasificate din staţiunile de la Marea Neagră.

Reporter: Care a fost strategia abordată de turoperatori în sezonul estival 2022?

Ionuţ Nedea: Vara aceasta a fost una ieşită din tipare şi scenariile pregătite la începutul anului, când toată lumea privea cu optimism sezonul 2022 în aşteptarea ridicării tuturor restricţiilor, au fost date peste cap de războiul din Ucraina şi consecinţele lui (în principal, inflaţia). Astfel că noi, ca agenţie de turism, dar şi partenerii noştri hotelieri s-au adaptat din mers. Am creat oferte speciale pentru a menţine viu interesul turiştilor pentru litoral, însemnând chiar tăierea preţurilor în plin sezon estival, lucru care a fost mai evident în staţiunea Mamaia, care a devenit spre începutul lunii august mai ieftină decât Eforie Nord. Pe de altă parte, a fost un an greu pentru hotelieri, puşi în situaţia de a face faţă scumpirilor; am observat că hoteluri care erau foarte solicitate în alţi ani au înregistrat un grad de ocupare mai mic pentru că au majorat preţurile pentru a-şi acoperi toate costurile generate de inflaţie. Pe de altă parte, acei hotelieri care au scumpit moderat pachetele turistice, preferând să-şi sacrifice profitul de anul acesta şi să menţină operaţional business-ul, au câştigat turişti.

Reporter: Ce oferte noi au adus în piaţă, în aceasta vară, şi ce surprize pregătesc pentru vara viitoare agenţiile de turism?

Ionuţ Nedea: Este foarte important ca piaţa să ţină cont de cererile venite din partea turiştilor, fenomen care se manifestă pe litoral. Este evident apetitul românilor pentru pachete all inclusive sau care să includă cât mai multe servicii, nu doar cazare şi masă. Tocmai de aceea, ofertele din aceste categorii sunt şi primele care se epuizează şi este clar că este segmentul cu mare potenţial de creştere pe litoralul nostru pentru că oferta actuală nu reuşeşte să acopere cererea. Aşadar, în vara 2022, românii care au ales să-şi facă vacanţele pe litoral au căutat pachete cu servicii integrate, care să includă nu doar cazare şi masă, ci şi plajă şi agrement, de exemplu. De asemenea, turiştii au pus din ce în ce mai mult accent pe calitatea destinaţiei, atât în ceea ce priveşte accesibilitatea, cât şi aspectul general al staţiunii alese şi variantele de petrecere a timpului liber. În ceea ce priveşte agrementul, vorbim despre un alt domeniu care are potenţial de creştere, pentru că ar trebui căutate cât mai multe soluţii pentru a pune la dispoziţia turiştilor variante de petrecere a timpului liber, excursii, să fie convinşi să descopere frumuseţile Dobrogei, nu doar litoralul, zonele istorice, multiculturalitatea şi diversitatea etnică ori gastronomică.

Reporter: Cum se descurcă operatorii de turism de pe litoral cu forţa de muncă?

Ionuţ Nedea: Criza de personal afectează întreaga industrie a serviciilor, dar e adevărat că se resimte în special în domeniul HoReCa. Este motivul pentru care tot mai des se apelează la angajaţi din afara Uniunii Europene, respectiv din India, Bangladesh, Nepal etc. În ceea ce priveşte litoralul, unde vorbim despre sezonalitate şi despre o perioadă de activitate relativ scurtă, ar trebui căutate soluţii împreună cu autorităţile. În ceea ce ne priveşte pe noi, ca agenţie de turism, este important că ne bazăm pe un nucleu al echipei de ani de zile, iar orice nou angajat trece prin sesiuni de training pentru a înţelege exact care sunt aşteptările noastre, ale companiei, precum şi ale turiştilor. Este una dintre explicaţiile pentru feedback-urile pozitive venite din partea clienţilor Litoralulromanesc.ro, care apreciază modul în care interacţionează, comunică cu angajaţii ce le preiau solicitările.

Reporter: Cum a evoluat cererea din piaţă? Care dintre staţiuni a fost cea mai solicitată şi pentru care au fost primite cele mai puţine cereri de vacanţe?

Ionuţ Nedea: Clasamentul staţiunilor preferate de români pentru sejurul de vară, raportat la numărul total de rezervări al agenţiei Litoralulromanesc.ro, a suferit modificări, Eforie Nord devansând Mamaia. Practic, în comparaţie cu sezonul 2021, Eforie Nord a înregistrat o creştere a rezervărilor de la 22,7% la 27,6%, în vreme ce în Mamaia scăderea a fost de la 30,7% la 26%, cifrele corelate arătând că turiştii care obişnuiau să meargă în Mamaia au migrat către staţiunile din sud, în special către Eforie Nord. Unul dintre motivele care au afectat fluxul de turişti în Mamaia a fost legat de taxa de parcare în staţiune, o decizie a autorităţilor intens contestată de operatorii din turism care au reuşit, la jumătatea sezonului, să determine autorităţile să reducă valoarea acestei taxe.

Reporter: Ce pericole se întrevad pentru turismul de pe litoralul românesc în contextul războiului de la graniţe?

Ionuţ Nedea: Principalul factor perturbator care a influenţat cererea la nivelul întregului litoral şi care, de altfel, a avut un impact în toată industria de turism, a fost şi este legat de războiul din Ucraina, care a accentuat presiunea inflaţionistă. Scumpirile în lanţ ale produselor şi serviciilor au dus la scăderea apetitului românilor pentru vacanţe în general, nu doar pe litoral, pentru că primul lucru la care oamenii renunţă în momentul în care se confruntă cu dificultăţi financiare este vacanţa. Aşa că ne aşteptăm ca nu atât războiul în sine, cât consecinţele lui să afecteze dorinţa românilor de a-şi face planuri de vacanţă, de a fi dispuşi să rezerve un sejur din timp - în condiţiile în care ofertele pentru vara viitoare urmează a fi lansate în a doua jumătate a lunii septembrie şi înseamnă reduceri de până la 50% şi condiţii avantajoase de rezervare.

Reporter: Cum sunt influenţate preţurile pachetelor turistice de inflatie si de cresterea dobanzilor si a preturilor carburantilor si utilitatilor?

Ionuţ Nedea: În continuarea ideii de mai sus, ne aşteptăm ca scumpirile la care asistăm toţi şi pespectiva unei ierni cu facturi mari să influenţeze şi modul în care românii vor rezerva sejururi pentru vara viitoare. De aceea estimăm că va apărea din nou o "goană" după preţurile mici. Turiştii vor căuta nu atât calitatea, cât preţul cel mai mic, oferte speciale, chilipiruri, sacrificând, poate, confortul ori un pachet de servicii mai complex şi, desigur, mai satisfăcător.

Reporter: Analiştii prevăd o nouă criză financiară. Sunt pregătiţi operatorii de pe litoral să o înfrunte?

Ionuţ Nedea: După criza generată de pandemia de coronavirus, care a afectat toate sectoarele economice, dar mai ales turismul (deşi, trebuie să subliniem că turismul intern şi turismul de litoral a fost mai puţin afectat decât cel extern), nimeni nu e cu adevărat pregătit de o nouă criză. Dar va trebui să ne adaptăm din mers şi să ţinem cont de toate mişcările de pe piaţă şi de context. Cert este că operatorii din turismul de litoral îşi doresc să menţină aceleaşi tarife la pachetele turistice în sezonul estival 2023 ca în acest an, în ciuda scumpirilor cu care se confruntă şi a creşterii TVA la serviciile de cazare. Noi am început în august discuţiile cu hotelierii din staţiunile de la Marea Neagră pentru lansarea sejururilor din 2023 şi putem spune că există o preocupare la nivelul industriei pentru a menţine tarifele din 2022 şi în 2023, astfel încât să nu fie pusă o presiune şi mai mare pe bugetul de vacanţă al românilor. Până la ora aceasta, 90% dintre hotelierii cu care am discutat acest subiect şi-au exprimat dorinţa de a păstra preţurile nemodificate, deşi, la rândul lor, sunt puşi în situaţia de a face faţă unor cheltuieli mai mari generate de inflaţie şi de creşterea TVA la cazare.

Reporter: Ce perspective are turismul de pe litoralul românesc?

Ionuţ Nedea: Cred că litoralul românesc are şansa de a deveni o destinaţie dorită şi căutată şi de turişti străini, în special de cei din regiune. Dau exemplul Republicii Moldova, de unde am putea să atragem turişti. Însă, e nevoie de eforturi pentru a promova destinaţia, iar pentru aceasta nu e suficientă iniţiativa unui operator privat, ci trebuie cumulate ideile şi resursele tuturor celor de pe litoral, ale autorităţilor locale şi centrale. Iar atu-urile pe care le are litoralul în raport cu alte destinaţii similare sunt legate de ceea ce oferă întreaga regiune, nu strict partea de plaje, şi anume: diversitatea culturală, etnică, religioasă, care poate fi văzută în arhitectură, obiceiuri, gastronomie. Pot fi create pachete complexe care să îmbine turismul de litoral cu cel de explorare şi aceasta este nişa care ar putea să ducă la creşterea numărului de turişti pe litoral. De asemenea, să nu neglijăm partea de evenimente şi festivaluri; am văzut că Neversea creşte de la un an la altul. Dar, de asemenea, echipa de organizare a TIFF a replicat, la dimensiuni mai mici, Festivalul de Film şi Arte Sunscreen la Constanţa, aflat anul acesta la prima ediţie. Prin astfel de evenimente poate fi extins şi sezonului estival pe litoral, care anul acesta a avut de suferit şi din cauza debutului anului şcolar cu zece zile mai devreme decât în mod obişnuit.

Reporter: Mulţumesc!